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2020年11月27日
Blog – Clash of Clans

2020部落衝突全球錦標賽總決賽！中文直播預告！

2020部落衝突全球錦標賽總決賽熱血開戰！

今晚23點起，一連三天！8支頂尖隊伍將在世界舞台上展開激戰！爭奪豐厚總獎金與最強部落榮耀！

三天精采賽事將由烏龜全程直播！首日觀看直播還有機會獲得限量周邊：失落的皇冠精裝書

11月27日23:00(台北/香港時間) 小組賽第1天（主播：烏龜，嘉賓：Chien、Mia、XBB、金雄）
11月28日23:00(台北/香港時間) （主播：烏龜，嘉賓：Chien、舒服哥、XBB、Mia、金雄）
11月29日23:00(台北/香港時間) （主播：烏龜，嘉賓：XBB、金雄）----延後2小時將於11月30日1:00直播

參賽隊伍：

  • ATN aTTax（第1次資格賽冠軍）

  • Vatang（第2次資格賽冠軍）

  • Ni Chang Dance（第3次資格賽冠軍）

  • x6tence（第4次資格賽冠軍）

  • Darkest MuZhan（第5次資格賽冠軍）

  • Queen Walkers（第6次資格賽冠軍）

  • eleVen Original（外卡賽票選）

  • H.T Family（外卡賽票選）

相關隊伍介紹可參考本篇文章

賽制說明：

分為小組賽、準決賽與決賽，小組賽採雙敗淘汰制，準決賽則為單敗淘汰制。

  • 小組賽

    (BO1)

    ，單輪星數較高者勝出（若同星數則比摧毀率，若同摧毀率比時長），

  • 準決賽、決賽

    (BO2)

    ，兩輪總星數相加，較高者勝出（若同星數則比摧毀率，若同摧毀率比時長）

賽程表：

第一天進行小組賽第一輪，包含A、B兩組總共6場對決，第二天則是小組賽第二輪，包含A、B兩組總共4場對決。最後一天將進行2場準決賽，與萬眾矚目的決賽！

獎金分配：

  • 第1名：300,000 美元

  • 第2名：150,000 美元

  • 第3名至第4名：70,000 美元

  • 第5名至第8名：35,000 美元

不想錯過部落衝突年度精采賽事？那就務必11月27日至29日每晚23點鎖定烏龜頻道唷！