部落衝突全球錦標賽首個月度資格賽即將火熱開賽！6支頂尖隊伍在月度預選賽中歷經多場爭鬥，終於獲取月度資格賽的參賽機會！
2021春季更新後，14本與戰寵的推出，對選手們帶來了諸多挑戰，但同時也讓賽事變得更加精采，究竟選手們會以什麼打法應戰，又將用什麼陣型防守呢？
今年同樣由大家熟悉的烏龜進行中文直播！但與去年略微不一樣的是今年的月度資格賽都將在上午9點進行，所以請大家務必多加留意直播時間唷！讓我們一起宅在家享受觀看直播的樂趣吧！
直播時間：5月29日至5月30日上午9點（台北/香港時間）
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參賽隊伍
5月月度資格賽共有6支頂尖隊伍參賽，其中，從月度預選賽中以第3種子身分晉級的ATN.aTTaX是去年全球總決賽冠軍，而第2種子MCES則是2019年全球總決賽亞軍，另外，SpaceStation、Vatang也是大家耳熟能詳的頂尖部落，由此即可看出今年的競爭有多麼激烈。
對戰賽程
2天賽程以雙敗淘汰制進行！每場對戰為Bo1，首日進行6場對戰，次日則進行至少4場對戰。依照賽事規則，從勝者組晉級至第10場決賽的隊伍，由於尚未落敗，所以若他們於第10場對戰落敗，將進行第11場對戰。但若勝者組晉級的隊伍於第10場取得勝利，那將不會進行第11場對戰。
賽事獎金
於月度資格賽中取得第1名的隊伍，除了可獲得晉級全球總決賽的黃金門票外，還能獲得本月月度資格賽第1名的獎金25,000美元，當然，其他參賽隊伍也都能獲得對應名次的獎金。
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