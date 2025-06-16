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2025年6月16日
Blog – Clash of Clans

欢迎来到“精益求精”更新！

精工防御

更多选择，更多升级，更多样地开战……别让建筑工人独享了这份乐趣！有史以来第一次，你——首领本人，可以自主选择如何升级全新限时防御类型“精工防御”！大本营升至最高级的首领，可以开动脑筋、仔细考虑，选择限时精工防御。每个精制阶段可以建造最多3座精工防御。来看看详细信息吧：

  • 在精制台（大本营17级）建造并升级最多3座精工防御。

  • 每次只能启用一座精工防御，但你可以在它们当中随时切换！

  • 每个精制阶段可以建造最多3座精工防御，每个阶段一般会持续3个月。新的阶段开始时，会有新的精工防御替代它们。

  • 每座精工防御有3种可升级的模组。选择你想要升级的模组，打造专属精工防御！

  • 推出新精制阶段时，也会有新的精工防御！尝试各种新推出的精工防御，说不定就能发现新的最爱。

我们首先推出的3座精工防御分别是：

  • **钩索塔：**钩索来啦！钩索塔可以把敌人拉过来击晕！不过，攻城机器有点太重了，钩锁塔拉不动它们。

  • **旋转喷火器：**热浪滔天，永不停歇！旋转喷火器会转个不停，并喷出烈焰攻击附近的敌人。

  • **碎岩迫击炮：**飞得越高，砸得越重！部署巨型迫击炮，彻底粉碎来犯之敌！

新暗黑重油法术：冰障法术

利用此冷冻合剂将己方部队包裹在防御坚冰中，几乎可以抵挡所有伤害，但同时会使他们无法移动与攻击！在这些部队吸引防御火力的同时，其他部队可继续推进！

  • 大本营达到14级可解锁。

  • 需要7级暗黑法术工厂。

  • 14级大本营可升级2次，之后大本营每升一级都可升级1次。

  • 升级会提升减伤百分比。

精选库

军队搭配人人都会，但有了军队训练精选库，搭配变得更高效了！借助推荐的军队配置，让你的军队训练工作大升级！

作为军队训练系统新增的第三个界面，它可以为你提供各种值得推荐的军队搭配，无论是新人还是老手，都可以找到并使用适合自己的搭配！

  • 新手军队：简洁的军队配置，根据你的大本营等级而定。这些配置由常规部队/法术和普通装备组成。

  • 推荐/创作者精选军队：限时的军队配置推荐，会根据当前的活动而变，或是由创作者精心打造。这些配置中可能包含游戏中的任意部队或法术。

  • 精选库会在大本营达到4级时解锁。

  • 推荐/创作者精选军队配置会在大本营达到10级后开始出现。

全新等级

全新更新，自然也少不了各种全新开放的升级项目！

单位新等级大本营等级
气球兵1217
火箭气球兵1217
熔岩猎犬716
德鲁伊517
攻城飞艇515
冰牙11-1517

**注：**剩余的所有城墙现在均可升至18级了。

平衡性调整

  • 寒冰猎犬吞了一大堆冰雪，现在它们的冰冻效果持续时间变为所有等级保持一致了。1级的冰冻效果从3.5秒延长至3.75秒。

  • 大守护者的永恒书卷有了新的章节！永恒书卷调整包括：

  • 所有等级的持续时间均延长0.2秒。

  • 免疫伤害的效果会在离开大守护者光环后，持续1秒再消失。

  • 在效果激活后进入大守护者光环范围内的单位，也能获得此效果。

  • 游戏中的初级兵种也希望向首领证明自己的价值！为了使游戏前期的战斗节奏更快、更有趣，我们调整了较低大本营等级的部分建筑和兵种。

平衡性调整详情

建筑/兵种调整前生命值调整后生命值调整前每秒伤害值调整后每秒伤害值
1级大本营450400N/AN/A
2级大本营1600800N/AN/A
3级大本营18501600N/AN/A
4级大本营21002000N/AN/A
1级兵营250100N/AN/A
2级兵营270150N/AN/A
3级兵营290200N/AN/A
4级兵营310250N/AN/A
5级兵营330300N/AN/A
6级兵营350330N/AN/A
1级金矿40075N/AN/A
2级金矿440150N/AN/A
