親愛的首領們，大家好！
我們需要您的幫助！送兩支幸運部落登上ESL部落衝突全球錦標賽總決賽舞台，並瓜分百萬美元獎金吧！
總決賽將於10月25日至27日於德國漢堡ESL One體育館盛大展開，八支隊伍將相互對戰，角逐全球最強戰隊的桂冠。在過去6個月裡，每月都有一支部落在波蘭卡托維茲線下資格賽中脫穎而出，搶得全球總決賽門票。另外，還有兩個外卡席次將由玩家投票產生，這正是需要各位首領幫忙的地方。
下週，我們將開啟玩家投票，您可以在此投出珍貴的一票。
以下是八支外卡部落的資訊，這些部落有的在ESL資格賽中發揮出色，卻與全球總決賽失之交臂；也有部落在各種玩家舉辦的部落對戰賽事中取得過驕人的成績。請投出您珍貴的一票吧!
請注意，每位首領僅能投出一票，一旦投票完成便無法再做更改。
來自中國大陸的ShenZhou部落創建已有兩年，成員以各地華人為主，上次派出的參賽成員分別來自中國大陸、台灣與馬來西亞，他們在8月資格賽中首次亮相，在小組賽中一路奮戰殺出重圍，震驚四座。憑藉著勇氣和毅力，ShenZhou部落過關斬將，最終奪得第三名。
INTZ是巴西第一支部落衝突職業電競戰隊，作為最強戰隊之一，他們在資格賽中不負眾望，表現出了非凡的實力。在爭奪部落衝突全球錦標賽總決賽門票的道路上，INTZ四次征戰資格賽，他們在5、6月兩度打入資格賽準決賽，並在7、8月成功突圍殺入資格賽決賽，表現非常出色，用事實證明他們是《部落衝突》競技舞台上一支實力強勁且發揮穩定的戰隊！
Top of JAPAN是來自日本的又一支老牌勁旅，他們三次入圍資格賽。在4月資格賽中首次登場，但在小組賽中被淘汰出局。然而，Top of JAPAN在6月資格賽決賽期間的強勢表現讓很多戰隊倍感壓力——擔心在7月的ESL資格賽中遇到這支日本強隊。
blaze JP多次入圍資格賽，他們曾成功打入3月資格賽半決賽、4月資格賽決賽和7月資格賽。在4月資格賽決賽中，blaze JP憑藉著對決Team Queso戰隊時的精彩表現向世界證明，這支來自日本的部落有實力躋身全球頂級戰隊。
這支來自德國的部落曾斬獲無數冠軍獎盃和榮譽，他們是戰場主宰的代名詞。在《部落衝突》全球電競舞台上，他們在多個比賽中奪得冠軍。他們尤其擅長研究新的進攻策略和防禦陣型，這讓他們在4月和7月資格賽中成功闖入準決賽。Dark Looters必將會在《部落衝突》歷史上留下精彩的一筆。
OneHive的成員來自世界各地，是一支真正意義上的國際部落。他們是各大賽事的常客。他們熱衷使用強硬的主流進攻戰術，這讓OneHive輕鬆名列世界頂尖部落榜單。他們在5月波蘭卡托維茲資格賽中的表現讓大家印象深刻。他們贏得準決賽的勝利，最後卻在決賽鎩羽而歸。
Clan DK 2nd Brigade以精采的表現在部落衝突ESL預選賽中脫穎而出，但在3月資格賽中他們以微弱差距不敵Tribe Gaming，與第一張總決賽入場券失之交臂。Clan DK 2nd Brigade在8月再次打入資格賽，但在小組賽中失利，未能繼續走下去。
這個來自美國的部落就像一個溫暖的大家庭，他們致力於幫助部落成員變得更強，在玩家社區舉辦的各類聯賽中表現突出。最近，WHF在冠軍對戰聯盟賽精英賽奪得冠軍，也因此獲得角逐部落衝突全球錦標賽外卡隊伍的資格！
請準備為支持的部落投上珍貴的一票吧！
全面開戰！