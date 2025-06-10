2025年6月10日
Blog – Clash of Clans
复古年代奖章活动！
复古年代奖章活动信息！
在这个小镇，和见不得光的人打交道才能混出头！参加这次独特的奖章活动，与教父守护者达成黑暗交易，在对战中释放限时兵种“收债哥布林”！
我想参加！
大本营等级达到6级或以上的玩家可参加此次黑暗交易奖章活动。
活动时间
活动开始：
UTC时间6月10日上午8:00
活动结束：
UTC时间7月1日上午8:00
**7月1日**活动结束后的2天内，你仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止时间为UTC时间7月3日上午8:00。
全新限时兵种：收债哥布林
欢迎教父守护者的狡猾手下“收债哥布林”加入你的军队！
他们夺取的资源数量是普通哥布林的两倍。
默认情况下，奖章活动期间，会有10个收债哥布林加入你的军队
额外夺取的资源不会从敌方库存中扣除，而是由收债哥布林自己生成。
他们擅长破解保险库……没错，资源保险库！
资源仓库变成保险库了？
没错！各村庄都将储金罐和圣水瓶换成了密不透风的保险库！收债哥布林会优先攻击这些保险库！
活动资源！
哥布林钞票
这是复古年代城市里最珍贵的资源！通过发起进攻夺取哥布林钞票，遵守黑暗交易的承诺，让教父守护者满意。
恶作剧奖章
只有最狡猾的大反派才会使用的货币！通过收集哥布林钞票推进黑暗交易奖章活动的进度，赢取恶作剧奖章以在商人精选中使用。
全新亡灵王子英雄装备：暗黑皇冠
这件强力法宝是在旧证物柜里发现的！
友方部队被击倒时，暗黑皇冠会使亡灵王子的生命值和力量得到提升，共可提升3次。
新装饰！
像往常一样，记得留意活动期间可获得的特殊装饰。
咱们街头见，首领！黑暗交易开启！
- 《部落冲突》团队