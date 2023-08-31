首領們，大家好！

部落衝突全球錦標賽資格賽現已開放報名！爭奪最後四張晉級全球總決賽的門票，相信場場都將是激戰！最終全球總決賽將於赫爾辛基現場舉行！部落衝突全球錦標賽獎金池為100萬美元，晉級至資格賽第四階段就有機會瓜分獎金！



準備好了嗎？你的2023《部落衝突》全球總冠軍之旅或許將從此刻展開！



請留意，符合以下條件，就能參加資格賽：



15級大本營



年滿16歲



帳號無不良記錄



如果你和你的隊友符合這些條件，就可以透過遊戲內的賽事中心報名。部落首領為部落報名，並選擇5位參加部落衝突全球錦標賽資格賽的部落成員。5位被選擇的部落成員需在遊戲內賽事中心完成報名流程，最終再由隊伍隊長確定參賽陣容。除了和參賽外，部落還可以透過賽事中心查看有關資格賽資訊與排行榜。

