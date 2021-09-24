部落衝突全球錦標賽9月月度資格賽將於本週六日上午9點引燃激戰！從9月月度預選賽脫穎而出的6支隊伍將爭奪本月黃金門票，以及1,000,000元獎金池中的15,000美元冠軍獎金！
本月賽事將由烏龜進行中文直播！為大家帶來精彩解說！
直播時間：9月25日至9月26日上午9點（台北/香港時間）
提前訂閱烏龜頻道並設定小鈴鐺，才不會錯過火熱戰局唷！
參賽隊伍
BADZINGER成立於2020年，近年在各方賽事中屢創佳績，憑藉著2021年初組織的完美陣容，相信他們一定會全力以赴。
Darkest MuZhan在2020年部落衝突全球錦標賽中首次亮相，他們兩次打入資格賽，並獲得晉級2020全球總決賽的黃金門票。2021年他們引入了新血，並在全球錦標賽熱身賽中晉級半準決賽，他們絕對是不容小覷的隊伍！
QSFN在近幾年來於各方賽事中表現強勁，2021年8月甫獲得Clashers Cup亞軍，9月贏得Universal War League冠軍，這次來到全球錦標賽，勢必想要奪取黃金門票。
TEAM_BANGLADESH是新面孔，2021年上半年才出現在大家的視野中，他們參加過iTzu Cup等各方賽事，快速成長茁壯的他們會拿出什麼表現？
MEGA EMPIRE BR是參加2021部落衝突全球錦標賽的新興隊伍，也活躍於各方賽事中。他們曾在今年5月月度預選賽中止步8強，未能取得月度資格賽門票，不過他們始終沒有放棄，終於在本月挺進9月月度資格賽。
SpaceStatio這支歷史悠久，戰績優秀的隊伍，歷經成員調整之後，再度於2021部落衝突全球錦標賽展開旅途，期望他們能在本月舞台上證明自己的實力。
對戰賽程
2天賽程採雙敗淘汰制！每場對戰為Bo1，首日進行6場對戰，BADZINGER和Darkest MuZhan 在9月月度預選賽中名列前二，因此首輪將獲得輪空， 直接進入第二輪比賽，對戰比賽日第1天首輪獲勝的隊伍。
次日則進行至少4場對戰，根據賽事規則，從勝者組晉級至第10場決賽的隊伍，由於尚未落敗，所以若他們於第10場對戰落敗，將進行第11場對戰。但若勝者組晉級的隊伍於第10場取得勝利，那將不會進行第11場對戰。
賽事獎金
於月度資格賽中取得第1名的隊伍，可獲得晉級全球總決賽的黃金門票，第2名隊伍則有白銀門票，同時6支參賽隊伍都能獲得對應名次的獎金。
目前僅剩2張直接晉級全球總決賽的黃金門票，本月的黃金門票會由哪隊贏得？觀看直播就知道！
更多賽事詳情等資訊，請見賽事網站！