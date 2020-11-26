顛峰之戰，一觸即發！

11月27日至29日每晚11點全球總決賽火熱開戰！8支頂尖部落將在世界舞台正面對決，並向全球總冠軍頭銜和百萬美元獎金池發起衝擊。豐厚的獎金，激烈的戰場，這一年的奮鬥就是為了爭取最高榮耀！神手過招，精采絕倫，你一定不能錯過！



三天即時戰況將在烏龜頻道以中文進行直播，同時烏龜特邀大家喜愛的內容創作者XBB與金雄，以及神級選手Chien、部落天籟Mia等多位來賓，將在不同場次陪大家觀看緊張刺激的對戰！還將在三天中擇一天舉辦小抽獎活動，請大家記得提前訂閱烏龜頻道，也別忘了支持XBB與金雄唷！



現在就帶大家認識一下參賽的8支部落吧！