3级金矿480300N/AN/A
4级金矿520400N/AN/A
5级金矿560500N/AN/A
6级金矿600550N/AN/A
7级金矿640600N/AN/A
8级金矿680660N/AN/A
1级圣水收集器40075N/AN/A
2级圣水收集器440150N/AN/A
3级圣水收集器480300N/AN/A
4级圣水收集器520400N/AN/A
5级圣水收集器560500N/AN/A
6级圣水收集器600550N/AN/A
7级圣水收集器640600N/AN/A
8级圣水收集器680660N/AN/A
1级储金罐400150N/AN/A
2级储金罐600300N/AN/A
3级储金罐800450N/AN/A
4级储金罐1000600N/AN/A
5级储金罐1200800N/AN/A
6级储金罐14001000N/AN/A
7级储金罐16001250N/AN/A
8级储金罐17001500N/AN/A
9级储金罐18001700N/AN/A
1级圣水瓶400150N/AN/A
2级圣水瓶600300N/AN/A
3级圣水瓶800450N/AN/A
4级圣水瓶1000600N/AN/A
5级圣水瓶1200800N/AN/A
6级圣水瓶14001000N/AN/A
7级圣水瓶16001250N/AN/A
8级圣水瓶17001500N/AN/A
9级圣水瓶18001700N/AN/A
1级部落城堡1000600N/AN/A
2级部落城堡14001200N/AN/A
3级部落城堡20001800N/AN/A
1级训练营250100N/AN/A
2级训练营290200N/AN/A
3级训练营330250N/AN/A
4级训练营370300N/AN/A
5级训练营420360N/AN/A
6级训练营470420N/AN/A
7级训练营520500N/AN/A
8级训练营580575N/AN/A
1级城墙300100N/AN/A
2级城墙500200N/AN/A
3级城墙700400N/AN/A
4级城墙900800N/AN/A
5级城墙14001200N/AN/A
6级城墙20001800N/AN/A
7级城墙25002400N/AN/A
1级加农炮42030097
2级加农炮4703601110
3级加农炮5204201513
4级加农炮5705001917
5级加农炮6206002523
6级加农炮6706603030
1级野蛮人N/AN/A89
2级野蛮人N/AN/A1112
3级野蛮人N/AN/A1415
1级弓箭手202278
2级弓箭手2326910
3级弓箭手26291213
1级巨人3004001112
2级巨人3605001415
3级巨人4506001920
4级巨人600700N/AN/A
5级巨人800900N/AN/A
1级炸弹人N/AN/A610
2级炸弹人N/AN/A1020
3级炸弹人N/AN/A1525
4级炸弹人N/AN/A2030

军队训练相关优化

  • 现在你可以在训练界面点击英雄，再点击衣架图标来更换他们的皮肤。

  • 和英雄殿堂一样，训练界面也可以旋转查看英雄了！

  • 现在可以通过按住并拖动英雄来调整他们在军队训练阵容中的顺序。

  • 部队和法术也一样，可以通过按住并拖动来调整他们在军队训练阵容中的顺序。战斗中，他们也会按照这一顺序排列！

  • 对于军队训练界面的部分警告信息，现在可以点击或选择该信息来查看详细内容。

  • 随着进攻奖励的提升，建筑大师基地圣水车储量也同样得到提升。

商店改动

  • 商店中的“信息”按钮现在会导向我们的自助支持中心文章，其中详细介绍了游戏内特惠的价格和价值。

  • 有特惠礼包上线时，商店按钮会有相应的提示。

亚马逊应用商店玩家须知

如果你是通过亚马逊下载游戏的玩家，可能会注意到，更新后游戏中移除了商店特惠。这是因为我们决定停止在亚马逊应用商店发布未来的更新。

如果你正在通过这一渠道玩游戏，请务必将游戏绑定Supercell ID，以妥善保护你的游戏进度、继续畅玩《部落冲突》！

全球定价

我们将“全球定价”测试扩展到了更多地区。全球定价能让我们更贴近玩家所在国家/地区的商品与服务成本，从而提供更符合当地消费水平的优惠价格。同一国家/地区的玩家可能会看到不同的游戏特惠价格。温馨提示：全球定价仍处于测试阶段，目前并非最终版本。

