親愛的首領們，大家好！

我們需要您的幫助！送兩支幸運部落登上ESL部落衝突全球錦標賽總決賽舞台，並瓜分百萬美元獎金吧！

總決賽將於10月25日至27日於德國漢堡ESL One體育館盛大展開，八支隊伍將相互對戰，角逐全球最強戰隊的桂冠。在過去6個月裡，每月都有一支部落在波蘭卡托維茲線下資格賽中脫穎而出，搶得全球總決賽門票。另外，還有兩個外卡席次將由玩家投票產生，這正是需要各位首領幫忙的地方。

下週，我們將開啟玩家投票，您可以在此投出珍貴的一票。

以下是八支外卡部落的資訊，這些部落有的在ESL資格賽中發揮出色，卻與全球總決賽失之交臂；也有部落在各種玩家舉辦的部落對戰賽事中取得過驕人的成績。請投出您珍貴的一票吧!

請注意，每位首領僅能投出一票，一旦投票完成便無法再做更改。