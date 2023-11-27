在「為自然而戰」活動期間，你需要選擇一支隊伍。你可以加入「海洋隊」或「森林隊」，每支隊伍都會支持一個特定的慈善機構。加入一支隊伍後，你將免費獲得一個遊戲內裝飾，以代表你所選的隊伍！

每個創作者將代表一支隊伍，點擊你最喜愛的創作者所分享的連結或掃描QR CODE，即可加入其中一支隊伍。

你將收到代表你所在隊伍的裝飾。身為隊伍的一份子，你必須將該裝飾放置在你的基地中。

選擇好自己的隊伍後，就可以開始行動囉！我們的目標是在活動結束前，透過在家鄉村莊發起進攻，盡量收集金幣，越多越好。

進攻敵方家鄉村莊所獲得的金幣將計入你所在隊伍的金幣總數，全力以赴讓你隊伍所支持的慈善機構獲勝！