是不是想让招募新部落成员更高效？或者想要轻松找到一个像家一样的完美部落？当然可以，首领！部落现在可以在公告板上发布公告，让大家以更有趣的方式浏览更详细的部落信息。具体细节：
首领和副首领可在公告板上自行编辑信息，或将部落描述作为公告内容。此外，还可以自定义公告的背景图片。
寻找部落的玩家将会看到最符合他们需求的一些部落的公告，内容包括其他部落成员的活跃状况，以及系统会自动考虑的其他各种因素。
更改语言或全年龄部落设置将导致部落公告失效，需要重新发布公告。在更改设置、公告失效之前，将会出现一个确认对话框。
玩家仍可以通过部落名称或部落标签，以及高级选项来搜索部落。
在9月战场寻宝活动期间，我们将推出一种全新的、更有趣的方式来奖励每天积极发动进攻的玩家，为他们的建筑工人、英雄、部队、装备和研究提供临时加成！
魔法零食会在24小时后过期，且无法像魔法物品一样累积或出售，因此最好尽快使用它们！
魔法零食储存在专门的仓库中，当获得第一个魔法零食时，这个仓库就会解锁。
此次更新总共会推出6种魔法零食：建筑工人大餐、研究浓汤、能量点心、战力煎饼、训练甜点、部落城堡蛋糕。
我们将推出一种有趣新玩法，让大家通过联机模式获得更多奖励！
在即将推出的“战场寻宝”中，我们将向玩家介绍一个新概念——在战斗中寻找宝箱并获取额外奖励！
玩家要在战斗中寻找宝箱，战斗结束后可打开宝箱，获取额外奖励。奖励包括资源、装饰、皮肤、英雄装备、魔法零食和魔法物品（包含魔法锤）！
玩家在打开宝箱时，会有4种宝箱稀有度：普通、稀有、史诗、传奇。
不过，并非全部标有宝物标记的地点都包含宝箱！有些地点可能只是诱饵，玩家必须找到真正的宝箱。
活动开始时，最多会有三个宝箱供大家寻找，并且每48小时会刷新一次。
是不是已经完成了所有建筑的升级？是时候进行超级充能啦！进一步“升级”您的满级建筑，让它们释放出最大实力！
从16级大本营开始，玩家可选择通过超级充能为部分建筑提供新的增益。它们与普通升级的区别如下：
轻量化 - 时间更短、花费更少，提供的属性提升较小。
仅限满级 - 只有当建筑升至满级时，才能进行超级充能。
临时性 - 当建筑的全新等级上线时，该建筑所有之前启用的超级充能都会被移除，并不再拥有相应的增益。
每个建筑最多可进行三次超级充能，每次都会增强不同的属性，并为您的建筑提供更酷炫的闪电视觉效果！
要进行超级充能，您需要雇用一位建筑工人并花费一些资源。
成为超级充能达人，体验更强战力！
这个场景中包含了《部落冲突》中前所未有、细节丰富的广阔区域和元素。这个场景包含一些额外的细节和视觉效果，其中包括过渡动画和过场视频，这些都是为了使场景更加独特而手工绘制的。我们还将推出一个幕后花絮视频，介绍创作如此详细和精致的装扮内容的过程。
这类场景只会偶尔推出，因为和玩家在游戏中看到的普通大小的场景相比，创作这类场景花费的时间多很多。就物理大小而言，传奇场景的大小是我们之前在游戏中推出的场景大小的六倍多。
普通英雄装备等级上限调整为15级。
史诗英雄装备等级上限调整为21级。
进攻方英雄每秒伤害值从降低15%调整为降低5%。
进攻方英雄生命值从降低10%调整为降低5%。
防御设施每秒伤害值提高5%（无变化）。
现在，战术概览功能除了可在侦察时使用外，也可在村庄编辑模式使用。
所有可召唤部队的装备都添加了一个按钮，用来查看召唤的部队。
尝试用宝石购买物品时，弹出的提示消息现在会写明，还需要多少宝石才能购买相应物品。
战争地图现在会显示各个玩家部落城堡获得的增援数量，以及部队总容量，而不是只显示“增援”。
单人模式和练习模式的页面上会直接显示当前达成的进度。
报名参加传奇杯联赛时，会弹出确认消息。
现在，在阵型编辑器的库存中，季节性障碍物会按相应的活动存放到一起。
如果在未保存更改的情况下就退出部落设置，会弹出确认窗口。
更改设置后，部落弹窗不会再自动关闭，而是会显示设置更新后的“我的部落”页面。
建筑工人小屋的“睡觉”动画是否播放，会和建筑工人是否在休息的情况一致。
正如之前预告的，9月平衡性调整将和更新一起上线！如果想了解调整的详情，可以点击此处查看。
我们希望让大家能通过对战获得更丰厚的奖励！为了达成这一目标，我们提升了绝大多数联赛等级中，联赛奖励加成给予的暗黑重油奖励。此外，我们还提升了玩家可以从存储建筑中夺走的战利品资源百分比！也就是说，大家可以从其他玩家那里取得更多存储的资源了，但要小心……这项改动同样也会影响你自己的存储建筑！
克隆魔镜制造的克隆体无法再获得隐形药水瓶或其他装备提供的伤害加成。
克隆魔镜制造的克隆体不再会影响弓箭女皇的重新部署时间。
克隆魔镜制造的克隆体无法再获得装备提供的被动伤害加成效果。
修复了部分玩家名称能包含不可见字符的问题。现在这些字符不能被使用。
修复了进攻可完成胜利之星奖励时，该次进攻会使得护盾减少时长按两次进攻计算的问题。
电脑端Google Play游戏：部落城堡和攻城机器现在使用同一个快捷键。