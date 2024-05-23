準備迎接全新社群活動吧！這次活動的核心是：參與多更多、獎勵多更多！
文字：整個活動期間，我們將記錄每位玩家在村莊多人模式進攻時造成的摧毀率百分比！你於多人模式的每場進攻，其摧毀率都會被計算至活動進度內。此外，在進攻時使用自由球野蠻人將能加快累積活動進度（沒錯，你需要部署他們）！摧毀率一旦達到指定的活動目標，將解鎖對應的里程碑，你也會獲得獎勵！總共有5項里程碑，因此，你最多能贏得5種不同的獎勵！
感興趣嗎？請閱讀下方的活動詳情！
活動詳情：
開始時間：台北/香港時間2024年5月23日16:00
結束時間：台北/香港時間2024年5月31日16:00
里程碑和獎勵：
#1：總摧毀率達到3,750萬
#2：總摧毀率達到7,500萬
#3：總摧毀率達到1.5億
#4：總摧毀率達到2.25億
#5：總摧毀率達到3億
大家可以查看遊戲內新聞👇隨時了解活動進度
活動結束時，將根據大家達到的里程碑數量來解鎖特殊獎勵！
達成1個里程碑目標：訓練藥水
達成2個里程碑目標：1寶石加速軍隊訓練活動
達成3個里程碑目標：2倍勝利之星獎勵活動（包括礦石）
達成4個里程碑目標：3倍勝利之星獎勵活動（包括礦石）
達成5個里程碑目標：4倍勝利之星獎勵活動（包括礦石）
*達成目標後，勝利之星獎勵活動和1寶石加速軍隊訓練活動會在台北/香港時間6月1日16:00開始，持續到6月3日16:00。
除了上述大家都能獲得的獎勵之外，每達成一個里程碑目標，我們還會在社群平台上送出一些超讚獎勵！
達成1個里程碑目標：皮卡超人雕像x2
達成2個里程碑目標：全套足球系列造型x2
達成3個里程碑目標：萬能之書x2
達成4個里程碑目標：厄林·哈蘭德簽名球衣x2
達成5個里程碑目標：50,000寶石x2
心動了嗎？那就快進入遊戲發起進攻，並在社群平台上追蹤我們，來贏取這些獎勵吧！