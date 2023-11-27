選擇你的隊伍，支持環保公益，贏取超讚獎勵！
「為自然而戰」是一項特別募款活動，內容創作者和他們的社群可以透過玩《部落衝突》來為淨化海洋和植樹造林做出貢獻！
在「為自然而戰」活動期間，你需要選擇一支隊伍。你可以加入「海洋隊」或「森林隊」，每支隊伍都會支持一個特定的慈善機構。加入一支隊伍後，你將免費獲得一個遊戲內裝飾，以代表你所選的隊伍！
每個創作者將代表一支隊伍，點擊你最喜愛的創作者所分享的連結或掃描QR CODE，即可加入其中一支隊伍。
你將收到代表你所在隊伍的裝飾。身為隊伍的一份子，你必須將該裝飾放置在你的基地中。
選擇好自己的隊伍後，就可以開始行動囉！我們的目標是在活動結束前，透過在家鄉村莊發起進攻，盡量收集金幣，越多越好。
進攻敵方家鄉村莊所獲得的金幣將計入你所在隊伍的金幣總數，全力以赴讓你隊伍所支持的慈善機構獲勝！
各隊玩家所收集的金幣將計入為環保公益募集的資金：「Team Trees」和「Team Seas」分別致力於植樹造林和清理海洋垃圾。
捐款總額取決於每個社群中玩家所收集的金幣數量和達到的里程碑。
你可以在遊戲內的收件匣了解每個里程碑的完成進度！每當我們達成一個里程碑，第二天就會增加一個新的里程碑。
收集到更多金幣的創作者及其社群將贏得50份優勝者特別套裝，其中包含Supercell獨家周邊商品，可將這些周邊商品贈送給自己的社群成員，還可獲得**《部落衝突》獨家裝飾**！
達到里程碑後，里程碑獎勵將於下一個工作日台北/香港時間16:00在商店領取。 下一個里程碑也將公佈。
「為自然而戰」活動將於台北/香港時間2023年15月27日22:01開始，一直持續至台北/香港時間2023年12月11日16:00。你可以透過遊戲內新聞了解你的隊伍和創作者的進度。
挑選你的隊伍，填滿那些儲金罐！做出改變的時候到了！
全面開戰！
排名
創作者
隊伍
|1
|Trymacs
|Sea
|2
|Papaplatte
|Tree
|3
|Jynxzi
|Sea
|4
|Inoxtag
|Sea
|5
|I did a thing
|Tree
|6
|EliasN97
|Tree
|7
|Pewdiepie
|Tree
|8
|Joe Bartolozzi
|Sea
|9
|Jschlatt
|Sea
|10
|Unchained
|Sea
|11
|Dragoon
|Sea
|12
|Real Civil Engineer
|Tree
|13
|Tyler Oliveira
|Tree
|14
|Vitamin Delicious
|Tree
|15
|Benx
|Tree
|16
|Lachlan
|Tree
|17
|NMPLOL
|Tree
|18
|Asmongold
|Tree
|19
|Betosky
|Sea
|20
|Courage
|Tree
|21
|Elchiki
|Sea
|22
|Emiru
|Tree
|23
|Mizkif
|Sea
|24
|Laserluca
|Sea
|25
|Typical Gamer
|Sea
|26
|Kameto
|Tree
|27
|Thinknoodles
|Sea
|28
|Anna Cramling
|Tree
|29
|Gotaga
|Tree
|30
|Gosu General TV
|Tree
|31
|Tiky
|Tree
|32
|Ouah Leouff
|Tree
|33
|Mohi__07
|Tree
|34
|AviveHD
|Sea
|35
|Extraemily
|Sea
|36
|Midbeast
|Tree
|37
|Lebouseuh
|Sea
|38
|Sodapoppin
|Tree
|39
|Domingo
|Tree
|40
|AwesomeElina
|Tree
|41
|Esfandtv
|Sea
|42
|Cyr
|Sea
|43
|Top5Gaming
|Sea
|44
|Dektiv
|Sea
|45
|Lemon Tea
|Tree
|46
|LukasBS
|Sea
|47
|Johannesmlz
|Sea
|48
|Karl
|Sea
|49
|Zhong
|Sea
|50
|Doigby
|Sea
|51
|Nolan
|Sea
最近更新於 11.12.2023 10:39 (UTC+2)