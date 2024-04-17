隆重推出全新英雄战宠：愤怒水母！

愤怒水母是可以飞行的战宠，具有远程攻击能力，并会优先攻击防御建筑。

“吸附”在您选择的英雄身上后，愤怒水母无法被锁定为攻击目标，不会受到伤害，并且在吸附于英雄期间不会触发陷阱。

跟随的英雄被击倒后，愤怒水母就会变成普通兵种，既可被攻击也会触发陷阱。

大本营达到16级，战宠小屋达到10级便可解锁愤怒水母。

以下是愤怒水母的相关数据：

等级 升级费用 升级持续时间（小时） 所需大本营等级 技能持续时间（秒） 1 - - 16（10级战宠小屋） 25 2 22.5万暗黑重油 72 16（10级战宠小屋） 25 3 23.5万暗黑重油 96 16（10级战宠小屋） 25 4 24.5万暗黑重油 120 16（10级战宠小屋） 25 5 25.5万暗黑重油 144 16（10级战宠小屋） 30 6 26.5万暗黑重油 168 16（10级战宠小屋） 30 7 27.5万暗黑重油 192 16（10级战宠小屋） 30 8 28.5万暗黑重油 192 16（10级战宠小屋） 30 9 29.5万暗黑重油 192 16（10级战宠小屋） 30 10 31.5万暗黑重油 192 16（10级战宠小屋） 35

等级上限提升和升级相关调整！

首领！如果您希望拥有一个全面升级的村庄，那您很幸运！现在，您可以将所有城墙升级至17级。

此外，以下是16级大本营解锁的所有全新等级及其升级费用和持续时间：

名称 等级 更新后的升级费用 更新后的升级持续时间（小时） 部落城堡 12 2100万金币 372 建筑工人小屋 6 2000万金币 360 天鹰火炮 7 2200万金币 372 擎天巨柱 3 37万暗黑重油 384 战宠小屋 10 2150万圣水 384 大雪怪 6 2100万圣水 360 戈仑冰人 8 36万暗黑重油 372 雷霆泰坦 4 2200万圣水 384 攻城烈焰车 5 1900万圣水 324

连续打卡活动闪亮登场！ 开始时间：北京时间4月18日16:00

欢迎参加连续打卡活动！

从4月18日起，您每天可以通过发起进攻来完成挑战中规定的摧毁率和胜利之星要求。

每天完成挑战，收集奖励，同时联赛资源奖励也会因此变多。

如果您在规定时间内挑战失败，您的打卡纪录就会中断，并且您将无法接着打卡。

但是您可以使用宝石补卡继续，或者重新开始打卡。

您还可以通过使用宝石提前开启第二天的挑战来冲刺打卡。

所有大本营达到6级的玩家都可参加连续打卡活动。

部落聊天提及功能！

部落成员现在可以提及其他成员！在聊天中提及您的部落首领和所有部落成员，吸引他们的注意。

@部落，通知部落中的所有人

@首领，通知部落中的所有首领和副首领

@玩家名称，通知具体部落成员

玩家可以通过“设置>更多设置>通知设置>部落聊天提及”关闭接收通知。需要说明的是，此设置不是基于设备而是基于游戏账号，因此如果玩家有多个游戏账号，则每个账号都需要单独设置。此设置默认启用。

部落城堡可接收两台攻城机器增援

全新部落城堡等级允许玩家请求两台攻城机器。具体规则如下：

玩家最多可请求两台攻城机器，可以请求两台相同或不同的攻城机器。

每位部落成员最多可以增援两台攻城机器，具体取决于其部落特权。 也可以由两位部落成员各增援一台攻城机器。

在战斗中，增援的两台攻城机器都会显示为可选项，即使两台攻城机器相同也是如此。

建筑大师基地的防御阵型！

和部落都城一样，现在可以在建筑大师基地中选择单独的防御阵型！

您可以随意装饰当前使用的阵型，同时不会使自己在防守上处于不利地位。

您可以防止其他人仅通过参观就能轻易复制您的防御阵型。

防御阵型必须包含当前使用阵型中放置的所有建筑和陷阱。以下情况，防御阵型会被取消选用：

直接编辑防御阵型并保存，没有放置所有建筑和陷阱。

在当前使用的阵型中放置了新的建筑或陷阱。

从商店购买建筑或陷阱

请注意，如果当前使用阵型中的障碍物挡住了某些建筑和陷阱，则防御阵型会暂时被禁用，但不会自动取消选用。在这种情况下，您只需移除这类障碍物即可重新启用阵型。

部落竞赛

下调了完成建筑大师基地相关任务可获得的积分。

新增了使用特定英雄装备赢得战斗的任务类型。 如果您拥有任务所需装备但未使用，则无法获得任务进度。 如果您的英雄配置了任务所需装备，但您未部署该英雄，则无法获得任务进度。 如果您配备了任务所需装备，且部署了配备该装备的英雄，即使您未使用该英雄的特殊技能，您也可以获得任务进度。



游戏性优化

通过活动和大本营升级获得的胜利之星奖励加成，也会对矿石生效。

大守护者跟随英雄猎手的几率降低

英雄装备“野蛮人木偶”现在会显示：召唤出的野蛮人获得的狂暴效果持续时间和伤害提升量。

实验室会针对哥布林研究工人增加显示一个进度条。

部落特权

大幅增强了部落特权，让每位玩家都能增援更多部队：

部落等级 部队增援上限 法术增援上限 攻城机器增援上限 1-2 6 1 1 3 8 1 1 4-5 10 2 1 6-7 20 2 2 8 30 3 2 9或以上 50 3 2

问题修复

修复了移除障碍物产生的宝石数量比正常情况下少的问题。

无论锁定的目标是什么类型，现在巨大火球会正常对地面和空中单位都造成伤害。更新前，如果锁定的是地面目标，巨大火球只会对地面的建筑和部队造成伤害，如果锁定的是空中部队，则只会对空中部队造成伤害。

修复了同时使用疯狂蔓生法术和隐形法术时出现的显示错误问题。

修复了使用冰冻法术或疯狂蔓生法术时，作用范围内的陷阱仍然不可见的问题。

修复了取消阵型编辑后，建筑大师基地中建筑底部和场景不匹配的问题。

略微调高了飞行3D角色的生命值条。

空中模式的大守护者不会再跳过城墙。

修复了村民的影子出现在建筑顶部的问题

部落都城

在都城奖杯计算中，每次进攻的战利品上限从5333提升至6100。

现在会根据部署单位的剩余生命值调整防守奖励。

部落对战调整

16本村庄现在会获得6个星辉矿石（之前为5个）。

部落对战战败的奖励从43%提升为50%，部落对战平局的奖励从50%提升为57%，这一调整适用于获得的资源和矿石。

35v35和45v45的部落对战现已开放。

除大本营等级外，系统在匹配时还会考虑英雄装备对进攻实力的影响。

在选择部落对战成员的界面中，现在会显示每位部落成员上次在线的时间。

部落对战报名调整： 部落首领和副首领可以在部落聊天中发布部落对战报名信息。您可以在“发起战争！”按钮旁的战争地图上进行操作。 部落聊天中同一时间只能有一个报名项目。 聊天中的报名功能仅适用于常规部落对战，不适用于部落对战联赛和部落友谊战。 每位部落成员都可以选择参加或退出下一场部落对战。 报名信息可被钉选，直到下一场部落对战开始才会被移除。



平衡性调整

急速药水瓶攻击速度调整：