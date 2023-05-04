首領們，大家好！

感謝大家參與先前「你推的主題」活動投票，為創作者們選出「適合」的主題！創作者們將從今天起至5月7日陸續進行挑戰！想第一時間知道創作者能否通過挑戰？想獲取部落衝突的周邊好禮？請記得鎖定他們的頻道！

以下是大家投票出創作者們將進行的前三名挑戰主題與直播時間或影片連結！

XBB 配兵中瓦基麗武神需佔160空間並打出1場2星90％以上（家鄉村莊）52% 5月5日20點進行直播 配兵中只帶任一兵種與其超級部隊，剩餘空間不得使用其他兵種，打出1場2星90％以上（家鄉村莊）44% 5月5日20點進行直播

配兵中只用龍的兵種（包含雷電飛龍、飛龍、地獄飛龍、飛龍寶寶），剩餘空間不得使用其他兵種，打出1場2星90％以上（家鄉村莊）39% 5月5日20點進行直播



金雄

不限定流派打出3場2星95％至99％（家鄉村莊）40% 4月28日21點進行直播

不限定流派打出3場3星（家鄉村莊）36%

4月29日21點進行直播

只用闇黑重油兵種（且每種都需上場）打出1場3星（家鄉村莊） 32%

4月30日21點進行直播



烏龜

配兵中超級弓箭手需佔120空間並打出1場2星90％以上（家鄉村莊） 41% 4月29日22點進行直播 配兵中超級女巫需佔120空間並打出1場2星90％以上（家鄉村莊） 36%

4月30日22點進行直播

只用英雄和法術打出60%（家鄉村莊） 36%

5月1日22點進行直播



盛漁村 配兵中超級野蠻人需佔120空間並打出1場2星90％以上（家鄉村莊）47% 5月2日20點進行直播

使用任一超級部隊，剩餘空間不得使用其他兵種打出1場2星90％以上（家鄉村莊）42% 5月4日20點進行直播 配兵中超級法師需佔120空間並打出1場2星90％以上（家鄉村莊）31% 5月3日20點進行直播





每位創作者按照通過的挑戰可進行以下獎勵的抽獎！

總共達成1項指定主題： 野蠻人公仔x1（1名） 飛龍寶寶手機架x1（1名） 骷髏兵(綁頭帶)玩偶x1（1名）

總共達成2項指定主題： 飛龍寶寶玩偶x1（1名） 野蠻人公仔x1（1名） 弓箭手公仔x1（1名） 飛龍寶寶手機架x1（1名） 骷髏兵(綁頭帶)玩偶x1（2名）

總共達成3項指定主題： 飛龍寶寶玩偶x1（1名） 野蠻人公仔x1（2名） 弓箭手公仔x1（2名） 飛龍寶寶手機架x1（1名） 骷髏兵(綁頭帶)玩偶x1（3名）



備註說明：

創作者完成第1項主題可先抽達成1項指定主題的獎勵，完成第2項指定主題，由於第1項已經抽掉一些獎勵，所以可抽扣除第1項獎勵的達成2項指定主題獎勵，以此類推。

注意事項：

實體獎勵僅能寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞。

若因資料填寫錯誤導致寄送失敗將不另行補寄。

參與活動的玩家最多僅可獲獎一次。

部分周邊商品於Supercell中國大陸的商城販售，故外包裝將為簡體中文。

由於部分周邊需先於海外寄至台灣，再從台灣寄出，故整體寄送時間可能為1至2個月的工作天。

實體獎勵預計將從台灣寄出，因應各國海關規定不同，簽收實體獎勵有可能有需繳納關稅。

本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。

本表單所蒐集之資料僅用於本次抽獎活動寄送實體獎勵使用。

感謝大家支持！讓我們一同期待創作者的影片與直播吧！

