大本营达到6级或更高等级，即可参加本次活动！大家可通过发动进攻、推进活动奖励之路的进度等途径，收集酸腐圣水。酸腐圣水可转换为合体奖章，使用合体奖章可解锁特别奖励，比如** 大守护者的全新史诗装备：熔岩气球玩偶 **！

活动时间

活动开始：

北京时间10月11日16:00

活动结束：

北京时间10月31日16:00