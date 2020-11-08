eleVen Original

這支隊伍在電競領域擁有悠久的歷史，社群投票反映了大家對他們的支持！曾作為12本世界盃（TH12 World Cup）冠軍的他們，相信能在世界舞台上發揮自己的實力！



H.T Family

在第3次資格賽中使用大膽的配兵，並搭配獨特的進攻思路，在比賽中大放異彩，同時也讓不少人見識到他們的厲害！相信他們將會在年度的比賽中讓大家驚豔！



在此也感謝每一位參與投票的首領！最終投票佔比如下：

