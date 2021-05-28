部落衝突全球錦標賽首個月度資格賽即將火熱開賽！6支頂尖隊伍在月度預選賽中歷經多場爭鬥，終於獲取月度資格賽的參賽機會！

2021春季更新後，14本與戰寵的推出，對選手們帶來了諸多挑戰，但同時也讓賽事變得更加精采，究竟選手們會以什麼打法應戰，又將用什麼陣型防守呢？

今年同樣由大家熟悉的烏龜進行中文直播！但與去年略微不一樣的是今年的月度資格賽都將在上午9點進行，所以請大家務必多加留意直播時間唷！讓我們一起宅在家享受觀看直播的樂趣吧！

直播時間：5月29日至5月30日上午9點（台北/香港時間）

請記得提前訂閱烏龜頻道，才不會錯過直播唷！