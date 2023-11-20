首領們，大家好。

我是Stuart，《部落衝突》遊戲團隊的負責人。這篇文章是為了跟大家介紹，最近遊戲團隊內部做了什麼幕後調整工作。簡單來說：我們擴大了遊戲團隊的規模，藉此加快工作速度並打造更好的《部落衝突》。

在Supercell，我們多年來都為自己的策略感到自豪：打造小型團隊，讓經驗豐富的開發者自由發揮，製作出色的遊戲。過去，這個策略用在《部落衝突》非常成功！但是，隨著我們的遊戲內容越豐富、營運時間越長，我們想做的優化工作在「待辦事項」裡積得越來越多。在這種情況下，「小團隊」本身反而成了開發工作的阻礙。在Supercell，我們相信：只有為玩家製作出最好的遊戲，才能取得最好的商業成果。那麼，我們的玩家（也就是你們），玩的《部落衝突》達到「最好」的標準了嗎？遺憾的是，這個問題的答案是「沒有」。

這樣很糟糕，因此，我們決定做出改變！與今年1月相比，遊戲團隊的規模已經大概擴大了一倍。我們需要大幅調整工作的方式，以便讓這個規模更大的團隊發揮應有的作用，完成更多任務，而不是在一片混亂中分崩離析。而且坦白說，我們在工作中也確實遇到了一些很混亂的情況。今年有許多很厲害的新同事加入我們，對於如何把工作做得更好，他們有很多非常棒的想法。同時，這些新同事也非常高興能參與著名的Clash世界研發工作。不過，想到工作成果要被許多玩家評判，這也讓他們備感壓力，所以還請大家手下留情！

擴編後的團隊工作效率仍然有提升的空間。但隨著我們的新同事越來越熟悉工作，我們完成任務的速度也越來越快。像是最近的「縫合怪談」活動，就體現出了這點。團隊中有人表示：「如果我們的團隊還保持在年初時的規模，不知道這個活動會變成什麼鬼樣子。」目前團隊仍在繼續擴大。我們仍然在招募各種優秀人才，讓我們能早日實現「將最好的《部落衝突》獻給大家」的夢想。

藉此機會，我想感謝每位玩家，感謝大家打造了超棒的玩家社群。自2012年上線以來，《部落衝突》就一直是屬於你們——每位玩家的。只要大家喜歡我們製作的內容，那我們所有的辛苦工作就很值得。當我們的工作出現失誤時，大家會感到失望，這雖然不是一件令人高興的事，但對我們來說非常重要，是鞭策我們進步的動力。因此，無論是批評還是讚揚，請大家多多向我們提出想法與建議，它們能幫助團隊決定遊戲發展的方向。

隨著團隊規模變大，2024年我們有不少雄心壯志想要實現，其中包含許多大家可能會非常喜歡的內容。

但2023年還沒結束呢！本週末，我們將迎來全球總決賽！世界頂尖的《部落衝突》選手們會設計出什麼精妙陣型和進攻策略呢？讓我們一起拭目以待吧！

全球總決賽後，我們將在12月更新中推出家鄉村莊的大型更新，現在的許多進攻策略可能都會在更新後成為歷史！Clash世界的全新旅程即將展開！

全面開戰！

Stuart