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精工防御
更多选择，更多升级，更多样地开战……别让建筑工人独享了这份乐趣！有史以来第一次，你——首领本人，可以自主选择如何升级全新限时防御类型“精工防御”！大本营升至最高级的首领，可以开动脑筋、仔细考虑，选择限时精工防御。每个精制阶段可以建造最多3座精工防御。来看看详细信息吧：
在精制台（大本营17级）建造并升级最多3座精工防御。
每次只能启用一座精工防御，但你可以在它们当中随时切换！
每个精制阶段可以建造最多3座精工防御，每个阶段一般会持续3个月。新的阶段开始时，会有新的精工防御替代它们。
每座精工防御有3种可升级的模组。选择你想要升级的模组，打造专属精工防御！
推出新精制阶段时，也会有新的精工防御！尝试各种新推出的精工防御，说不定就能发现新的最爱。
我们首先推出的3座精工防御分别是：
**钩索塔：**钩索来啦！钩索塔可以把敌人拉过来击晕！不过，攻城机器有点太重了，钩锁塔拉不动它们。
**旋转喷火器：**热浪滔天，永不停歇！旋转喷火器会转个不停，并喷出烈焰攻击附近的敌人。
**碎岩迫击炮：**飞得越高，砸得越重！部署巨型迫击炮，彻底粉碎来犯之敌！
新暗黑重油法术：冰障法术
利用此冷冻合剂将己方部队包裹在防御坚冰中，几乎可以抵挡所有伤害，但同时会使他们无法移动与攻击！在这些部队吸引防御火力的同时，其他部队可继续推进！
大本营达到14级可解锁。
需要7级暗黑法术工厂。
14级大本营可升级2次，之后大本营每升一级都可升级1次。
升级会提升减伤百分比。
精选库
军队搭配人人都会，但有了军队训练精选库，搭配变得更高效了！借助推荐的军队配置，让你的军队训练工作大升级！
作为军队训练系统新增的第三个界面，它可以为你提供各种值得推荐的军队搭配，无论是新人还是老手，都可以找到并使用适合自己的搭配！
新手军队：简洁的军队配置，根据你的大本营等级而定。这些配置由常规部队/法术和普通装备组成。
推荐/创作者精选军队：限时的军队配置推荐，会根据当前的活动而变，或是由创作者精心打造。这些配置中可能包含游戏中的任意部队或法术。
精选库会在大本营达到4级时解锁。
推荐/创作者精选军队配置会在大本营达到10级后开始出现。
全新等级
全新更新，自然也少不了各种全新开放的升级项目！
|单位
|新等级
|大本营等级
|气球兵
|12
|17
|火箭气球兵
|12
|17
|熔岩猎犬
|7
|16
|德鲁伊
|5
|17
|攻城飞艇
|5
|15
|冰牙
|11-15
|17
**注：**剩余的所有城墙现在均可升至18级了。
平衡性调整
寒冰猎犬吞了一大堆冰雪，现在它们的冰冻效果持续时间变为所有等级保持一致了。1级的冰冻效果从3.5秒延长至3.75秒。
大守护者的永恒书卷有了新的章节！永恒书卷调整包括：
所有等级的持续时间均延长0.2秒。
免疫伤害的效果会在离开大守护者光环后，持续1秒再消失。
在效果激活后进入大守护者光环范围内的单位，也能获得此效果。
游戏中的初级兵种也希望向首领证明自己的价值！为了使游戏前期的战斗节奏更快、更有趣，我们调整了较低大本营等级的部分建筑和兵种。
平衡性调整详情
|建筑/兵种
|调整前生命值
|调整后生命值
|调整前每秒伤害值
|调整后每秒伤害值
|1级大本营
|450
|400
|N/A
|N/A
|2级大本营
|1600
|800
|N/A
|N/A
|3级大本营
|1850
|1600
|N/A
|N/A
|4级大本营
|2100
|2000
|N/A
|N/A
|1级兵营
|250
|100
|N/A
|N/A
|2级兵营
|270
|150
|N/A
|N/A
|3级兵营
|290
|200
|N/A
|N/A
|4级兵营
|310
|250
|N/A
|N/A
|5级兵营
|330
|300
|N/A
|N/A
|6级兵营
|350
|330
|N/A
|N/A
|1级金矿
|400
|75
|N/A
|N/A
|2级金矿
|440
|150
|N/A
|N/A
|3级金矿
|480
|300
|N/A
|N/A
|4级金矿
|520
|400
|N/A
|N/A
|5级金矿
|560
|500
|N/A
|N/A
|6级金矿
|600
|550
|N/A
|N/A
|7级金矿
|640
|600
|N/A
|N/A
|8级金矿
|680
|660
|N/A
|N/A
|1级圣水收集器
