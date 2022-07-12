各位首領，大家好！



2022部落衝突全球錦標賽全面升級，再次點燃全球熱血激戰！無論你是剛滿14本並正在尋求進一步挑戰的玩家，還是身處冠軍盃I部落且有10年資歷資深玩家，現在正是你們步入電競世界大門的最佳時機。如果你實力超群，那麼你就有機會前往芬蘭赫爾辛基參加全球總決賽！



就如往年一樣，隊伍必須贏得黃金門票才能晉級全球總決賽。今年可透過2種方式贏得黃金門票，其中4張黃金門票可透過社群賽事獲得。

贏得黃金門票的第2種方式則是參加全球錦標賽資格賽，這個緊張刺激的賽事將從8月10日開始至9月10日結束，為期5週，共包括4個賽事階段。全球錦標賽資格賽將會在8月3日至8月10日，於遊戲內的賽事中心開放報名。在這幾天裡，所有14級大本營的玩家都可以點擊遊戲內的部落衝突全球錦標賽按鈕，進入賽事中心。但是玩家必須年滿16歲才可以報名全球錦標賽資格賽。

