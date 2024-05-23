活动结束时，将根据大家达到的里程碑数量来解锁特殊奖励！

达成1个里程碑目标 ：训练药水

达成2个里程碑目标 ：1宝石加速军队训练活动

达成3个里程碑目标 ：2倍胜利之星奖励（包括矿石）

达成4个里程碑目标 ：3倍胜利之星奖励（包括矿石）

达成5个里程碑目标：4倍胜利之星奖励（包括矿石）

*达成目标后，胜利之星奖励活动和1宝石加速军队训练活动会在北京时间6月1日16:00开始，持续到6月3日16:00。

除了上述大家都能获得的奖励之外，每达成一个里程碑目标，我们还会在社媒平台上送出一些超赞奖励！

达成1个里程碑目标：皮卡超人雕像x2

达成2个里程碑目标：全套足球系列皮肤x2

达成3个里程碑目标：万能之书x2

达成4个里程碑目标：埃尔林·哈兰德签名球衣x2

达成5个里程碑目标：50000宝石x2

心动了吗？那就快进入游戏发起进攻，并在社媒平台上关注我们，来赢取这些奖励吧！

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