SCID游客账号

没有Supercell ID账号的玩家现在将获得Supercell ID游客账号。

  • 新玩家完成新手教程后，系统将为其自动创建一个Supercell ID游客账号。

  • 当前没有Supercell ID账号的其他玩家在登录时，也会获得一个Supercell ID游客账号。

  • Supercell ID游客账号可升级为正式的Supercell ID账号。

  • Supercell ID游客账号也可迁移至已有的Supercell ID账号。

  • 账号绑定Supercell ID才能解锁的相应成就与奖励，仅适用于正式Supercell ID账号。

问题修复

  • 修复了天使在战斗中偶尔迷失目标、随意切换治疗对象的问题。她们已重新学习《治疗基础教程》。

  • 修复了新手玩家挑战升级按钮导致游戏闪退的问题。

  • 修复了友谊战中显示的部落城堡援军图标及等级错误的问题。

  • 修复了超级大雪怪被移出军队的问题。之前，如果玩家的大雪怪为2级或更低等级，重新加载游戏后，通过大舞台活动获得的超级大雪怪会被移出军队，现在该问题已修复。

  • 修复了从商人精选里购买的场景未正确发放的问题。

  • 修复了在家乡村庄点击部落对战联赛结算界面的“开始对战”按钮会导致游戏闪退的问题。

  • 修复了友谊战中部落城堡援军等级显示错误的问题。

  • 修复了德鲁伊在变身巨熊的同时被击倒，会额外生成一只巨熊的问题。啊呜！

  • 修复了建筑大师基地隐形弹簧具有无限弹飞能力的问题。

  • 修复了在友谊战、部落对战或部落对战联赛中通过侦察模式进入军队编辑器界面时，部队图标无法滑动的问题。

  • 修复了部落都城进攻中“强化军队”按钮错误显示为灰色的问题。

  • 修复了即使部落城堡已升级，但友谊战中部落城堡援军等级不同步更新的问题。

  • 修复了超级大雪怪穿过城墙的视觉问题。

  • 修复了弓箭女皇被击倒时不能触发未使用技能的问题。

  • 修复了2本玩家可以利用漏洞进入传奇杯联赛的问题。

  • 修复了对大守护者范围内的部队使用回溯法术，会导致大守护者动作卡顿的问题。

  • 修复了友谊战部落城堡援军实际出战单位与预览不一致的问题。

  • 修复了部落友谊战军队预览显示家乡村庄军队的问题。

  • 修复了4本和5本玩家的建筑工人菜单里建议升级建筑大师小船的问题。

  • 修复了当接收方的攻城机器处于强化状态时，其收到的攻城机器等级显示有误的问题。

  • 修复了部落对战进攻确认界面中，进攻方部落城堡容量显示为防守方容量的问题。

  • 修复了部落对战进攻确认界面中，正在升级的英雄未显示为灰色的问题。

  • 修复了当亡灵王子正在升级，移动其英雄战旗会出现白色方块的问题。

  • 修复了在部落对战增援界面点击下一个箭头会关闭增援菜单的问题。

  • 修复了使用城墙升级功能时无法使用哥布林建筑工人的问题。

  • 修复了友谊战中出现的部落城堡援军有误的问题。

  • 修复了当分享含有损坏建筑（部落城堡、宝石矿井、时光钟楼）的村庄阵型链接时，会出现画面重叠显示的问题。

  • 修复了使用部落聊天中分享的军队配置参加友谊战时，部落城堡援军的等级会默认为1级的问题。

  • 修复了部分成就标题与描述文字重叠的问题。

  • 修复了关闭游戏后重新进入时，商店通知重复出现的问题。

  • 修复了使用宝石升级部分兵种后，其等级未在信息界面及时更新的问题。

  • 修复了能量点心会让英雄装备界面的装备显示为满级的问题。

其他调整

  • 新增支持的语言：波兰语！

  • 部落友谊战现已支持2对2和3对3规模！

  • 如果军队中包含相关单位，法术工厂、攻城机器工坊和训练营现在会播放动画。

  • 大守护者的巨大火球和飓风陷阱已获得全新特效。

  • 商人精选中的场景特惠现在可以进行预览。如果玩家已拥有某个场景，则该场景不再会出现在商人商店中。