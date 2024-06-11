整个活动期间，超级飞龙将到处释放烈焰，因此您需要收集冰块来降降温！您可以通过在联机模式中进攻其他村庄来赢取冰块。收集的冰块数量取决于您获得的胜利之星数量。如果在战斗中使用超级炸弹人，您还将在进攻结束时获得额外的冰块！此外，您还可以定期从活动建筑“超级冰浴”中收集冰块。收集的冰块越多，解锁的奖励就越多，包括矿石、装饰等！