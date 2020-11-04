自今年賽事開啟以來，已有6支頂尖部落在月度部落對戰聯賽和ESL Play資格賽中脫穎而出，成功闖入2020部落衝突全球錦標賽總決賽，獲得衝擊全球總冠軍和百萬美元總獎金的資格！總決賽最後2個席位將由你來決定！我們需要你的參與，幫助我們一起打造一場全球最熱血的部落對戰盛宴！



過去幾個月，多支來自全球各地的精英部落在資格賽中奮力拼搏，但最終只有發揮出最高水平的少數幾支隊伍成為外卡隊伍候選名單。我們希望透過投票的方式，由玩家決定哪兩支部落代表《部落衝突》玩家社群的心聲，登上全球總決賽舞台。