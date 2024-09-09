部落公告板和搜索！

是不是想让招募新部落成员更高效？或者想要轻松找到一个像家一样的完美部落？当然可以，首领！部落现在可以在公告板上发布公告，让大家以更有趣的方式浏览更详细的部落信息。具体细节：

首领和副首领可在公告板上自行编辑信息，或将部落描述作为公告内容。此外，还可以自定义公告的背景图片。

寻找部落的玩家将会看到最符合他们需求的一些部落的公告，内容包括其他部落成员的活跃状况，以及系统会自动考虑的其他各种因素。

更改语言或全年龄部落设置将导致部落公告失效，需要重新发布公告。在更改设置、公告失效之前，将会出现一个确认对话框。

玩家仍可以通过部落名称或部落标签，以及高级选项来搜索部落。

魔法零食来啦！

在9月战场寻宝活动期间，我们将推出一种全新的、更有趣的方式来奖励每天积极发动进攻的玩家，为他们的建筑工人、英雄、部队、装备和研究提供临时加成！

魔法零食会在24小时后过期，且无法像魔法物品一样累积或出售，因此最好尽快使用它们！

魔法零食储存在专门的仓库中，当获得第一个魔法零食时，这个仓库就会解锁。

此次更新总共会推出6种魔法零食：建筑工人大餐、研究浓汤、能量点心、战力煎饼、训练甜点、部落城堡蛋糕。

战场寻宝：9月11日-30日期间上线！

我们将推出一种有趣新玩法，让大家通过联机模式获得更多奖励！

在即将推出的“战场寻宝”中，我们将向玩家介绍一个新概念——在战斗中寻找宝箱并获取额外奖励！

玩家要在战斗中寻找宝箱，战斗结束后可打开宝箱，获取额外奖励。奖励包括资源、装饰、皮肤、英雄装备、魔法零食和魔法物品（包含魔法锤）！

玩家在打开宝箱时，会有4种宝箱稀有度：普通、稀有、史诗、传奇。

不过，并非全部标有宝物标记的地点都包含宝箱！有些地点可能只是诱饵，玩家必须找到真正的宝箱。

活动开始时，最多会有三个宝箱供大家寻找，并且每48小时会刷新一次。

超级充能时间到！

是不是已经完成了所有建筑的升级？是时候进行超级充能啦！进一步“升级”您的满级建筑，让它们释放出最大实力！

从16级大本营开始，玩家可选择通过超级充能为部分建筑提供新的增益。它们与普通升级的区别如下： 轻量化 - 时间更短、花费更少，提供的属性提升较小。 仅限满级 - 只有当建筑升至满级时，才能进行超级充能。 临时性 - 当建筑的全新等级上线时，该建筑所有之前启用的超级充能都会被移除，并不再拥有相应的增益。

每个建筑最多可进行三次超级充能，每次都会增强不同的属性，并为您的建筑提供更酷炫的闪电视觉效果！

要进行超级充能，您需要雇用一位建筑工人并花费一些资源。

成为超级充能达人，体验更强战力！

隆重推出传奇场景：飞龙领地！

这个场景中包含了《部落冲突》中前所未有、细节丰富的广阔区域和元素。这个场景包含一些额外的细节和视觉效果，其中包括过渡动画和过场视频，这些都是为了使场景更加独特而手工绘制的。我们还将推出一个幕后花絮视频，介绍创作如此详细和精致的装扮内容的过程。

这类场景只会偶尔推出，因为和玩家在游戏中看到的普通大小的场景相比，创作这类场景花费的时间多很多。就物理大小而言，传奇场景的大小是我们之前在游戏中推出的场景大小的六倍多。

困难模式调整

普通英雄装备等级上限调整为15级。

史诗英雄装备等级上限调整为21级。

进攻方英雄每秒伤害值从降低15%调整为降低5%。

进攻方英雄生命值从降低10%调整为降低5%。

防御设施每秒伤害值提高5%（无变化）。

游戏性优化

现在，战术概览功能除了可在侦察时使用外，也可在村庄编辑模式使用。

所有可召唤部队的装备都添加了一个按钮，用来查看召唤的部队。

尝试用宝石购买物品时，弹出的提示消息现在会写明，还需要多少宝石才能购买相应物品。

战争地图现在会显示各个玩家部落城堡获得的增援数量，以及部队总容量，而不是只显示“增援”。

单人模式和练习模式的页面上会直接显示当前达成的进度。

报名参加传奇杯联赛时，会弹出确认消息。

现在，在阵型编辑器的库存中，季节性障碍物会按相应的活动存放到一起。

如果在未保存更改的情况下就退出部落设置，会弹出确认窗口。

更改设置后，部落弹窗不会再自动关闭，而是会显示设置更新后的“我的部落”页面。

建筑工人小屋的“睡觉”动画是否播放，会和建筑工人是否在休息的情况一致。

平衡性调整

经济系统平衡性调整

我们希望让大家能通过对战获得更丰厚的奖励！为了达成这一目标，我们提升了绝大多数联赛等级中，联赛奖励加成给予的暗黑重油奖励。此外，我们还提升了玩家可以从存储建筑中夺走的战利品资源百分比！也就是说，大家可以从其他玩家那里取得更多存储的资源了，但要小心……这项改动同样也会影响你自己的存储建筑！

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