快来和埃尔林·哈兰德一起征战《部落冲突》！你没有看错，他也在玩《部落冲突》！本赛季我们为大家带来了蛮王哈兰德皮肤，还有许多超赞内容！和哈兰德一起豪取胜利吧！

时间：5月1日 - 5月31日

除了任意球野蛮人之外，我们还带来了“边线球巨人”，可通过奖章活动获取。以下是本次活动的详情介绍！

他会将足球精准踢向最近的防御建筑，随后开始攻击其他建筑。

所有大本营等级达到3级的玩家，都可以使用足球主题的限时兵种“任意球野蛮人”！

时间：5月1日 - 5月31日

所有大本营等级达到4级的玩家，都能体验12个足球主题的趣味挑战关卡！

在挑战关卡中收集胜利之星的同时，您将获得各种奖励，包括“并肩哈兰德”赛季的专属装饰！

每两天会解锁一个新挑战关卡，率先登场的是哈兰德设计的基地！是时候在顶级足球前锋面前秀出您的进攻技术啦！祝您好运！

在挑战关卡中获得尽可能多的胜利之星，可赢取更丰厚的奖励，包括矿石、部落营房样式和装饰！