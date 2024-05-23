Supercell logo
Back to Clash of Clans News
2024年5月23日
Blog – Clash of Clans

“矿石多多”社区活动闪亮登场！

“矿石多多”社区活动！

准备迎接全新社区活动吧！这次活动的核心是：多多参与、多多拿奖励！

大家的目标很简单：达成尽可能高的摧毁率，为活动贡献自己的力量！另外，为了让本次活动更有趣，我们还会记录大家使用任意球野蛮人的数据，以助力我们达成目标！

活动详情：

  • 开始时间：北京时间2024年5月23日16:00

  • 结束时间：北京时间2024年5月31日16:00

里程碑和奖励：

  • #1 - 总摧毁率达到3750万

  • #2 - 总摧毁率达到7500万

  • #3 - 总摧毁率达到1.5亿

  • #4 - 总摧毁率达到2.25亿

  • #5 - 总摧毁率达到3亿

大家可以查看游戏内的收件箱👇随时了解活动进度。

活动结束时，将根据大家达到的里程碑数量来解锁特殊奖励！

  • 达成1个里程碑目标：训练药水

  • 达成2个里程碑目标：1宝石加速军队训练活动

  • 达成3个里程碑目标：2倍胜利之星奖励（包括矿石）

  • 达成4个里程碑目标：3倍胜利之星奖励（包括矿石）

  • 达成5个里程碑目标：4倍胜利之星奖励（包括矿石）

*达成目标后，胜利之星奖励活动和1宝石加速军队训练活动会在北京时间6月1日16:00开始，持续到6月3日16:00。

除了上述大家都能获得的奖励之外，每达成一个里程碑目标，我们还会在社媒平台上送出一些超赞奖励！

  • 达成1个里程碑目标：皮卡超人雕像x2

  • 达成2个里程碑目标：全套足球系列皮肤x2

  • 达成3个里程碑目标：万能之书x2

  • 达成4个里程碑目标：埃尔林·哈兰德签名球衣x2

  • 达成5个里程碑目标：50000宝石x2

心动了吗？那就快进入游戏发起进攻，并在社媒平台上关注我们，来赢取这些奖励吧！

YouTube | Instagram | X | Facebook | TikToka