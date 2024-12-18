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2024年12月18日
Blog – Clash of Clans

Clash圣诞节奖章活动：大闹玩具店！

阅读本文，全面了解本次奖章活动！

大本营达到6级或更高等级，即可参加本次活动！大家可通过发动进攻、推进活动奖励之路的进度等途径，收集齿轮。这些齿轮可转化为玩具奖章，使用它们可以解锁特别奖励，如飞盾战神的全新史诗英雄装备“雷电战靴”，以及全新超级装饰物“水晶球”！

活动时间

活动开始：

  • 北京时间12月11日16:00

活动结束：

  • 北京时间12月30日16:00

**12月30日**活动结束后的2天内，你仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止时间为北京时间2025年1月1日16:00。

新限时兵种和法术！

饼干皮卡

  • 大本营达到6级或更高等级的玩家可使用此兵种。

  • 地面单位，目标为任意建筑。它可造成非常高的范围溅射伤害！

寒冰法师

  • 大本营达到6级或更高等级的玩家可使用此兵种。

  • 地面单位，目标为防御建筑。他的强力冰霜攻击可以降低敌方防御建筑的攻击速度！

蛮羊骑士

  • 大本营达到6级或更高等级的玩家可使用此兵种。

  • 地面单位，目标为防御建筑，能冲向城墙，像碾碎脆饼干一样把城墙撞个稀巴烂！

圣诞奇袭法术

  • 大本营达到6级或更高等级的玩家可使用此法术。

  • 最棒的礼物来啦！超多的“炸裂”礼物砸向敌人的村庄！

活动资源！

奖章活动资源：齿轮！

获取齿轮的方式为：在联机模式中发起进攻，摧毁对手的村庄！收集齿轮，可赢取矿石、装饰等奖励！

玩具奖章

本次活动的货币是“玩具奖章”，该货币可在商人的商店中使用。你可以使用玩具奖章兑换专属限时超级装饰，以及用于升级英雄装备的矿石、魔法物品等资源。

全新英雄装备和超级装饰物！

飞盾战神的全新史诗英雄装备：雷电战靴！

这件装备可以制造一个雷电光环，每隔一段时间对飞盾战神附近的一切造成伤害！

在这个动画水晶球里，是一座温馨舒适的雪地野蛮人小屋！

首领，快来欢庆Clash圣诞节吧，大闹玩具店奖章活动等你参加！

- 《部落冲突》团队