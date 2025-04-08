OverlordRHODES与其他WWE超级巨星重磅登场，兵营变成了擂台！看样子要撑过这个火爆混乱的赛季，你需要更强的力量！
大本营达到6级即可参加是敌是友奖章活动。
活动时间
活动开始：
4月8日8:00 UTC
活动结束：
4月29日8:00 UTC
**4月29日**活动结束后的2天内，你仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。
兵营……变成了擂台？那它如何运作呢？
你没听错！超级巨星驻扎在你的村庄里，将兵营变成了活动的狂热擂台！他们有的很友好，但有的就……难说了！
红方擂台的超级巨星是友好的！他们会保护你的村庄，抵御进攻者。但是，当你进攻对手的村庄时，他们也不会对你手下留情，所以要当心哦！
蓝方擂台的超级巨星就没那么友好了！在你的村庄遭遇进攻时，他们可能会帮助敌人。但是，当你进攻敌方村庄时，他们也会助你一臂之力。
不用担心！赛季结束时，这些超级巨星会收拾行囊离开，兵营也会恢复原样。
打不过就招募！解锁超级巨星限时兵种，增强你的军队实力。
**战吼狂人 - 大本营达到3级可解锁：**这家伙能投掷一切，包括他忠诚的部族小队！
**铁臂终结者 - 大本营达到6级可解锁：**她可以越过城墙，挥舞球棒攻击防御建筑。她必须被击倒3次，才会彻底倒下！
**皮卡凯恩 - 大本营达到6级可解锁：**他直奔大本营，碾碎一切挡路的东西。被击败后，他将浴火重生，带着凶猛的烈焰气场继续战斗！
活动资源
奖章活动资源：活动门票
通过在家乡村庄发动进攻获得门票，用它招募超级巨星并解锁奖励。
冠军奖章
好马配好鞍，冠军配好奖章！获取冠军奖章，用它在商人精选中兑换装饰、矿石、魔法物品和英雄装备！本赛季最炙手可热的物品就是弓箭女皇的全新装备——动作人偶！
英雄装备和其他奖励
新史诗装备：
动作人偶会召唤限时兵种与弓箭女皇并肩作战。
旧英雄装备：
商人精选中还会重新上架部分旧英雄装备，如飞盾战神的雷电战靴、大守护者的熔岩气球玩偶！
魔法零食
除海量其他奖励外，现在你还可以通过奖章活动的奖励之路获得魔法零食！有这么多奖章要收集，一定会让你胃口大开！
乱斗哥布林
这个装饰致敬的是笨笨决斗双人组！
黄金巨人
一个闪闪发光的黄金巨人，照耀你的村庄！他不怎么爱说话。
惊喜转盘
转动这个惊喜转盘装饰，试试手气吧！谁知道你会获得什么呢？
奖章活动开始啦！快去参加吧，首领！
- 《部落冲突》团队