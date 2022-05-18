首領們，大家好。
我是Stuart，《部落衝突》的遊戲團隊負責人。Darian至今還沒成功說服我出鏡（我面對鏡頭會有點害羞），所以這是我第一次和大家聊聊遊戲。我認為現在是跟大家分享遊戲團隊對於遊戲本身和未來規劃的一些想法的好時機。
就像大家看到的，在《部落衝突》這次更新後，遊戲中分成三個不同的部分，每個部分都有各自獨特的遊戲元素和意義。我們就分別來聊聊它們吧！
部落首都
《部落衝突》這款遊戲的核心就是建造和開戰。另外，雖然部落之間的衝突是在部落對戰上線後才真正開始，但「部落」作為遊戲名稱的一部分，它的意義也非常重大。
部落首都的設計目的在於，我們非常希望有個地方讓部落成員們能夠攜手打造，同時又能引入新的遊戲玩法，來提升部落成員們並肩作戰的感覺。
在部落首都中，讓每個部落成員都能參與其中並感到被重視是非常有意義的。因為在家鄉村莊中，隨著大本營等級的提升以及玩家之間實力差距的擴大，想做到這件事變得越來越困難。我們從家鄉村莊和建築大師基地選出一些現有的軍隊和防禦設施，同時加入一些全新元素，讓大家在對首都保有新鮮感的同時，依然覺得這也是《部落衝突》的一部分。而在遊戲玩法方面，我們也一樣希望能夠將現有內容和全新元素完美結合。
我們希望能為部落首都不斷增加新的衛城和遊戲元素，現在也醞釀了一些想法。當然，對於如何讓首都變得更好玩，我們也非常想聽聽大家的建議。
家鄉村莊
家鄉村莊一直都是《部落衝突》的核心。這十年來，我們在家鄉村莊推出許多內容，見證了各種具深度且有趣的遊戲玩法。家鄉村莊裡可以看到不同風格的首領：從技術高超且酷愛競爭的首領，到以自己步調建造村莊而發起進攻的首領，應有盡有。前者總能想出超級複雜的基地陣型，但又可以輕而易舉的對其獲得三星，後者則專注於升級自己的村莊。我們在更新時會考慮到各種類型的玩家，並盡力確保所有人都有適合他們的全新內容。
在我們看來，家鄉村莊最大的挑戰之一就是它本身的複雜性。對於新手玩家來說，學習如何上手《部落衝突》並且體驗到遊戲的所有樂趣，其實並不容易。如果有好友一起玩，尤其是現實生活中的朋友，就會輕鬆很多。我相信在這塊我們還可以做更多努力，讓新玩家能在老玩家的幫助之下，更快熟悉遊戲並享受更多遊戲樂趣！
一段時間以來，我們的目標是大概每隔18個月就推出新的家鄉大本營等級。我們認為按這個節奏推出新等級是比較合適的，這樣能讓大多數高等級玩家有新內容可以玩，卻不會因為頻繁推出新等級而讓升級失去意義，也不會讓低等級玩家覺得永遠追趕不上高等級玩家。我們會繼續在家鄉村莊中新增更多遊戲內容，使其更有深度並在未來仍然保持新鮮感。
建築大師基地
比起家鄉村莊，建築大師基地的遊戲節奏更快，也需要更專注。在這裡，你可能很快就會遇到挑戰，並且需要靈活應變。遊戲早期，你在觀戰對手進攻時會發現，你精心佈置的陷阱真的會讓對手陷入困境。對戰中你部署的每個部隊都很重要。
不過，隨著建築大師基地不斷擴大和升級，它逐漸變得像家鄉村莊的翻版，但在深度上又遠遠不及。對抗賽的機制也讓人覺得太過隨機，有時候打得很糟但贏了，有時候打得很好卻惜敗。還有許多內容也讓我們覺得不是很滿意，同時我們知道大家也不是很滿意。
我們認為，為了實現最初的承諾和目標，建築大師基地需要一次徹底的重製。建築大師基地中其實有許多很酷的內容，我們會為它找到一個清晰的玩法定位。這個定位會讓更多玩家喜歡上建築大師基地，並且期待以後推出建築大師基地相關的新內容。我們不希望玩家只是為了家鄉村莊的發展才來玩建築大師基地。這是我們的團隊待辦清單上最大的挑戰之一，我們也非常期待未來的發展。設計部落首都讓我們認識到，我們可以在玩法上做出更大的改變，並且不會讓人有脫離《部落衝突》世界的感覺。
結語
我們的目標是讓這三個部分都變得非常好玩，並且定期更新超酷的新功能和遊戲元素。我們希望大家都能喜歡並享受這些內容，但不完全喜歡也沒關係。我們會不斷優化這些內容，並透過一次又一次的更新讓《部落衝突》變得更好。
我在《部落衝突》的團隊已經4年半，而現在絕對是這款遊戲最令人興奮的時候。能為所有玩家打造這款非常棒的遊戲，是我們團隊所有人的榮幸。
一起全面開戰！
Stuart