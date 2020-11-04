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2020年11月4日
Blog – Clash of Clans

外卡隊伍候選名單介紹！

自今年賽事開啟以來，已有6支頂尖部落在月度部落對戰聯賽和ESL Play資格賽中脫穎而出，成功闖入2020部落衝突全球錦標賽總決賽，獲得衝擊全球總冠軍和百萬美元總獎金的資格！總決賽最後2個席位將由你來決定！我們需要你的參與，幫助我們一起打造一場全球最熱血的部落對戰盛宴！

過去幾個月，多支來自全球各地的精英部落在資格賽中奮力拼搏，但最終只有發揮出最高水平的少數幾支隊伍成為外卡隊伍候選名單。我們希望透過投票的方式，由玩家決定哪兩支部落代表《部落衝突》玩家社群的心聲，登上全球總決賽舞台。

昨天我們已經公布了外卡隊伍投票管道。每位玩家有2票，可以投給自己支持的部落，助力他們贏得2020部落衝突全球錦標賽總決賽的最後2個參賽席位。請謹慎操作，進行投票後，你的投票將無法更改

如果還沒想好要投給哪2支隊伍，那就先來認識一下這8支外卡候選隊伍再決定吧！

eleVen Original

部落衝突全球錦標賽資格賽舞台上一張熟面孔，他們在第2次和第3次資格賽中都成功闖入了準決賽！ 重溫他們的精采對決，請觀看以下影片：

HT Family

在資格賽中展示一種新穎的雷電飛龍戰術，徹底摧毀敵軍基地，令人眼前為之一亮。在第3次資格賽決賽中，他們和對手貢獻了一場無比激烈的比賽，但最終遺憾出局。了解他們的對戰實力，請觀看以下影片：

Indian Clashers

一支備受印度玩家喜愛的印度知名部落，他們的實力不容小覷，曾在印度玩家社群比賽中多次獲勝。他們出現在資格賽舞台上，讓粉絲們如願以償。

在社交平台上，他們表達對於登上全球總決賽舞台的強烈渴望，並計劃以更好更強的狀態參與比賽。Indian Clashers成功進入第4次資格賽，並憑藉不俗表現成功闖入當次決賽，但最終未能贏得比賽。想知道這支隊伍的表現，請觀看以下影片：

INTZ

資格賽舞台上的常客，他們是2019部落衝突全球錦標賽總決賽的參賽隊伍，2020年也多次進入資格賽，是今年表現最穩定的部落之一。

INTZ擅長打造極致防禦陣型，進攻以穩取勝，在今年第1次資格賽準決賽，在第6次資格賽決賽中惜敗給QueeN Walkers。觀看他們的精采操作，請觀看以下影片：

MCES

2019年賽季展現了非凡實力，並一舉奪得2019部落衝突全球錦標賽總決賽亞軍。他們成功進入今年第6次資格賽，但在當次比賽準決賽中敗給INTZ，遺憾出局。想看看他們精采表現，請觀看以下影片：

M.K.M.A

M.K.M.A的特點就是「打破傳統」。他們對法術的使用有獨到見解，比如他們會使用骷髏法術來吸引敵軍防禦火力。

憑藉獨特的戰術，他們在第5次和第6次資格賽中都闖入準決賽。如果登上全球總決賽舞台，也許他們的創造性和獨特風格會讓他們有更出色的表現。貼近他們的獨特思路，請觀看以下影片：

Nova Esports

2020年賽季的一支豪門勁旅。他們堅持不懈，全心投入，是本賽季進入資格賽次數最多的一支部落。

進入第2次資格賽決賽、第3次資格賽準決賽、第4次資格賽、第5次資格賽、第6次資格賽。想知道他們如何華麗進攻，請觀看以下影片：

Tribe Gaming

行動電競最知名的隊伍之一，他們3次進入資格賽，並在第5次資格賽決賽中以1%的總摧毀率差距與冠軍失之交臂。

此外，他們在第5次資格賽中首次使用超級女巫時展示絕對實力，該戰術令人驚艷，也在玩家中掀起了一波熱潮。 對於他們深厚的實力，想更進一步了解，請觀看以下影片：