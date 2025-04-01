在这个迄今为止最盛大的赛季，WWE超级巨星将登陆《部落冲突》！欢迎来到部落狂热！

4月1日-30日：巨星登场！- 战吼狂人是能投掷一切的超级巨星！如果你的大本营达到3级或更高等级，他就会在赛季开始时加入你的军队。训练他，让他投个痛快！

4月1日-11日：部落对战联赛 - 做好战斗准备！部落对战联赛火热开战！这里可容不下菜鸟！

4月2日-30日：狂热擂台 - 换上“狂热擂台”场景，将你的村庄变成座无虚席的竞技场！观众渴望精彩对决，快让你的村庄成为万众瞩目的主赛场吧！

4月2日-18日：月度挑战 - 迎接史诗级的WWE月度挑战，期间有机会挑战OverlordRHODES的村庄。

4月4日-30日：英雄皮肤 - 给英雄们换上传奇皮肤，致敬WWE传奇人物。科迪蛮王、野蛮女皇、神秘王子、暗黑守护者和至尊战神即将登场！

4月8日-30日：擂台 - 兵营变成了擂台？WWE超级巨星驻扎在你的村庄里，将兵营变成部落狂热擂台。他们有的很友好，但有的就……难说了。

4月8日-30日：是敌是友奖章活动 - 想增强军队实力吗？参加“是敌是友”奖章活动，解锁超级巨星限时兵种，赢取冠军奖章以解锁弓箭女皇的史诗装备“动作人偶”。此外，你还可以用这些奖章兑换超级装饰物——惊喜转盘。

4月14日-20日： 淘金狂潮！- 哥布林偷走了WWE冠军头衔！参加全新“淘金狂潮”部落活动，合力收集并贡献金块，打造新的冠军象征。