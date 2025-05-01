首领，速速登船！大海在召唤您！

勇猛战士和远古怪物之间的精彩生死对决！参与怒海争锋赛季，尽情书写传奇篇章！

怒海争锋赛季有哪些内容？

**5月1日-9日：**完成航海远征主题挑战，赢取战利品！

**5月1日-11日：**部落对战联赛火热开战！为您的部落争光！

**5月1日-31日：**我们知道他深受大家喜爱！哥布林建筑工人到您的村庄来帮忙，当然了，您需要付他一点宝石！

5月2日-31日：“怒海战船”场景上线！让您的村庄成为怒海激战的中心！

**5月5日-31日：**怒海争锋英雄皮肤上线！将您的英雄变成勇猛战士和史诗战神。

**5月12日-18日：**嘿……我认识那家伙！超级大雪怪在迷你大舞台活动中正式亮相，这次是_真的_！参加家乡村庄战斗，收集冰块并解锁珍贵战利品。

**5月17日-22日：**战场寻宝活动回归！那些敌方村庄正等着被您征服呢！

**5月22日-28日：**超级兵种超级折扣！准确来说，是0.1折！