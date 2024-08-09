大本营达到6级或更高等级的玩家即可参加。大家可通过发动进攻、推进活动奖励之路的进度，收集**魔法水晶。这些魔法水晶可转化为魔法奖章，使用它们可以解锁特别奖励，如弓箭女皇的全新英雄装备：克隆魔镜**！
活动开始：
北京时间8月9日16:00
活动结束：
北京时间8月30日16:00
**8月30日**活动结束后的2天内，您仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止时间为北京时间9月1日16:00。
全新限时兵种：机甲超人和扫帚女巫！
机甲超人：
大本营达到6级或更高等级的玩家可使用此限时兵种。
地面单位，目标为防御建筑，攻击城墙时有伤害加成！
扫帚女巫：
大本营达到6级或更高等级的玩家可使用此限时兵种。
空中单位，攻击偏好为法师塔，能快速飞行，受到伤害时还能召唤单位！快看！她召唤出来的是地面单位，会以防御建筑为目标。
活动资源！
奖章活动资源：魔法水晶
获取魔法水晶的方式为：在联机模式中发起进攻，摧毁对手的法师塔！收集魔法水晶，可赢取矿石、装饰等奖励！
魔法奖章
本次活动的货币是“魔法奖章”，该货币可在商人的商店中使用。您可以使用魔法奖章兑换专属限时装饰，以及用于升级英雄装备的矿石、魔法物品等资源。还有超赞的全新史诗英雄装备——克隆魔镜！
全新英雄装备和其他奖励！
弓箭女皇全新史诗英雄装备：克隆魔镜
这个装备可以召唤出弓箭女皇的克隆体，具有本体一定百分比的攻击力和生命值，可持续几秒钟。此外，使用克隆魔镜后，弓箭女皇会进入隐形状态，持续1秒。
当然，活动期间您还可以收集各种有趣的装饰！
各位首领，快做好准备，参加本次奖章活动吧！