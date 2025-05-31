在这个扭曲的赛季，英雄主义已成历史，而一群派头十足的反派为争夺战利品而大打出手！《部落冲突》迎来了黑暗和混乱的年代！

复古年代赛季将带来以下内容：

**6月1日-30日：**可获取黄金令牌！解锁舞台战神英雄皮肤和更多奖励，让这个赛季变成难忘的时光。

**6月1日-30日：**如果你的村庄是经典的默认场景，那你可能会注意到这个地方变得有点……更暗了！

**6月1日-9日：**在这个掌控英雄特别赛季挑战中，探索复古年代的阴暗街道，赢取奖励！

**6月1日-11日：**部落对战联赛开始啦！再一次证明，你的部落就是最棒的部落！

**6月3日-30日：**复古都市震撼登场！将你的村庄打造成一座邪恶都市，变身为大反派们的巢穴。

**6月5日-30日：**复古年代反派……呃，“英雄”皮肤登场，准备掀起一场风波！

**6月8日-16日：**在第二个赛季挑战中尽情肆虐，并在战斗中启用新装备“暗黑皇冠”！

**6月10日-30日：**在黑暗交易奖章活动中，和一位神秘英雄进行交易，让限时兵种收债哥布林加入你的军队。他们夺取的战利品数量是普通哥布林的两倍。资源存储建筑也换上了全新外观，一直持续到这个赛季结束！

**6月18日-30日：**旋律优美的超级装饰登场，还有一些关“键”特色！

**6月19日-26日：**当然，这样的赛季怎么会少了哥布林建筑工人！给他宝石他就会帮你建造。

**6月22日-28日：**部落竞赛回归！证明你像大力士一样强大！

首领，你觉得你有能力在复古年代大放异彩吗？是时候展现你的实力了！