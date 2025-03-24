没错！部队、法术和攻城机器可瞬间完成训练、加入军队，英雄们无需恢复即可加入战斗。你可以随时开战！这意味着训练药水、训练甜点和训练加成特权都会被移除，但别担心！黄金令牌奖励之路上的训练加成特权将被一项全新特权取代。“随时开战”将在更新实装后不久上线！传奇杯联赛的玩家仍然维持每天8次进攻的上限，暂时不变！
由于训练时间被移除，匹配机制也进行了调整：
在你有护盾的情况下（被进攻后获得或者自己购买），你的镜像村庄将进入匹配池。当这个镜像村庄被摧毁后，它将从匹配池中移除。
进攻方可以从镜像村庄中夺取资源并获得奖杯，但防守方不会损失任何奖杯或资源。
匹配系统仍然会优先匹配真实玩家的村庄，只有在你匹配不到对手时，系统才会为你匹配镜像村庄。
军队训练迎来华丽升级！全新军队配置系统登场！军队训练的界面和菜单全面焕新，让你能更轻松地创建、编辑和分享你的军队配置。军队配置将于3月27日正式上线！
这只易过敏的蝙蝠会打喷嚏，喷出可怕的鼻涕小怪——鼻涕小怪能吸收伤害并攻击建筑。阿啾跟随的英雄阵亡后，她会亲自上阵发起攻击！在战宠小屋达到11级（大本营17级）后解锁。
这个暗黑重油兵种火力全开！烈焰熔炉部署后不会移动，但在受到伤害时会释放小火怪，它们会攻击并灼烧建筑！在暗黑训练营达到12级（大本营15级）后解锁。
想练出像烈焰熔炉里的小火怪那样具有爆发力的肌肉？试试这款英雄装备！贵族哑铃是一款全新的普通装备，能强化亡灵王子前几次攻击的速度、射程和威力。升级这款装备可进一步提升强化效果，包括射程、威力和被强化的攻击次数。虽然不练腿，但效果还是很好的！在铁匠铺达到5级（大本营12级）后解锁。
由于训练时间被移除，增援机制也会相应进行微调。更新后，增援操作都需要花费圣水或暗黑重油，资源视具体部队/法术而定。
另外，部落特权也迎来了大调整！更新后，所有玩家的增援请求等待时间都调整为10分钟！ 考虑到这一点，一些部落等级的特权也有调整。和以前不太相同，但变得更棒了！
1级：增援请求等待时间缩短为10分钟
2级：增援上限提升 - 最多可增援10个部队
3级：增援上限提升 - 最多可增援2个法术
4级：增援上限提升 - 最多可增援15个部队
6级：增援上限提升 - 最多可增援25个部队
7级：增援上限提升 - 最多可增援3个法术
8级：增援上限提升 - 最多可增援40个部队
既然我们在做这件事，就一定会全力以赴，为你节省更多时间！有了增援请求时间缩短这个特权，你每次请求部落援军之后的冷却时间会变得更短。该特权共有3个等级：
1级：缩短30%的时间
2级：缩短60%的时间
3级：缩短80%的时间
这些特权将取代黄金令牌奖励之路上的3个训练加成特权。
各位成就爱好者，我们知道你们想要什么！摧毁16级和17级大本营相关建筑的新成就：
多人箭塔终结者
跳弹加农炮破碎机
火焰喷射器毁灭者
复合机械塔破坏者
17级大本营的部分建筑、兵种、法术、超级充能和战宠可升至更高等级。噢！城墙当然也迎来了相关调整。快准备好你的建筑工人吧！
建筑等级
兵营：可升至13级
地狱之塔：可升至11级
建筑工人小屋：可升至7级
擎天巨柱：可升至4级
暗黑训练营：可升至12级
战宠小屋：可升至11级
兵种等级
大雪怪：可升至7级
戈仑石人：可升至14级
戈仑冰人：可升至9级
野猪骑士：可升至14级
法术等级
蝙蝠法术：可升至7级
战宠等级
独角：可升至11-15级
17级大本营可进行超级充能的新建筑
复合机械塔
地狱之塔
建筑工人小屋
擎天巨柱
新城墙
可升至18级的城墙增加75块
啊，游戏性优化……太好了。
奖杯曲线：为了应对训练时间移除后战斗次数增加的情况，我们降低了家乡村庄联机模式的奖杯得失数量：现在你最多可以赢得44个奖杯，同时最多可以失去44个奖杯。
防止频繁发动进攻：如果你在战斗中掉线重连，则需要等到当前战斗结束才能再次搜索对手。这个机制是为了防止频繁发动进攻，并且不会影响友谊战、练习模式或部落对战。
建筑大师基地对战的奖励调整——几乎所有联赛的建筑大师金币和圣水奖励都得到大幅提升。
城墙升级工具现在可以根据当前壁垒之戒的库存或资源上限来选择城墙，两者取其高。
城墙升级工具现在可一次选择全部325块城墙。
由于建筑工人不再花费宝贵的时间来清除障碍物，这项工作现在由村民们承担。
在挑战关卡中切换大守护者的空中模式和地面模式，不会再影响其在家乡军队中的模式。
部队发射器的发射轨迹视觉效果已得到优化。
英雄皮肤预览界面更新。
战宠预览界面不再会出现英雄装备。
每次更新都会带来更好的平衡！
迷你熔岩犬、迷你寒冰犬和迷你熔岩气球犬的所需空间从2调整为1
骷髅陷阱对空模式的骷髅兵所需空间从2调整为1
小雪怪和小冰怪的所需空间从3调整为1
大宝宝（超级女巫的骷髅巨人）的所需空间从20调整为10
德鲁伊巨熊形态的所需空间从16调整为10
降低了多个大本营等级的建筑、陷阱、兵种、法术、英雄和战宠的升级费用和时间！
我们修复了一些问题！
修复了同意弹窗不显示文本的问题。
修复了黄金令牌广告横幅遮挡超级充能信息的问题。
修复了持续指派建筑工人学徒在某些情况下不生效的问题。
修复了超级充能等级相关通知不准确的问题。
修复了使用宝石升级兵种后，某些情况下兵种信息界面等级显示错误的问题。
修复了取消购买后装扮礼包价格消失的问题。
修复了英雄殿堂预览界面中皮肤价格的对齐问题。
修复了联赛商店的通知问题。
修复了“蓝胖女巫”和“雪怪出击”练习模式关卡的相关问题。