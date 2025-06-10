在这个小镇，和见不得光的人打交道才能混出头！参加这次独特的奖章活动，与教父守护者达成黑暗交易，在对战中释放限时兵种“收债哥布林”！

我想参加！

大本营等级达到6级或以上的玩家可参加此次黑暗交易奖章活动。

活动时间

活动开始：

UTC时间6月10日上午8:00

活动结束：

UTC时间7月1日上午8:00