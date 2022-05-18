部落首都

《部落衝突》這款遊戲的核心就是建造和開戰。另外，雖然部落之間的衝突是在部落對戰上線後才真正開始，但「部落」作為遊戲名稱的一部分，它的意義也非常重大。



部落首都的設計目的在於，我們非常希望有個地方讓部落成員們能夠攜手打造，同時又能引入新的遊戲玩法，來提升部落成員們並肩作戰的感覺。



在部落首都中，讓每個部落成員都能參與其中並感到被重視是非常有意義的。因為在家鄉村莊中，隨著大本營等級的提升以及玩家之間實力差距的擴大，想做到這件事變得越來越困難。我們從家鄉村莊和建築大師基地選出一些現有的軍隊和防禦設施，同時加入一些全新元素，讓大家在對首都保有新鮮感的同時，依然覺得這也是《部落衝突》的一部分。而在遊戲玩法方面，我們也一樣希望能夠將現有內容和全新元素完美結合。



我們希望能為部落首都不斷增加新的衛城和遊戲元素，現在也醞釀了一些想法。當然，對於如何讓首都變得更好玩，我們也非常想聽聽大家的建議。