2020部落衝突全球錦標賽總決賽熱血開戰！
今晚23點起，一連三天！8支頂尖隊伍將在世界舞台上展開激戰！爭奪豐厚總獎金與最強部落榮耀！
三天精采賽事將由烏龜全程直播！首日觀看直播還有機會獲得限量周邊：失落的皇冠精裝書！
參賽隊伍：
ATN aTTax（第1次資格賽冠軍）
Vatang（第2次資格賽冠軍）
Ni Chang Dance（第3次資格賽冠軍）
x6tence（第4次資格賽冠軍）
Darkest MuZhan（第5次資格賽冠軍）
Queen Walkers（第6次資格賽冠軍）
eleVen Original（外卡賽票選）
H.T Family（外卡賽票選）
相關隊伍介紹可參考本篇文章！
賽制說明：
分為小組賽、準決賽與決賽，小組賽採雙敗淘汰制，準決賽則為單敗淘汰制。
小組賽
(BO1)
，單輪星數較高者勝出（若同星數則比摧毀率，若同摧毀率比時長），
準決賽、決賽
(BO2)
，兩輪總星數相加，較高者勝出（若同星數則比摧毀率，若同摧毀率比時長）
賽程表：
第一天進行小組賽第一輪，包含A、B兩組總共6場對決，第二天則是小組賽第二輪，包含A、B兩組總共4場對決。最後一天將進行2場準決賽，與萬眾矚目的決賽！
獎金分配：
第1名：300,000 美元
第2名：150,000 美元
第3名至第4名：70,000 美元
第5名至第8名：35,000 美元
不想錯過部落衝突年度精采賽事？那就務必11月27日至29日每晚23點鎖定烏龜頻道唷！