兵营……变成了擂台？那它如何运作呢？

你没听错！超级巨星驻扎在你的村庄里，将兵营变成了活动的狂热擂台！他们有的很友好，但有的就……难说了！

红方擂台的超级巨星是友好的！他们会保护你的村庄，抵御进攻者。但是，当你进攻对手的村庄时，他们也不会对你手下留情，所以要当心哦！