BADZINGER成立於2020年，近年在各方賽事中屢創佳績，憑藉著2021年初組織的完美陣容，相信他們一定會全力以赴。

Darkest MuZhan在2020年部落衝突全球錦標賽中首次亮相，他們兩次打入資格賽，並獲得晉級2020全球總決賽的黃金門票。2021年他們引入了新血，並在全球錦標賽熱身賽中晉級半準決賽，他們絕對是不容小覷的隊伍！

QSFN在近幾年來於各方賽事中表現強勁，2021年8月甫獲得Clashers Cup亞軍，9月贏得Universal War League冠軍，這次來到全球錦標賽，勢必想要奪取黃金門票。

TEAM_BANGLADESH是新面孔，2021年上半年才出現在大家的視野中，他們參加過iTzu Cup等各方賽事，快速成長茁壯的他們會拿出什麼表現？

MEGA EMPIRE BR是參加2021部落衝突全球錦標賽的新興隊伍，也活躍於各方賽事中。他們曾在今年5月月度預選賽中止步8強，未能取得月度資格賽門票，不過他們始終沒有放棄，終於在本月挺進9月月度資格賽。

SpaceStatio這支歷史悠久，戰績優秀的隊伍，歷經成員調整之後，再度於2021部落衝突全球錦標賽展開旅途，期望他們能在本月舞台上證明自己的實力。