活動結束時，將根據大家達到的里程碑數量來解鎖特殊獎勵！

達成1個里程碑目標 ：訓練藥水

達成2個里程碑目標 ：1寶石加速軍隊訓練活動

達成3個里程碑目標 ：2倍勝利之星獎勵活動（包括礦石）

達成4個里程碑目標 ：3倍勝利之星獎勵活動（包括礦石）

達成5個里程碑目標：4倍勝利之星獎勵活動（包括礦石）

*達成目標後，勝利之星獎勵活動和1寶石加速軍隊訓練活動會在台北/香港時間6月1日16:00開始，持續到6月3日16:00。

除了上述大家都能獲得的獎勵之外，每達成一個里程碑目標，我們還會在社群平台上送出一些超讚獎勵！

達成1個里程碑目標：皮卡超人雕像x2

達成2個里程碑目標：全套足球系列造型x2

達成3個里程碑目標：萬能之書x2

達成4個里程碑目標：厄林·哈蘭德簽名球衣x2

達成5個里程碑目標：50,000寶石x2

心動了嗎？那就快進入遊戲發起進攻，並在社群平台上追蹤我們，來贏取這些獎勵吧！

YouTube | Instagram | X | Facebook | TikTok