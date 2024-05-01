快来和埃尔林·哈兰德一起征战《部落冲突》！你没有看错，他也在玩《部落冲突》！本赛季我们为大家带来了蛮王哈兰德皮肤，还有许多超赞内容！和哈兰德一起豪取胜利吧！
时间：5月1日 - 5月31日
所有大本营等级达到3级的玩家，都可以使用足球主题的限时兵种“任意球野蛮人”！
他会将足球精准踢向最近的防御建筑，随后开始攻击其他建筑。
除了任意球野蛮人之外，我们还带来了“边线球巨人”，可通过奖章活动获取。以下是本次活动的详情介绍！
时间：5月1日 - 5月31日
所有大本营等级达到4级的玩家，都能体验12个足球主题的趣味挑战关卡！
在挑战关卡中收集胜利之星的同时，您将获得各种奖励，包括“并肩哈兰德”赛季的专属装饰！
每两天会解锁一个新挑战关卡，率先登场的是哈兰德设计的基地！是时候在顶级足球前锋面前秀出您的进攻技术啦！祝您好运！
在挑战关卡中获得尽可能多的胜利之星，可赢取更丰厚的奖励，包括矿石、部落营房样式和装饰！
除了体验这些挑战关卡之外，您还可以参与到第1、4、6、8、10、12关的特别排行榜竞争中。在排行榜上名列第一，可获得高达50000宝石的奖励！
日期：5月7日 - 5月24日
要推进“并肩哈兰德”活动进度，您需要摧毁大本营，以及三个其他防御建筑（将从加农炮、箭塔、地狱之塔中随机选择）。注意摧毁这些目标建筑，赢取额外奖章！
对于大本营等级达到6级的玩家，从5月7日开始，可通过奖章活动的免费奖励之路解锁一个额外的限时兵种：边线球巨人！
边线球巨人会向距离最近的建筑投掷一个威力巨大的弹跳足球，随后开始攻击其他防御建筑。
除了限时兵种之外，您还可以使用一种新的限时法术：黄牌法术！
黄牌法术会暂时让目标防御建筑或英雄停止战斗。效果持续期间，这些建筑或英雄无法攻击，也无法被攻击。
随着您在这个独特的活动奖励之路上前进，您可以使用收集到的活动奖章，解锁野蛮人之王的全新史诗英雄装备：尖刺足球！
野蛮人之王向最近的建筑射出尖刺足球，它能弹向其他建筑并造成伤害。尖刺足球不会弹向部队。
在活动奖励之路的最后，您将能够使用活动奖章，在活动商店解锁足球女皇皮肤！
“绿茵球场”场景：可通过商店获取，为您提供足球主题英雄皮肤所需的场地！
足球女皇：可通过活动商店获取。
蛮王哈兰德：可通过商店获取。
足球战神：可通过黄金令牌获取。
足球蛮王和足球守护者：可通过商店获取。