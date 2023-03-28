首領們，大家好！

由參與過海內外大小賽事的高手與創作者們自主籌備了Chinese Champion League（以下簡稱CCL），希望長期找尋台灣、香港、馬來西亞等地喜歡打部落戰的中文部落一同享受對戰的樂趣，並切磋彼此的進攻技巧。

目前CCL為第1賽季，若能順利招募到參加的部落與隊伍，未來也將推出第2賽季。

CCL S1 賽事重點如下：

報名方式： 集結15人組成隊伍 ，派出代表於 CCL Disocrd 進行報名。 若未有15人可於Discord招募志同道合的成員或加入適合的隊伍中 若超出15人可在賽程出來後，與對戰對手溝通確認是否加大對戰規模

報名時間： 4月1日21點至4月21日21點開放報名 。

賽制說明： 每場由雙方進行至少為15v15規模的對戰 對戰人數可由雙方自行協調增加，如20v20、25v25 每個人有2次進攻機會。

對戰頻率：每月進行2場，各部落/隊伍按照賽程進行對戰，開賽日期請見Discord說明。

其他說明： 在第1賽季參加的部落/隊伍將會進行定級賽 定級賽將參賽部落/隊伍分成C1、C2兩個層級的聯賽，讓所有參賽的玩家盡量都能遇到勢均力敵的對手。



歡迎有意願參加CCL賽事的玩家，前往CCL Discord了解詳情！

※CCL為玩家自辦，非官方組織，主辦者與參加者的言論不代表官方立場。

※CCL不會收取參加費用，但也未有活動獎勵。