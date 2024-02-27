《部落冲突》2024年的首次重大更新来啦！我们在本次更新中推出了全新法术、全新等级上限、平衡性调整、游戏性优化，还有更多精彩内容。下面就来看看本次更新的详细介绍吧！
新法术：疯狂蔓生法术
冬季末天气回暖，青葱的春意也悄然绽放，疯狂蔓生法术将迎来更温暖的天气……并让您的部队直取敌方基地。
大本营达到12级后，将暗黑法术工厂升至6级即可解锁疯狂蔓生法术，这一暗黑重油法术将为大家的进攻开辟新的道路！施放时，疯狂蔓生法术会在效果持续时间内使敌人的防御处于隐形、免疫且无法动弹的状态。这意味着进攻部队将完全无视被该法术影响的建筑和防御，从而为您的部队提供漏斗式进攻的新途径！
不过，疯狂蔓生法术不会影响英雄或部落城堡援军，也不会阻止部落城堡援军出来防守！还有一个细节是，疯狂蔓生法术会留下一些残骸，防守方玩家可以通过点击这些残骸将其清除，就像被消灭的部队留下的墓碑一样。
效果类型：区域溅射
目标：地面和空中目标
所需空间：2
配制时间：6分钟
|等级
|升级费用
|升级时间
|持续时间
|大本营等级
|1
|NA
|NA
|22秒
|12
|2
|125,000暗黑重油
|240
|24秒
|12
|3
|250,000暗黑重油
|288
|26秒
|14
|4
|350,000暗黑重油
|384
|28秒
|16
全新等级
我们为16本玩家提升了防御和部队等级上限，同时也为其他大本营等级的玩家推出了防御和部队的全新等级。
|建筑
|等级
|升级费用
|升级时间
|生命值
|每秒伤害值
|生产速度
|容量
|大本营等级
|圣水收集器
|16
|200万金币
|3天12小时
|1350
|NA
|7000/小时
|40万
|14
|金矿
|16
|200万圣水
|3天12小时
|1350
|NA
|7000/小时
|40万
|14
|暗黑重油钻井
|10
|600万圣水
|8天
|1550
|NA
|180/小时
|4200
|14
|建筑
|等级
|升级费用
|升级时间
|生命值
|每秒伤害值
|大本营等级
|暗黑法术工厂
|6
|500万圣水
|7天
|950
|NA
|12
|特斯拉电磁塔
|15
|2000万金币
|14天12小时
|1550
|170
|16
|地狱之塔
|10
|2200万金币
|14天
|4400
|120/2600
|16
|投石炮
|5
|2250万金币
|15天
|5300
|190
|16
|搜空地雷
|6
|1400万金币
|11天12小时
|NA
|3000
|16
新的兵种等级上限
|兵种
|等级
|升级费用
|升级时间
|生命值
|每秒伤害值
|大本营等级
|所需实验室等级
|亡灵
|12
|32万暗黑重油
|14天
|120
|78
|16
|14
|野猪骑士
|13
|35万暗黑重油
|14天6小时
|1380
|213
|16
|14
|巨石投手
|8
|35万暗黑重油
|14天6小时
|600
|126
|16
|14
|飞龙宝宝
|10
|2000万圣水
|14天
|2100
|165
|16
|14
|攻城训练营
|5
|1800万圣水
|9天
|4800
|皮卡超人+1
|16
|14
|攻城滚木车
|5
|1800万圣水
|9天
|5500
|220
|16
|14
闪枭等级上限提升
这位人见人爱的电击高手可升至更高等级。
|等级
|升级费用
|升级时间
|生命值
|每秒伤害值
|大本营等级
|战宠小屋等级
|11
|23万暗黑重油
|8天
|2600
|150
|15
|6
|12
|25万暗黑重油
|8天
|2700
|155
|15
|6
|13
|26.5万暗黑重油
|8天
|2800
|160
|15
|6
|14
|28万暗黑重油
|8天
|2900
|165
|15
|6
|15
|30万暗黑重油
|8天
|3000
|170
|15
|6
16本玩家现在还可额外将100块城墙升至17级（共250块）。
新英雄装备：急速药水瓶和野猪骑士木偶
我们还为飞盾战神推出了两件新装备。看到其他英雄都配置了强大的英雄装备，她有一种被冷落的感觉。
野猪骑士木偶
铁匠铺7级时解锁
召唤一群野猪骑士和您并肩作战
急速药水瓶
铁匠铺8级时解锁
提升移动和攻击速度，持续数秒
部落聊天优化
说实话，我们的部落聊天有“一点点”过时了，因此我们升级了其界面设计和功能。现在，部落聊天的整体外观焕然一新，能让您拥有更好的体验！
首领和副首领的名称将以不同颜色显示。
钉选消息
聊天和系统消息现在可以被钉选。
此外，还有一个新选项卡，专门用于显示被钉选的消息。
只有长老及更高职位的部落成员才能钉选消息。
消息也可以被取消钉选。
添加反应
玩家现在可以在部落聊天中给其他玩家的消息添加表情反应！
您可以从预设的表情中选择一个。
获得的反应及其数量会显示在每条消息下方。
游戏性优化/游戏调整
进度条已重回信息界面。
进度条会显示升至该等级大本营下可达到的最高等级的进度。
来自Reddit的庆祝声响彻全球。
世界一片和谐。
点击升级按钮现在会明确显示要使用特定资源或魔法物品，以减少意外使用非预期资源/物品的情况。
点击特定资源或魔法物品的按钮，您就可以在升级时只使用该特定资源或物品。
Reddit上该讨论引发巨大反响，程度堪比7.2级大地震。
