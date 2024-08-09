大本营达到6级或更高等级的玩家即可参加。大家可通过发动进攻、推进活动奖励之路的进度，收集** 魔法水晶 。这些 魔法水晶 可转化为 魔法奖章 ，使用它们可以解锁特别奖励，如 弓箭女皇的全新英雄装备：克隆魔镜 **！

活动时间

活动开始：

北京时间8月9日16:00

活动结束：

北京时间8月30日16:00