商人精选里有奇怪的东西，在你的村庄里召唤出了灵蛇！使用春节红灯笼，把这些灵蛇变成能助你一臂之力的空中部队！

大本营达到6级或更高等级，即可参加春节奖章活动。发动进攻、收集红灯笼，推进活动奖励之路的进度！红灯笼可转换为灵蛇奖章，你可以使用灵蛇奖章兑换商人精选里的各种奖励，包括野蛮人之王的全新史诗装备“灵蛇手镯”、装饰等！