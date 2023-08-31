首領們，大家好！
部落衝突全球錦標賽資格賽現已開放報名！爭奪最後四張晉級全球總決賽的門票，相信場場都將是激戰！最終全球總決賽將於赫爾辛基現場舉行！部落衝突全球錦標賽獎金池為100萬美元，晉級至資格賽第四階段就有機會瓜分獎金！
準備好了嗎？你的2023《部落衝突》全球總冠軍之旅或許將從此刻展開！
請留意，符合以下條件，就能參加資格賽：
15級大本營
年滿16歲
帳號無不良記錄
如果你和你的隊友符合這些條件，就可以透過遊戲內的賽事中心報名。部落首領為部落報名，並選擇5位參加部落衝突全球錦標賽資格賽的部落成員。5位被選擇的部落成員需在遊戲內賽事中心完成報名流程，最終再由隊伍隊長確定參賽陣容。除了和參賽外，部落還可以透過賽事中心查看有關資格賽資訊與排行榜。
報名將於9月7日22點（台北/香港時間）截止，所以請確保整支隊伍於該時間點前已完成所有報名流程。
第1階段天梯賽將於9月8日0點（台北/香港時間）開始，並於9月18日0點（台北/香港時間）結束。10天比賽結束後，積分排行128名以前的隊伍將晉級第2階段。
如果你有任何問題或需要幫助，請查看常見問題解答文章和賽事規則。若相關問題仍無法解決，請以英文聯絡賽事人員。
請注意，賽事主辦方無法協助處理與賽事無關的問題，如應用程式內購買或帳號問題。
請持續關注遊戲內電競賽事頁面，並追蹤英文官方Twitter和Instgram，以便在第一時間獲取部落衝突全球錦標賽的最新資訊！
祝所有參賽者好運！
全面開戰！
《部落衝突》賽事團隊