|400
|75
|N/A
|N/A
|2级圣水收集器
|440
|150
|N/A
|N/A
|3级圣水收集器
|480
|300
|N/A
|N/A
|4级圣水收集器
|520
|400
|N/A
|N/A
|5级圣水收集器
|560
|500
|N/A
|N/A
|6级圣水收集器
|600
|550
|N/A
|N/A
|7级圣水收集器
|640
|600
|N/A
|N/A
|8级圣水收集器
|680
|660
|N/A
|N/A
|1级储金罐
|400
|150
|N/A
|N/A
|2级储金罐
|600
|300
|N/A
|N/A
|3级储金罐
|800
|450
|N/A
|N/A
|4级储金罐
|1000
|600
|N/A
|N/A
|5级储金罐
|1200
|800
|N/A
|N/A
|6级储金罐
|1400
|1000
|N/A
|N/A
|7级储金罐
|1600
|1250
|N/A
|N/A
|8级储金罐
|1700
|1500
|N/A
|N/A
|9级储金罐
|1800
|1700
|N/A
|N/A
|1级圣水瓶
|400
|150
|N/A
|N/A
|2级圣水瓶
|600
|300
|N/A
|N/A
|3级圣水瓶
|800
|450
|N/A
|N/A
|4级圣水瓶
|1000
|600
|N/A
|N/A
|5级圣水瓶
|1200
|800
|N/A
|N/A
|6级圣水瓶
|1400
|1000
|N/A
|N/A
|7级圣水瓶
|1600
|1250
|N/A
|N/A
|8级圣水瓶
|1700
|1500
|N/A
|N/A
|9级圣水瓶
|1800
|1700
|N/A
|N/A
|1级部落城堡
|1000
|600
|N/A
|N/A
|2级部落城堡
|1400
|1200
|N/A
|N/A
|3级部落城堡
|2000
|1800
|N/A
|N/A
|1级训练营
|250
|100
|N/A
|N/A
|2级训练营
|290
|200
|N/A
|N/A
|3级训练营
|330
|250
|N/A
|N/A
|4级训练营
|370
|300
|N/A
|N/A
|5级训练营
|420
|360
|N/A
|N/A
|6级训练营
|470
|420
|N/A
|N/A
|7级训练营
|520
|500
|N/A
|N/A
|8级训练营
|580
|575
|N/A
|N/A
|1级城墙
|300
|100
|N/A
|N/A
|2级城墙
|500
|200
|N/A
|N/A
|3级城墙
|700
|400
|N/A
|N/A
|4级城墙
|900
|800
|N/A
|N/A
|5级城墙
|1400
|1200
|N/A
|N/A
|6级城墙
|2000
|1800
|N/A
|N/A
|7级城墙
|2500
|2400
|N/A
|N/A
|1级加农炮
|420
|300
|9
|7
|2级加农炮
|470
|360
|11
|10
|3级加农炮
|520
|420
|15
|13
|4级加农炮
|570
|500
|19
|17
|5级加农炮
|620
|600
|25
|23
|6级加农炮
|670
|660
|30
|30
|1级野蛮人
|N/A
|N/A
|8
|9
|2级野蛮人
|N/A
|N/A
|11
|12
|3级野蛮人
|N/A
|N/A
|14
|15
|1级弓箭手
|20
|22
|7
|8
|2级弓箭手
|23
|26
|9
|10
|3级弓箭手
|26
|29
|12
|13
|1级巨人
|300
|400
|11
|12
|2级巨人
|360
|500
|14
|15
|3级巨人
|450
|600
|19
|20
|4级巨人
|600
|700
|N/A
|N/A
|5级巨人
|800
|900
|N/A
|N/A
|1级炸弹人
|N/A
|N/A
|6
|10
|2级炸弹人
|N/A
|N/A
|10
|20
|3级炸弹人
|N/A
|N/A
|15
|25
|4级炸弹人
|N/A
|N/A
|20
|30
军队训练相关优化
现在你可以在训练界面点击英雄，再点击衣架图标来更换他们的皮肤。
和英雄殿堂一样，训练界面也可以旋转查看英雄了！
现在可以通过按住并拖动英雄来调整他们在军队训练阵容中的顺序。
部队和法术也一样，可以通过按住并拖动来调整他们在军队训练阵容中的顺序。战斗中，他们也会按照这一顺序排列！
