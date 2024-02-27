《部落冲突》2024年的首次重大更新来啦！我们在本次更新中推出了全新法术、全新等级上限、平衡性调整、游戏性优化，还有更多精彩内容。下面就来看看本次更新的详细介绍吧！

新法术：疯狂蔓生法术

冬季末天气回暖，青葱的春意也悄然绽放，疯狂蔓生法术将迎来更温暖的天气……并让您的部队直取敌方基地。

大本营达到12级后，将暗黑法术工厂升至6级即可解锁疯狂蔓生法术，这一暗黑重油法术将为大家的进攻开辟新的道路！施放时，疯狂蔓生法术会在效果持续时间内使敌人的防御处于隐形、免疫且无法动弹的状态。这意味着进攻部队将完全无视被该法术影响的建筑和防御，从而为您的部队提供漏斗式进攻的新途径！

不过，疯狂蔓生法术不会影响英雄或部落城堡援军，也不会阻止部落城堡援军出来防守！还有一个细节是，疯狂蔓生法术会留下一些残骸，防守方玩家可以通过点击这些残骸将其清除，就像被消灭的部队留下的墓碑一样。

效果类型：区域溅射

目标：地面和空中目标

所需空间：2

配制时间：6分钟

等级 升级费用 升级时间 持续时间 大本营等级 1 NA NA 22秒 12 2 125,000暗黑重油 240 24秒 12 3 250,000暗黑重油 288 26秒 14 4 350,000暗黑重油 384 28秒 16

全新等级

我们为16本玩家提升了防御和部队等级上限，同时也为其他大本营等级的玩家推出了防御和部队的全新等级。

建筑 等级 升级费用 升级时间 生命值 每秒伤害值 生产速度 容量 大本营等级 圣水收集器 16 200万金币 3天12小时 1350 NA 7000/小时 40万 14 金矿 16 200万圣水 3天12小时 1350 NA 7000/小时 40万 14 暗黑重油钻井 10 600万圣水 8天 1550 NA 180/小时 4200 14

建筑 等级 升级费用 升级时间 生命值 每秒伤害值 大本营等级 暗黑法术工厂 6 500万圣水 7天 950 NA 12 特斯拉电磁塔 15 2000万金币 14天12小时 1550 170 16 地狱之塔 10 2200万金币 14天 4400 120/2600 16 投石炮 5 2250万金币 15天 5300 190 16 搜空地雷 6 1400万金币 11天12小时 NA 3000 16

新的兵种等级上限

兵种 等级 升级费用 升级时间 生命值 每秒伤害值 大本营等级 所需实验室等级 亡灵 12 32万暗黑重油 14天 120 78 16 14 野猪骑士 13 35万暗黑重油 14天6小时 1380 213 16 14 巨石投手 8 35万暗黑重油 14天6小时 600 126 16 14 飞龙宝宝 10 2000万圣水 14天 2100 165 16 14 攻城训练营 5 1800万圣水 9天 4800 皮卡超人+1 16 14 攻城滚木车 5 1800万圣水 9天 5500 220 16 14

闪枭等级上限提升

这位人见人爱的电击高手可升至更高等级。

等级 升级费用 升级时间 生命值 每秒伤害值 大本营等级 战宠小屋等级 11 23万暗黑重油 8天 2600 150 15 6 12 25万暗黑重油 8天 2700 155 15 6 13 26.5万暗黑重油 8天 2800 160 15 6 14 28万暗黑重油 8天 2900 165 15 6 15 30万暗黑重油 8天 3000 170 15 6

16本玩家现在还可额外将100块城墙升至17级（共250块）。

新英雄装备：急速药水瓶和野猪骑士木偶

我们还为飞盾战神推出了两件新装备。看到其他英雄都配置了强大的英雄装备，她有一种被冷落的感觉。

野猪骑士木偶

铁匠铺7级时解锁

召唤一群野猪骑士和您并肩作战

急速药水瓶

铁匠铺8级时解锁

提升移动和攻击速度，持续数秒

部落聊天优化

说实话，我们的部落聊天有“一点点”过时了，因此我们升级了其界面设计和功能。现在，部落聊天的整体外观焕然一新，能让您拥有更好的体验！

首领和副首领的名称将以不同颜色显示。

钉选消息

聊天和系统消息现在可以被钉选。

此外，还有一个新选项卡，专门用于显示被钉选的消息。

只有长老及更高职位的部落成员才能钉选消息。

消息也可以被取消钉选。

添加反应

玩家现在可以在部落聊天中给其他玩家的消息添加表情反应！

您可以从预设的表情中选择一个。

获得的反应及其数量会显示在每条消息下方。

游戏性优化/游戏调整

进度条已重回信息界面。 进度条会显示升至该等级大本营下可达到的最高等级的进度。 来自Reddit的庆祝声响彻全球。 世界一片和谐。

点击升级按钮现在会明确显示要使用特定资源或魔法物品，以减少意外使用非预期资源/物品的情况。 点击特定资源或魔法物品的按钮，您就可以在升级时只使用该特定资源或物品。 Reddit上该讨论引发巨大反响，程度堪比7.2级大地震。

进攻部队现在可以在战斗中穿过装饰和障碍物（部落都城除外）。

现在玩家可以在装饰上部署部队。

玩家可以同时进行部落友谊战和常规部落对战（在两个不同的部落中）。

如果部落对战的最终结果为平局且双方摧毁率都为100%，则双方都不会失去连胜状态。

在合并防御后设置传奇杯联赛防御阵型不会触发阵型冷却时间。

首领和副首领现在可以看到部落成员的上次登录时间，最多可显示一月前的登录记录（之前最多为一周前）。

平衡性调整

力量越大，平衡这种力量的责任就越大！以下为本次更新的平衡性调整：

“巨型箭矢”技能现在的射程更远，以确保它能穿过整个村庄。 我们会留意Reddit上的视频，查看巨型箭矢是如何只差四分之一格就能穿过整个村庄的。

移除了灵狐进行攻击时的冰霜视觉效果。

召唤类部队所召唤的单位达到数量上限后，如果被召唤单位数量低于该上限，则召唤类部队会更快地召唤新单位。

超级弓箭手： 11级生命值降低至575 12级生命值降低至600

根蔓骑士： 1级生命值降低至6650 2级生命值降低至7050 3级生命值降低至7400

超级野蛮人： 10级生命值降低至1200 11级生命值降低至1300 12级生命值降低至1350

飞龙： 11级生命值提升至5300

雷电飞龙： 6级生命值提升至5200 7级生命值提升至5500

超级飞龙： 10级生命值提升至7200 11级生命值提升至7600

建筑大师基地骷髅气球： 攻击距离从0提升至50 主动技能伤害范围从300下调至225

建筑大师基地暗夜女巫： 9级生命值提升至750，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至7只。 10级生命值提升至750，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至7只。 11级生命值提升至830，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至7只。 12级生命值提升至830，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至8只。 13级生命值提升至915，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至8只。 14级生命值提升至915，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至8只。 15级生命值提升至1000，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至9只。 16级生命值提升至1000，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至9只。 17级生命值提升至1100，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至9只。 18级生命值提升至1100，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至10只。 19级生命值提升至1220，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至10只。 20级生命值提升至1220，“蝙蝠召唤”可召唤的蝙蝠数提升至11只。

部落都城超级矿工 1级生命值降低至3300 2级生命值降低至3500 3级生命值降低至3700 4级生命值降低至3900



问题修复