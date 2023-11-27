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2023年11月27日
Blog – Clash of Clans

為自然而戰

選擇你的隊伍，支持環保公益，贏取超讚獎勵！

「為自然而戰」是一項特別募款活動，內容創作者和他們的社群可以透過玩《部落衝突》來為淨化海洋和植樹造林做出貢獻！

活動詳情！

在「為自然而戰」活動期間，你需要選擇一支隊伍。你可以加入「海洋隊」或「森林隊」，每支隊伍都會支持一個特定的慈善機構。加入一支隊伍後，你將免費獲得一個遊戲內裝飾，以代表你所選的隊伍！

每個創作者將代表一支隊伍，點擊你最喜愛的創作者所分享的連結或掃描QR CODE，即可加入其中一支隊伍。

你將收到代表你所在隊伍的裝飾。身為隊伍的一份子，你必須將該裝飾放置在你的基地中。

選擇好自己的隊伍後，就可以開始行動囉！我們的目標是在活動結束前，透過在家鄉村莊發起進攻，盡量收集金幣，越多越好。

進攻敵方家鄉村莊所獲得的金幣將計入你所在隊伍的金幣總數，全力以赴讓你隊伍所支持的慈善機構獲勝！

募款活動詳情

各隊玩家所收集的金幣將計入為環保公益募集的資金：「Team Trees」「Team Seas」分別致力於植樹造林和清理海洋垃圾。

捐款總額取決於每個社群中玩家所收集的金幣數量和達到的里程碑。

你可以在遊戲內的收件匣了解每個里程碑的完成進度！每當我們達成一個里程碑，第二天就會增加一個新的里程碑。

獎勵詳情

收集到更多金幣的創作者及其社群將贏得50份優勝者特別套裝，其中包含Supercell獨家周邊商品，可將這些周邊商品贈送給自己的社群成員，還可獲得**《部落衝突》獨家裝飾**！

達到里程碑後，里程碑獎勵將於下一個工作日台北/香港時間16:00在商店領取。 下一個里程碑也將公佈。

「為自然而戰」活動將於台北/香港時間2023年15月27日22:01開始，一直持續至台北/香港時間2023年12月11日16:00。你可以透過遊戲內新聞了解你的隊伍和創作者的進度。

挑選你的隊伍，填滿那些儲金罐！做出改變的時候到了！

全面開戰！

排行榜

排名

創作者

隊伍

1TrymacsSea
2PapaplatteTree
3JynxziSea
4InoxtagSea
5I did a thingTree
6EliasN97Tree
7PewdiepieTree
8Joe BartolozziSea
9JschlattSea
10UnchainedSea
11DragoonSea
12Real Civil EngineerTree
13Tyler OliveiraTree
14Vitamin DeliciousTree
15BenxTree
16LachlanTree
17NMPLOLTree
18AsmongoldTree
19BetoskySea
20CourageTree
21ElchikiSea
22EmiruTree
23MizkifSea
24LaserlucaSea
25Typical GamerSea
26KametoTree
27ThinknoodlesSea
28Anna CramlingTree
29GotagaTree
30Gosu General TVTree
31TikyTree
32Ouah LeouffTree
33Mohi__07Tree
34AviveHDSea
35ExtraemilySea
36MidbeastTree
37LebouseuhSea
38SodapoppinTree
39DomingoTree
40AwesomeElinaTree
41EsfandtvSea
42CyrSea
43Top5GamingSea
44DektivSea
45Lemon TeaTree
46LukasBSSea
47JohannesmlzSea
48KarlSea
49ZhongSea
50DoigbySea
51NolanSea

最近更新於 11.12.2023 10:39 (UTC+2)