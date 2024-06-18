大本营达到10级即可解锁全新角色“建筑工人学徒”，花费500宝石就可以永久雇用他。建筑工人学徒来到您的村庄后，会在大本营耐心等待您的命令。
建筑工人学徒可以加快玩家指定项目的升级速度，每23小时提供一次加速服务，每次持续1小时。
一旦建筑工人学徒被指派工作，23小时的冷却时长就会开启倒计时。
升级建筑工人学徒（最高可升至8级）会提高其工作速度，从而在这一小时内加快项目的升级进度。
建筑工人药水不会对建筑工人学徒生效。
建筑工人学徒只能在家乡村庄使用，但无法指派建筑工人学徒协助铸币坊中的铸造项目。
德鲁伊是全新推出的兵种，拥有独一无二的机制：他一开始是可以治疗友军的地面单位；不过，几秒后或者被击倒后，德鲁伊会变成一只巨熊！
治疗形态详情：地面单位、可跳跃。
治疗 - 发射会弹到附近友军身上的远程投射物。治疗效果最多可命中5个友军单位，但不会弹到攻城机器。德鲁伊的治疗可对地面和空中部队生效，其投射物可在地面部队和空中部队之间弹跳。
巨熊形态详情：地面单位、移动速度缓慢、不可跳跃、生命值高。
近战攻击 - 近战、攻击防御建筑。
只有在巨熊形态失去所有生命值后，德鲁伊才会被彻底击倒。
大本营达到14级且暗黑训练营达到11级便可解锁德鲁伊。德鲁伊共有4级，前两级在14本时解锁，达到15本和16本时可分别再解锁一级。
在首次部署部队、法术或英雄前，您可以选择防守方的建筑。
选中某个建筑后，该建筑的同类建筑都会突出显示。
例如，选择单个箭塔时，所有箭塔都会被选中并突出显示。
另外，选中单个英雄王座时，所有英雄王座都会被选中。
防御建筑会显示其范围和模式设置（如有）。例如：
地狱之塔会显示其是单一目标模式还是多重目标模式。
迫击炮会显示其最小和最大范围。
建筑工人小屋会显示其治疗范围。
法术塔会显示其法术范围。
被选中的建筑还会显示其当前等级！
资源存储建筑和资源生产建筑则会显示包含的战利品数量！如果这些建筑中没有资源可夺取，则会显示其等级。
部落城堡则会显示可召唤出多少单位的部队。
达到12级的大本营还会显示大本营武器的等级。
首领，要来一次真正的军队实力测试吗？在友谊战和部落友谊战中可选择全新的困难模式，开启难度更高的挑战。该功能目前还在不断完善中，我们将根据反馈在接下来的几次更新中进行优化。
玩家可以在创建友谊战和部落友谊战时，通过复选框开启困难模式。
在困难模式中，防御设施造成的伤害提升5%，进攻方英雄生命值减少10%，且每秒伤害值降低15%。
我们针对多个大本营等级，减少了大量项目的升级时间和资源费用，包括防御设施、兵种、法术、英雄和战宠。
如果您的某种矿石储量已满，则铁匠铺会显示“已满！”气泡框，并循环显示储量已满的矿石类型图标。
部落城堡重建后，现在默认为“正在休息”而不是“正在防御”状态。
调整了装备的初始目标选择，装备现在会考虑建筑大小，而不是以建筑的中点为目标。这降低了巨大火球、寻踪飞盾和尖刺足球锁定错误建筑的几率。
在建筑大师基地发起进攻时，如果所选的防御阵型被障碍物遮挡，玩家将收到提示。
玩家可以在多个账号间切换时，现在对Supercell ID个人资料列表进行重新排序。
更新前，大雪怪累计受到的伤害达到600时，会生成1个小雪怪，如果大雪怪一次受到1800伤害，也只能生成1个小雪怪。我们将其调整为：大雪怪每受到600伤害就会生成1个小雪怪；也就是说，如果大雪怪一次受到1800伤害，它就会同时生成3个小雪怪。
修复了游戏加载时偶尔出现的错误提示，该提示为“金币不是有效的奖励类型”或“圣水不是有效的奖励类型”。
弹跳法术和冰冻法术的持续时间会显示在法术信息界面，即便该法术无法继续升级。