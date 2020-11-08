首領們，大家好！
經過先前玩家社群激烈的投票後，我們非常開心地宣布2支透過外卡投票晉級的隊伍，他們將與Alternate aTTax、VATANG、Ni Chang Dance、x6tence、Darkest MuZhan、QueeN Walkers等6次資格賽的冠軍一起在11月27日至29日展開的部落衝突全球錦標賽總決賽中爭奪百萬美元總獎金，並角逐2020全球總冠軍！
現在就帶大家認識2支晉級隊伍！
eleVen Original
這支隊伍在電競領域擁有悠久的歷史，社群投票反映了大家對他們的支持！曾作為12本世界盃（TH12 World Cup）冠軍的他們，相信能在世界舞台上發揮自己的實力！
H.T Family
在第3次資格賽中使用大膽的配兵，並搭配獨特的進攻思路，在比賽中大放異彩，同時也讓不少人見識到他們的厲害！相信他們將會在年度的比賽中讓大家驚豔！
在此也感謝每一位參與投票的首領！最終投票佔比如下：
eleVen Original - 21%
HT Family - 16%
Tribe Gaming - 14%
Indian Clashers -12%
Nova Esports - 11%
M.K.M.A - 10%
MCES - 8%
INTZ - 8%
部落衝突全球錦標賽總決賽將讓大家看到8支頂尖隊伍顛峰對決！不要錯過最強大的進攻策略和最極致的防守陣型！
想知道哪支部落能問鼎2020全球總冠軍？
記得提前訂閱烏龜頻道，並在11月27日至29日觀看直播！見證部落衝突歷史的一刻！