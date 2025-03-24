没错！部队、法术和攻城机器可瞬间完成训练、加入军队，英雄们无需恢复即可加入战斗。你可以随时开战！这意味着训练药水、训练甜点和训练加成特权都会被移除，但别担心！黄金令牌奖励之路上的训练加成特权将被一项全新特权取代。“随时开战”将在更新实装后不久上线！传奇杯联赛的玩家仍然维持每天8次进攻的上限，暂时不变！

由于训练时间被移除，匹配机制也进行了调整：