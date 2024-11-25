首领们，做好准备！《部落冲突》迎来今年最重磅更新：17级大本营！随之登场的还有一系列新内容——话不多说，开始正式介绍吧！

全新英雄降临，翱翔于家乡村庄之上：隆重介绍亡灵王子，一位会飞的新英雄，擅长从空中发动攻击、造成伤害，还能削弱敌方防御！大本营达到9级或更高等级，即可使用亡灵王子。

英雄殿堂落成，英雄乔迁新居！现在一共有五位英雄，住起来难免有些挤。因此，我们决定移除英雄的“王座”，让所有英雄搬到英雄殿堂中居住！

现在，大家可以自主选择哪些英雄外出进攻、哪些守护家乡村庄。

玩家最多可以启用4个（大本营需达到13级或更高等级）英雄栏位，来分别安排英雄负责进攻或防守。

要让英雄在指定位置进行防守，只需在对应地点放置英雄战旗，然后在战旗处指派英雄就可以了。

在英雄殿堂中，大家还可通过全新设计的3D视角欣赏英雄皮肤！实力强，颜值当然也不差！

英雄最高等级现在取决于英雄殿堂的等级。

首领的帮手们&帮手小屋！

还记得建筑工人学徒吗？这个勤奋的小伙子终于有自己的建筑了！

帮手小屋 是全新推出的家乡村庄建筑（9级大本营解锁），占地面积为3x3，你可以通过它管理建筑工人学徒，还有……实验助手！ 实验助手 可以加快实验室中升级项目的研究速度。如果你知道建筑工人学徒的机制，那肯定也能很快了解怎么使用实验助手。很简单，每天工作一小时！ 大家可以免费雇佣1级的实验助手。



与17级大本营一同上线的还有新的建筑等级上限，但也有些建筑……不见了？！来看看具体是怎么回事吧！

大本营与天鹰火炮合二为一，威力巨大的 全新大本营武器 地狱火炮 横空出世，让敌人感受痛苦吧！ 它可以同时发射4发炮弹，攻击不同目标。如果目标的数量不足4个，则会攻击相同目标。 每发炮弹都会对其目标造成伤害（无溅射伤害），并在落点留下一个伤害区域，对区域内的所有地面和空中部队造成持续伤害。 这一武器始终处于激活状态。 17级大本营被摧毁时不再会造成附加伤害，因此，可以放心大胆地去摧毁它！

全新陷阱：终极炸弹 ！ 这一陷阱始终可见。它被触发时，会对大范围内的敌人造成大量伤害，并且具有强力击退效果。

全新防御建筑：火焰喷射器 ！ 它和空气炮一样，是定向的防御建筑。玩家需要设置火焰喷射器瞄准的方向，攻击范围会显示为一个锥形覆盖区域。火焰喷射器只会锁定这片区域内的部队进行攻击。 火焰喷射器喷射火焰的速度快得惊人（比十字连弩的攻速还快），但它的准头有点差。如果打歪了，它喷射的火焰会越过原本的目标，对其后方的敌人造成伤害。 无论是地面还是空中单位，都无法逃过火焰喷射器的攻击。

全新部队：巨矛投手 ！ 这是一种圣水部队，可以远距离攻击任意目标，并且具有较高生命值。

全新法术：复苏法术 ！ 复苏法术能让效果范围内被击倒的英雄恢复一部分生命值，重新回到战斗中。 复苏法术被使用时，它会选择8格内距离最近的被击倒英雄为目标。 这一法术可以多次对同一英雄使用。无论英雄是第几次被击倒，都可以对其使用复苏法术。 大本营达到15级或更高等级的玩家可使用复苏法术。

建筑、陷阱、部队、法术和攻城机器可升至新等级 ！ 将大本营升至17级后，大量项目都可升至更高等级，包括陷阱、攻城机器、部队等！



游戏性优化：

新功能：英雄皮肤选择界面的光照效果和背景优化！

说到新皮肤选择界面……我们还更新了多款皮肤的材质，以更好地配合新的光照和背景！

友谊战现在仍可选择困难模式。

对于传奇杯联赛的玩家，更改防御阵型时，如果在传奇杯联赛的阵型中放置了之前未放置的建筑，则可不受防御阵型更改冷却时间的限制。

建筑工人学徒现在可指派至铸币坊。

更新后，升至8级大本营即可解锁弓箭女皇。

临时仓库中的魔法物品过期时会转换为宝石。

建筑工人学徒的图标从大本营处移除。

添加了建筑工人学徒和新推出的实验助手的对应选项：“持续指派，直至完成该升级。”

新一轮减负上线！

我们缩减了多个大本营等级对应项目的所需时间和费用！要了解缩减的具体情况，可查看我们的创作者发布的内容！

为了迎接亡灵王子，我们将把所有暗黑重油兵种和法术的花费下调50%，所有战宠的暗黑重油花费下调25%。

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