亚马逊应用商店玩家须知

如果你是通过亚马逊下载游戏的玩家，可能会注意到，更新后游戏中移除了商店特惠。这是因为我们决定停止在亚马逊应用商店发布未来的更新。

如果你正在通过这一渠道玩游戏，请务必将游戏绑定Supercell ID，以妥善保护你的游戏进度、继续畅玩《部落冲突》！

全球定价

我们将“全球定价”测试扩展到了更多地区。全球定价能让我们更贴近玩家所在国家/地区的商品与服务成本，从而提供更符合当地消费水平的优惠价格。同一国家/地区的玩家可能会看到不同的游戏特惠价格。温馨提示：全球定价仍处于测试阶段，目前并非最终版本。

SCID游客账号

没有Supercell ID账号的玩家现在将获得Supercell ID游客账号。