进攻部队现在可以在战斗中穿过装饰和障碍物（部落都城除外）。
现在玩家可以在装饰上部署部队。
玩家可以同时进行部落友谊战和常规部落对战（在两个不同的部落中）。
如果部落对战的最终结果为平局且双方摧毁率都为100%，则双方都不会失去连胜状态。
在合并防御后设置传奇杯联赛防御阵型不会触发阵型冷却时间。
首领和副首领现在可以看到部落成员的上次登录时间，最多可显示一月前的登录记录（之前最多为一周前）。
平衡性调整
力量越大，平衡这种力量的责任就越大！以下为本次更新的平衡性调整：
“巨型箭矢”技能现在的射程更远，以确保它能穿过整个村庄。
我们会留意Reddit上的视频，查看巨型箭矢是如何只差四分之一格就能穿过整个村庄的。
移除了灵狐进行攻击时的冰霜视觉效果。
召唤类部队所召唤的单位达到数量上限后，如果被召唤单位数量低于该上限，则召唤类部队会更快地召唤新单位。
超级弓箭手：
11级生命值降低至575
12级生命值降低至600
根蔓骑士：
1级生命值降低至6650
2级生命值降低至7050
3级生命值降低至7400
超级野蛮人：
10级生命值降低至1200
11级生命值降低至1300
12级生命值降低至1350
飞龙：
11级生命值提升至5300
雷电飞龙：
6级生命值提升至5200
7级生命值提升至5500
超级飞龙：
10级生命值提升至7200
11级生命值提升至7600
建筑大师基地骷髅气球：
攻击距离从0提升至50
主动技能伤害范围从300下调至225
建筑大师基地暗夜女巫：
9级生命值提升至750，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至7只。
10级生命值提升至750，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至7只。
11级生命值提升至830，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至7只。
12级生命值提升至830，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至8只。
13级生命值提升至915，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至8只。
14级生命值提升至915，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至8只。
15级生命值提升至1000，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至9只。
16级生命值提升至1000，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至9只。
17级生命值提升至1100，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至9只。
18级生命值提升至1100，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至10只。
19级生命值提升至1220，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至10只。
20级生命值提升至1220，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至11只。
部落都城超级矿工
1级生命值降低至3300
2级生命值降低至3500
3级生命值降低至3700
4级生命值降低至3900
问题修复
修复了使用“永恒书卷”之后，“巨型手套”会使野蛮人之王免疫伤害的问题。
修复了弓箭女皇已启用装备的数据会与狂暴法术叠加的问题。
修复了“跳弹加农炮”和“多人箭塔”无法升级时仍会出现在建筑工人菜单中的问题。
在大本营升级确认界面，点击推荐的兵营升级项目时，只会跳转到未达到当前最高等级的兵营。
修复了大守护者伤害计算出错的问题，现在大守护者装备的伤害输出与信息界面上显示的数值相符。
修复了建筑大师基地教程未完成时，建筑大师基地新手挑战关卡中的单位等级出错的问题。
修复了处于战斗结束界面时掉线，则建筑大师基地胜利之星无法累积的问题。
修复了选中大守护者王座时，参与防守的大守护者的攻击范围显示错误的问题（之前范围小到仅为0.13格）。
修复了大守护者被凤凰复活后，他的被动效果会消失的问题。
修复了召唤类单位（女巫、暗夜女巫）在某些情况下会跳过召唤冷却时间的问题。
修复了尝试在游戏区域3格以外部署部落城堡援军，但并没有成功部署会导致游戏闪退的问题。
修复了在家乡村庄查看部落都城友谊战，部落都城单位会显示空白信息界面的问题。
修复了在建筑大师基地查看家乡村庄友谊战，点击家乡村庄单位会显示过时信息界面的问题。
修复了同时激活多个减少训练时间的特权时，训练时间计算有误的问题。
修复了大守护者有时未自动激活“永恒书卷”，直接阵亡的问题。
修复了弓箭女皇在特定时间阵亡时使用“巨型箭矢”技能，会射出两支巨型箭矢的问题。
修复了飞盾战神飞盾寻踪的时机和动画。
修复了超级药水加成结束时通过“一键训练”选项卡打开超级部队启用界面，超级药水按钮消失的问题。
在“活动”按钮中添加了活动完成通知，并将其从“新闻”按钮中移除。
修复了“深海龙宫”场景中的显示问题。
修复了建筑大师基地巨型加农炮击退效果太强的问题。