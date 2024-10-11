大本营达到6级或更高等级，即可参加本次活动！大家可通过发动进攻、推进活动奖励之路的进度等途径，收集酸腐圣水。酸腐圣水可转换为合体奖章，使用合体奖章可解锁特别奖励，比如**大守护者的全新史诗装备：熔岩气球玩偶**！
活动开始：
北京时间10月11日16:00
活动结束：
北京时间10月31日16:00
**10月31日**活动结束后的2天内，您仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止时间为北京时间11月2日16:00。
新的限时兵种：寒冰亡灵
大本营达到6级或更高等级的玩家可使用此限时兵种。
该兵种是空中单位，攻击偏好为防御建筑，被消灭后会冻结附近的建筑和敌人。
野蛮箭手
野猪法师
女巫戈仑
熔岩气球
奖章活动资源：酸腐圣水
获取酸腐圣水的方式为：发起进攻，摧毁对手村庄中包含酸腐圣水的建筑！收集圣水，可赢取矿石、装饰等奖励！
合体奖章
本次活动的货币是“合体奖章”，该货币可在商人的商店中使用。您可以使用奖章兑换专属限时装饰，以及用于升级英雄装备的矿石、魔法物品等资源。还有超赞的全新史诗英雄装备——熔岩气球玩偶！
大守护者全新史诗装备：熔岩气球玩偶
使用该装备可召唤可怕的熔岩气球助你一臂之力。可召唤的单位数量取决于装备的等级。
当然，活动期间您还可以收集各种有趣的装饰！