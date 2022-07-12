各位首領，大家好！
2022部落衝突全球錦標賽全面升級，再次點燃全球熱血激戰！無論你是剛滿14本並正在尋求進一步挑戰的玩家，還是身處冠軍盃I部落且有10年資歷資深玩家，現在正是你們步入電競世界大門的最佳時機。如果你實力超群，那麼你就有機會前往芬蘭赫爾辛基參加全球總決賽！
就如往年一樣，隊伍必須贏得黃金門票才能晉級全球總決賽。今年可透過2種方式贏得黃金門票，其中4張黃金門票可透過社群賽事獲得。
贏得黃金門票的第2種方式則是參加全球錦標賽資格賽，這個緊張刺激的賽事將從8月10日開始至9月10日結束，為期5週，共包括4個賽事階段。全球錦標賽資格賽將會在8月3日至8月10日，於遊戲內的賽事中心開放報名。在這幾天裡，所有14級大本營的玩家都可以點擊遊戲內的部落衝突全球錦標賽按鈕，進入賽事中心。但是玩家必須年滿16歲才可以報名全球錦標賽資格賽。
接下來，準備好迎接4個階段的熱血激戰吧！
第1階段：天梯賽（8月10日至8月20日）
所有完成報名的隊伍將會進入天梯賽，隊伍可在天梯賽中的任意時間搜尋其他隊伍並展開對戰。隊伍在每24小時的周期內，可進行最多6場的天梯對戰。參賽隊伍將會根據排行榜積分進行排名，並按照對戰結果與敵方隊伍的排名獲得或失去積分。舉例來說：擊敗排名比你高的隊伍所獲得的積分，將會多於擊敗排名比你低的隊伍。
在天梯賽結束時，排名前64名的隊伍將會進入賽事的第2階段。
第2階段：雙敗淘汰賽（8月27日）
在第2階段，64支隊伍將會進行雙敗淘汰賽，直到剩下16支隊伍。而這16支隊伍將會進入第3階段！
第3階段：積分循環賽（9月3日）
在積分循環賽階段，剩餘的16支隊伍將各別展開最多5場的對戰。全球錦標賽資格賽的獎金也是在這個階段開始發放，晉級積分循環賽的每支隊伍都至少可獲得$5,000美元的獎金！獲得3場勝利的8支隊伍將晉級至下一階段，而戰敗3場的隊伍則被淘汰。
第4階段：雙敗淘汰賽（9月10日）
在第4階段，8支隊伍將會進行雙敗淘汰賽，直到剩下4支隊伍。這4支隊伍將各獲得一張黃金門票，並參加9月23日至9月25日在芬蘭赫爾辛基舉行的全球總決賽。除此之外，晉級第4階段的8支隊伍都將贏得至少$20,000美元的獎金，獲得黃金門票的4支隊伍有機會在全球總決賽中贏取更多獎金！
今年，我們非常期待與所有選手、觀眾一起，重新體驗《部落衝突》現場比賽和觀賽的熱情與刺激！
獲得黃金門票的隊伍選手將前往芬蘭赫爾辛基，現場參加全球總決賽，而粉絲們也可以購買門票至現場觀看比賽。每張門票均可觀看部落衝突全球總決賽3天的比賽，以及CRL全球總決賽3天的比賽，這兩項賽事將在同一個週末、同一個比賽場館舉行。
隨著全球總決賽的接近，我們預計將在8月公布更多與現場門票和比賽場館相關的資訊。
和以往一樣，全球總決賽將在內容創作者烏龜 TURTLEtwCOC的YouTube頻道進行直播，讓你不會錯過任何精彩對戰！
如果你想了解更多資訊，請查看部落衝突電競賽事網站的參賽說明頁面，或者直接從《部落衝突》官方賽事規則中尋找答案！賽事規則中包含更多與賽事有關的詳細資訊，以及我們將在部落衝突全球錦標賽期間實施的競技公平性原則。
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一起全面開戰！