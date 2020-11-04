自今年賽事開啟以來，已有6支頂尖部落在月度部落對戰聯賽和ESL Play資格賽中脫穎而出，成功闖入2020部落衝突全球錦標賽總決賽，獲得衝擊全球總冠軍和百萬美元總獎金的資格！總決賽最後2個席位將由你來決定！我們需要你的參與，幫助我們一起打造一場全球最熱血的部落對戰盛宴！
過去幾個月，多支來自全球各地的精英部落在資格賽中奮力拼搏，但最終只有發揮出最高水平的少數幾支隊伍成為外卡隊伍候選名單。我們希望透過投票的方式，由玩家決定哪兩支部落代表《部落衝突》玩家社群的心聲，登上全球總決賽舞台。
昨天我們已經公布了外卡隊伍投票管道。每位玩家有2票，可以投給自己支持的部落，助力他們贏得2020部落衝突全球錦標賽總決賽的最後2個參賽席位。請謹慎操作，進行投票後，你的投票將無法更改！
如果還沒想好要投給哪2支隊伍，那就先來認識一下這8支外卡候選隊伍再決定吧！
HT Family
在資格賽中展示一種新穎的雷電飛龍戰術，徹底摧毀敵軍基地，令人眼前為之一亮。在第3次資格賽決賽中，他們和對手貢獻了一場無比激烈的比賽，但最終遺憾出局。了解他們的對戰實力，請觀看以下影片：
Indian Clashers
一支備受印度玩家喜愛的印度知名部落，他們的實力不容小覷，曾在印度玩家社群比賽中多次獲勝。他們出現在資格賽舞台上，讓粉絲們如願以償。
在社交平台上，他們表達對於登上全球總決賽舞台的強烈渴望，並計劃以更好更強的狀態參與比賽。Indian Clashers成功進入第4次資格賽，並憑藉不俗表現成功闖入當次決賽，但最終未能贏得比賽。想知道這支隊伍的表現，請觀看以下影片：
MCES
2019年賽季展現了非凡實力，並一舉奪得2019部落衝突全球錦標賽總決賽亞軍。他們成功進入今年第6次資格賽，但在當次比賽準決賽中敗給INTZ，遺憾出局。想看看他們精采表現，請觀看以下影片：