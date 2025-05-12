2025年5月12日
Blog – Clash of Clans
迷你大舞台活动：超级大雪怪！
据几位可靠首领发来的消息，他们发现了神秘超级大雪怪的踪迹。没错，它们真的现身了！超级大雪怪大舞台活动期间，您可以尝试全新的超级兵种，并在商人精选中使用超级奖章解锁场景！真是太划算啦！
大本营达到8级的玩家均可参加超级大雪怪大舞台活动。和以前一样，您可以通过在联机模式战斗中获取胜利之星来赢取冰块。这些冰块可以转换成奖励和超级奖章！您可以在商人精选中使用超级奖章兑换超赞奖励，其中包括酷炫的场景！
活动日期：
超级大雪怪大舞台活动开始时间：
日期：2025年5月12日
时间：8:00（UTC）
超级大雪怪大舞台活动结束时间：
日期：2025年5月19日
时间：8:00（UTC）
活动将于5月19日结束，但您仍可在之后的两天内进入商人活动选项卡和活动建筑（超级冰浴）。也就是说，您在5月21日8:00（UTC）前仍可继续使用超级奖章兑换奖励。千万不要浪费这些好东西哦！
超级大雪怪大舞台活动资源：冰块
活动期间，可通过在联机模式战斗中赢取胜利之星来收集冰块。在战斗中使用超级大雪怪还能获得额外冰块奖励！在活动建筑“超级冰浴”中投入的冰块越多，解锁的奖励和超级奖章就越多！
超级大雪怪大舞台活动资源：超级奖章
活动期间通过收集冰块，并通过超级冰浴获取超级奖章。超级奖章可在商人精选中兑换奖励！ 有人提到了场景？
活动奖励：场景！
没错，首领，您没听错！除了常规的资源奖励，本次活动期间，场景也将在商人精选中上架。至于商人是怎么把场景塞进他那小帐篷里的？他上架了这么好的东西，就别细问啦！
释放超级大雪怪，赢取冰块，在商人精选中获取超赞奖励。首领，还在等什么呢？在怒海争锋赛季中尽情施展雷电魔法吧！