对于军队训练界面的部分警告信息，现在可以点击或选择该信息来查看详细内容。
随着进攻奖励的提升，建筑大师基地圣水车储量也同样得到提升。
商店改动
商店中的“信息”按钮现在会导向我们的自助支持中心文章，其中详细介绍了游戏内特惠的价格和价值。
有特惠礼包上线时，商店按钮会有相应的提示。
亚马逊应用商店玩家须知
如果你是通过亚马逊下载游戏的玩家，可能会注意到，更新后游戏中移除了商店特惠。这是因为我们决定停止在亚马逊应用商店发布未来的更新。
如果你正在通过这一渠道玩游戏，请务必将游戏绑定Supercell ID，以妥善保护你的游戏进度、继续畅玩《部落冲突》！
全球定价
我们将“全球定价”测试扩展到了更多地区。全球定价能让我们更贴近玩家所在国家/地区的商品与服务成本，从而提供更符合当地消费水平的优惠价格。同一国家/地区的玩家可能会看到不同的游戏特惠价格。温馨提示：全球定价仍处于测试阶段，目前并非最终版本。
SCID游客账号
没有Supercell ID账号的玩家现在将获得Supercell ID游客账号。
新玩家完成新手教程后，系统将为其自动创建一个Supercell ID游客账号。
当前没有Supercell ID账号的其他玩家在登录时，也会获得一个Supercell ID游客账号。
Supercell ID游客账号可升级为正式的Supercell ID账号。
Supercell ID游客账号也可迁移至已有的Supercell ID账号。
账号绑定Supercell ID才能解锁的相应成就与奖励，仅适用于正式Supercell ID账号。
问题修复
修复了天使在战斗中偶尔迷失目标、随意切换治疗对象的问题。她们已重新学习《治疗基础教程》。
修复了新手玩家挑战升级按钮导致游戏闪退的问题。
修复了友谊战中显示的部落城堡援军图标及等级错误的问题。
修复了超级大雪怪被移出军队的问题。之前，如果玩家的大雪怪为2级或更低等级，重新加载游戏后，通过大舞台活动获得的超级大雪怪会被移出军队，现在该问题已修复。
修复了从商人精选里购买的场景未正确发放的问题。
修复了在家乡村庄点击部落对战联赛结算界面的“开始对战”按钮会导致游戏闪退的问题。
修复了友谊战中部落城堡援军等级显示错误的问题。
修复了德鲁伊在变身巨熊的同时被击倒，会额外生成一只巨熊的问题。啊呜！
修复了建筑大师基地隐形弹簧具有无限弹飞能力的问题。
修复了在友谊战、部落对战或部落对战联赛中通过侦察模式进入军队编辑器界面时，部队图标无法滑动的问题。
修复了部落都城进攻中“强化军队”按钮错误显示为灰色的问题。
修复了即使部落城堡已升级，但友谊战中部落城堡援军等级不同步更新的问题。
修复了超级大雪怪穿过城墙的视觉问题。
修复了弓箭女皇被击倒时不能触发未使用技能的问题。
修复了2本玩家可以利用漏洞进入传奇杯联赛的问题。
修复了对大守护者范围内的部队使用回溯法术，会导致大守护者动作卡顿的问题。
修复了友谊战部落城堡援军实际出战单位与预览不一致的问题。
修复了部落友谊战军队预览显示家乡村庄军队的问题。
修复了4本和5本玩家的建筑工人菜单里建议升级建筑大师小船的问题。
修复了当接收方的攻城机器处于强化状态时，其收到的攻城机器等级显示有误的问题。
修复了部落对战进攻确认界面中，进攻方部落城堡容量显示为防守方容量的问题。
修复了部落对战进攻确认界面中，正在升级的英雄未显示为灰色的问题。
修复了当亡灵王子正在升级，移动其英雄战旗会出现白色方块的问题。
修复了在部落对战增援界面点击下一个箭头会关闭增援菜单的问题。
修复了使用城墙升级功能时无法使用哥布林建筑工人的问题。
修复了友谊战中出现的部落城堡援军有误的问题。
修复了当分享含有损坏建筑（部落城堡、宝石矿井、时光钟楼）的村庄阵型链接时，会出现画面重叠显示的问题。
修复了使用部落聊天中分享的军队配置参加友谊战时，部落城堡援军的等级会默认为1级的问题。
修复了部分成就标题与描述文字重叠的问题。
修复了关闭游戏后重新进入时，商店通知重复出现的问题。
修复了使用宝石升级部分兵种后，其等级未在信息界面及时更新的问题。
修复了能量点心会让英雄装备界面的装备显示为满级的问题。
其他调整
新增支持的语言：波兰语！
部落友谊战现已支持2对2和3对3规模！
如果军队中包含相关单位，法术工厂、攻城机器工坊和训练营现在会播放动画。
大守护者的巨大火球和飓风陷阱已获得全新特效。
商人精选中的场景特惠现在可以进行预览。如果玩家已拥有某个场景，则该场景不再会出现在商人商店中。