准备迎接全新社区活动吧！这次活动的核心是：多多参与、多多拿奖励！
大家的目标很简单：达成尽可能高的摧毁率，为活动贡献自己的力量！另外，为了让本次活动更有趣，我们还会记录大家使用任意球野蛮人的数据，以助力我们达成目标！
活动详情：
开始时间：北京时间2024年5月23日16:00
结束时间：北京时间2024年5月31日16:00
里程碑和奖励：
#1 - 总摧毁率达到3750万
#2 - 总摧毁率达到7500万
#3 - 总摧毁率达到1.5亿
#4 - 总摧毁率达到2.25亿
#5 - 总摧毁率达到3亿
大家可以查看游戏内的收件箱👇随时了解活动进度。
活动结束时，将根据大家达到的里程碑数量来解锁特殊奖励！
达成1个里程碑目标：训练药水
达成2个里程碑目标：1宝石加速军队训练活动
达成3个里程碑目标：2倍胜利之星奖励（包括矿石）
达成4个里程碑目标：3倍胜利之星奖励（包括矿石）
达成5个里程碑目标：4倍胜利之星奖励（包括矿石）
*达成目标后，胜利之星奖励活动和1宝石加速军队训练活动会在北京时间6月1日16:00开始，持续到6月3日16:00。
除了上述大家都能获得的奖励之外，每达成一个里程碑目标，我们还会在社媒平台上送出一些超赞奖励！
达成1个里程碑目标：皮卡超人雕像x2
达成2个里程碑目标：全套足球系列皮肤x2
达成3个里程碑目标：万能之书x2
达成4个里程碑目标：埃尔林·哈兰德签名球衣x2
达成5个里程碑目标：50000宝石x2
心动了吗？那就快进入游戏发起进攻，并在社媒平台上关注我们，来赢取这些奖励吧！