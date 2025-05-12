据几位可靠首领发来的消息，他们发现了神秘超级大雪怪的踪迹。没错，它们真的现身了！超级大雪怪大舞台活动期间，您可以尝试全新的超级兵种，并在商人精选中使用超级奖章解锁场景！真是太划算啦！

大本营达到8级的玩家均可参加超级大雪怪大舞台活动。和以前一样，您可以通过在联机模式战斗中获取胜利之星来赢取冰块。这些冰块可以转换成奖励和超级奖章！您可以在商人精选中使用超级奖章兑换超赞奖励，其中包括酷炫的场景！

活动日期：

超级大雪怪大舞台活动开始时间：

日期： 2025年5月12日

时间：8:00（UTC）

超级大雪怪大舞台活动结束时间：

日期： 2025年5月19日

时间：8:00（UTC）

活动将于5月19日结束，但您仍可在之后的两天内进入商人活动选项卡和活动建筑（超级冰浴）。也就是说，您在5月21日8:00（UTC）前仍可继续使用超级奖章兑换奖励。千万不要浪费这些好东西哦！