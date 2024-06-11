是时候炸个痛快啦！参加全新 “超级炸弹人大舞台” 奖章活动，解锁全新英雄装备——火箭飞矛！
大本营达到8级的玩家都可以参加“超级炸弹人大舞台”奖章活动。和之前的活动一样，玩家可以通过发动进攻等方式收集冰块，从而推进活动奖励之路的进度。这些冰块可转化为超级奖章，使用它们可以解锁特别奖励，如飞盾战神的全新英雄装备：火箭飞矛！
超级炸弹人大舞台开始时间：
日期：2024年6月11日周二
时间：北京时间16:00
超级炸弹人大舞台结束时间：
日期：2024年6月21日周五
时间：北京时间16:00
6月21日活动结束后的2天内，您仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑（超级冰浴）。这意味着在北京时间6月23日16:00之前，您都可以使用金靴奖章兑换奖励！
整个活动期间，超级飞龙将到处释放烈焰，因此您需要收集冰块来降降温！您可以通过在联机模式中进攻其他村庄来赢取冰块。收集的冰块数量取决于您获得的胜利之星数量。如果在战斗中使用超级炸弹人，您还将在进攻结束时获得额外的冰块！此外，您还可以定期从活动建筑“超级冰浴”中收集冰块。收集的冰块越多，解锁的奖励就越多，包括矿石、装饰等！
收集冰块可解锁特别奖励。其中包括本次活动的货币“超级奖章”，该货币可在商人的商店中使用。您可以使用超级奖章兑换专属限时装饰，以及用于升级英雄装备的矿石、魔法物品等资源。我们知道大家最希望获得的是全新史诗英雄装备——火箭飞矛！
新装备有一个主动技能，可使飞盾战神投掷的飞矛伤害更高且攻击范围更大！也就是说，激活该技能后，飞盾战神接下来投掷的飞矛距离更远且伤害更高。获得提升的飞矛数量和每发飞矛造成的额外伤害取决于火箭飞矛的等级。
除了活动奖励之路上的常规奖励，您还有机会赢取以下活动专属奖励——快来看看吧，首领！
仙人掌战士雕像
获取活动令牌后，收集5550个冰块即可获得这款石质仙人掌装饰！
牛仔骷髅兵
这款狂野的骷髅兵装饰是常规活动奖励之路上的最后一级奖励，收集10000个冰块即可解锁它！
飞龙宝宝图腾
收集1025个超级奖章，即可在商人的活动特惠中兑换飞龙宝宝图腾！
就是这样啦，首领！从明天开始，也就是6月11日北京时间16:00，您就能参加这次活动啦！快来获取这些奖励，炸个痛快吧！祝大家玩得开心！
- 《部落冲突》团队