商人精选里有奇怪的东西，在你的村庄里召唤出了灵蛇！使用春节红灯笼，把这些灵蛇变成能助你一臂之力的空中部队！
大本营达到6级或更高等级，即可参加春节奖章活动。发动进攻、收集红灯笼，推进活动奖励之路的进度！红灯笼可转换为灵蛇奖章，你可以使用灵蛇奖章兑换商人精选里的各种奖励，包括野蛮人之王的全新史诗装备“灵蛇手镯”、装饰等！
活动开始：
北京时间2月7日16:00
活动结束：
北京时间2月28日16:00
**2月28日**活动结束后的2天内，你仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止时间为北京时间3月2日16:00。
全新和回归的限时兵种！
灵蛇飞桶
大本营达到6级可解锁
飞向防御建筑，投掷一桶灵蛇，造成近战伤害！
烟花炮手
大本营达到6级可解锁
攻击最近的地面或空中单位，发射爆炸惊喜！
活动资源
红灯笼
获取红灯笼的方式为：在联机模式中发起进攻，摧毁对手的村庄。收集红灯笼解锁限时兵种、矿石、装饰等更多内容！
灵蛇奖章
将红灯笼转换成灵蛇奖章，并使用灵蛇奖章在商人精选中兑换奖励！
活动商店专属物品！
野蛮人之王全新史诗装备：灵蛇手镯
戴上这只神秘的手镯，当野蛮人之王承受伤害时，手镯将召唤灵蛇与他并肩作战。
超级装饰：幸运饼干
在商人精选中使用你赢取的灵蛇奖章，兑换这款美味的超级装饰！
乙巳蛇年到啦！抓住机会，加入这场精彩绝伦的灵蛇庆典！
- 《部落冲突》团队