顛峰之戰，一觸即發！
11月27日至29日每晚11點全球總決賽火熱開戰！8支頂尖部落將在世界舞台正面對決，並向全球總冠軍頭銜和百萬美元獎金池發起衝擊。豐厚的獎金，激烈的戰場，這一年的奮鬥就是為了爭取最高榮耀！神手過招，精采絕倫，你一定不能錯過！
三天即時戰況將在烏龜頻道以中文進行直播，同時烏龜特邀大家喜愛的內容創作者XBB與金雄，以及神級選手Chien、部落天籟Mia等多位來賓，將在不同場次陪大家觀看緊張刺激的對戰！還將在三天中擇一天舉辦小抽獎活動，請大家記得提前訂閱烏龜頻道，也別忘了支持XBB與金雄唷！
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現在就帶大家認識一下參賽的8支部落吧！
ATN.aTTaX
ATN.aTTaX集結了多支戰隊的精英成員， 隊長BuMm和隊員Vale曾隸屬Tribe Gaming，在去年全球總決賽有著亮眼成績，Ast則待過勁旅Team Queso，Lenaide則曾是去年全球總決賽亞軍MCES的隊員，而擅長設計陣型的Jojo23先前則在老牌戰隊Dark Looter，五位成員可算是全明星隊。
ATN.aTTaX是今年第1次資格賽的冠軍部落。在該場資格賽中，首戰先是失利落入敗者組，而後一路反殺，還曾創下5輪進攻全三星的戰績驚艷全場，而後在晉級之路力斬強敵INTZ、Darkest MuZhan，最終贏得今年第一張全球總決賽門票。
Vatang
Vatang在2019年就曾闖入過全球總決賽，今年成員略微調整，保留原隊員JunHun、LansLota，新增Warning、KIIIB-ZERO、Diff。新舊的搭配，讓他們保有部落經驗傳承的優勢，同時也納入新生力軍的力量。
Vatang的部落具有極強的韌性，首次進入資格賽即展示出其雄心壯志，雖然整體進攻表現上和其他戰隊相比略顯差異，但在防守陣型上的設計與巧思卻可算是無人能及，因而歷經敗者組的壓力後，最終在第2次資格賽決賽中擊敗公認的強敵Nova Esports，強勢鎖定全球總決賽門票。
Ni Chang Dance（霓裳舞）
Ni Chang Dance這支部落的成員包含傳奇聯盟盃段高手，還有GYY、Unik、Su，以及Tian四位在華人部落小有名氣的選手。雖然沒有參與過去年全球總決賽的成員，但他們在資格賽頻頻以星數領先對手晉級，
Ni Chang Dance在西方或許較不為人知，但早已在東方打開知名度。他們以強勁的實力與穩定的心態，在第3次資格賽中連續擊敗Activit-E、eleVen Original、HT Family，首度參戰就一舉贏得全球總決賽門票。Ni Chang Dance部落擅長打造極富創造力的進攻策略，其頗高的勝率令人矚目，這支部落絕對值得大家關注！
x6tence
x6tence同樣集結了多位賽場老手，隊上的MAICOL DP、almualin、Rigotorres23來自Team Queso，去年曾參加過全球總決賽，另外兩位成員Machuo與Crisan的表現同樣亮眼，其中Crisan還在第4次資格賽中保持全三3星的戰績，榮獲當月比賽的MVP。
x6tence多次征戰部落衝突各方電競賽事，累積絕佳實力。他們於第4次資格賽中有多場對決保持13星的高水準進攻戰績，在擊敗Tribe Gaming、INDIAN CLASHERS後，抓住參加全球總決賽的資格。
Darkest MuZhan（暮戰）
擁有2019全球總決賽MVP選手Wei，Darkest MuZhan晉級今年全球總決賽並不讓人感到意外。隊上除有不少頂尖玩家熟識的Bee與KARTik外，還新增25+與Tai兩位新成員。
儘管Darkest MuZhan曾在第1次資格賽中被ATN.aTTaX淘汰出局，但他們在第5次資格賽中連續擊敗INTZ、M.K.M.A兩大強敵，並於最終門票之戰已0.2%的平均摧毀率絕殺對手，以王者歸來之姿鎖定總決賽席位。
QueeN Walkers
曾參加過去年全球總決賽的QueeN Walkers，在成員上調整不大，大家熟悉的隊長yuta14，以及GAKU、Klaus與Stadra4均有參賽，並新增兩位頂尖高手─AKIRA與STARs，他們征戰過不少賽事，整體實力不凡。
備受眾人看好的QueeN Walkers今年先在第3次資格賽中止步準決賽後，他們感受到巨大的壓力。但QueeN Walkers化壓力為動力，在第6次資格賽盡顯豪門本色，將INTZ淘汰出局，搶下最後一張門票，和其他頂尖部落一起登上全球總決賽舞台。
eleVen Original
eleVen Original是部落衝突全球錦標賽資格賽舞台上一張熟面孔，在賽場上展現出了深厚的競技底蘊。他們將作為兩支外卡部落之一進軍2020全球錦標賽總決賽。 eleVen Original有著一群狂熱的粉絲，他們堅信自己熱愛的部落能把冠軍帶回家。毫無疑問，這支部落必能在總決賽的舞台上掀起波瀾。
HT Family
HT Family則是另一支全球總決賽的外卡部落，他們在資格賽中展示種新穎的雷電飛龍戰術，徹底摧毀敵軍陣型，令人為之一亮。在第3次資格賽決賽中，他們遺憾出局，但是他們和對手貢獻無比激烈的比賽，讓人印象深刻！最終在許多玩家支持下拿到資格 。
8支部落將被分成A組與B組，每組4支部落。比賽首先將在同組部落間展開，每場比賽的勝利方將挺進下一輪，與另一場勝利方展開對決。經過多場比賽，最終會只剩下2支部落，他們將在總決賽為冠軍榮耀而戰。
A組對陣
ATN.aTTaX 對決 HT Family
x6tence 對決 Darkest MuZhan
B組對陣
Vatang 對決 eleVen Original
Ni Chang Dance 對決 QueeN Walkers
哪個部落將晉級準決賽？讓我們拭目以待！為了豐厚獎金和冠軍榮譽，各參賽部落必將在接下來的3天比賽中拿出全部實力，為全球玩家展現熱血沸騰的火熱競技盛宴。
11月27日至29日每晚11點，請務必鎖定烏龜頻道，訂閱並開啟小鈴鐺，才不會錯過全球錦標賽的精彩時刻唷！
2020部落衝突全球錦標賽總決賽，全面開戰！