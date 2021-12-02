2021部落衝突全球錦標賽總決賽將於12月3日13點火熱開賽，展開為期三天的對戰！8支頂尖隊伍從月度資格賽和最終席位資格賽中殺出重圍，會師全球總決賽。他們將透過緊張刺激的雙敗淘汰制比賽，爭奪今年的冠軍獎盃、250,000美元冠軍獎金以及全球總冠軍頭銜！
烏龜將進行中文直播！同時XBB與金雄將分別在這三天作為嘉賓一同分析賽況！同時，頻道內會不定時進行抽獎，將有機會獲得周邊、寶石、、黃金通行證等好禮唷！
直播時間：12月3日至12月5日下午13點（台北/香港時間）
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賽制說明
全球總決賽採雙敗淘汰制，1場定勝負。每場對戰雙方各有5次進攻機會，每人為1攻，每場對戰結束後，勝利之星總數最多一方獲勝，若星數相同，則摧毀率較高的一方勝出，若摧毀率相同，則攻擊平均持續時間較短的一方勝出。
賽程安排
全球總決賽為期3天，首日進行勝者組第1輪、敗者組第1輪第1場；次日進行敗者組第1輪第2場、勝者組第2輪和敗者組第2輪；第3天則進行勝者組第3輪、敗者組第3輪與敗者組第4輪和決賽。
參賽隊伍
參賽隊伍共有8支，參賽隊伍於全球總決賽的對戰順位將按照贏得黃金門票的時間順序進行排列。
ATN.aTTaX
5月月度資格賽冠軍
聞名全球的ATN.aTTaX，先在2020年展現完美宰制力，首次出戰便贏下資格賽，並過關斬將取得2020全球總冠軍。2021年，他們再度來襲，同樣於首個月度資格賽就獲得全球總決賽參賽資格，早早就進入備戰狀態，他們能達成二連霸嗎？
TOMPINAI EMPIRE
6月月度資格賽冠軍
TOMPINAI EMPIRE的成員曾加入Team Queso（2019）或X6tence（2020）。早在2019年，他們就曾以Team Queso之名打入全球總決賽4強。2020年則代表X6tence再度拿到4強。今年他們能否突破4強魔咒，拿到屬於自己的首座冠軍？
QueeN Walkers
7月月度資格賽冠軍
今年是QueeN Walkers第3次參加全球總決賽，2019年，他們在全球總決賽首輪遺憾止步。2020年，他們強勢回歸，最終與ATN.aTTaX展開頂尖對決，惜敗獲得亞軍。2021年，保留原班人馬的他們相信志在冠軍，他們能否如願？
J.X.Tiger
8月月度資格賽冠軍
J.X.Tiger是一支新興隊伍，在2021部落衝突全球錦標賽熱身賽中嶄露頭角。雖然不像老牌勁旅累積了多年的經驗，但他們不斷在賽事中成長，終於在8月月度資格賽中擊敗各路頂尖隊伍，究竟他們會在三天比賽中帶來什麼樣的表現呢？
BADZINGER
9月月度資格賽冠軍
成立於2020年的BADZINGER曾在各大第三方賽事中屢創佳績，是當之無愧的頂尖部落。雖然在9月月度資格賽的決賽中與對手展開激烈對戰，相較於其他隊伍，晉級之路若顯艱辛，但實力仍然無法小覷，究竟他們會走多遠？
Vatang
10月月度資格賽冠軍
Vatang同樣是支老牌勁旅，曾在2019年拿下部全球總決賽8強，也曾在2020年，打進前四。他們憑藉設計精細的防禦陣型，讓不少人印象深刻。今年，再度全球總決賽的他們，備受期待，究竟他們能否保持火熱手感在全球總決賽的舞台展現實力？
Tribe Gaming
最終席位資格賽勝出隊伍
Tribe Gaming作為部落衝突知名戰隊，活躍於各大電競賽事的舞台上。他們曾在2019年於全球總決賽中晉級半準決賽。 但卻在2020年，三次打入資格賽仍未取得晉級全球總決賽的門票。今年他們再度重組陣容終於取得全球總決賽參賽資格，究竟他們能一雪前恥，超越過往的亮眼戰績嗎？
Aphelion eSports
最終席位資格賽勝出隊伍
2020年Aphelion eSports首次於部落衝突全球錦標賽登場，並成功打入資格賽，但被ATN.aTTaX淘汰出局。2021年，歷經戰隊成員重組的Aphelion eSports憑藉外卡隊伍資格參加最後席位資格賽，並拿到最後一張晉級全球總決賽的門票，究竟他們與ATN.aTTa碰頭並討回當年的勝利？
獎金分配
第1名：250,000美元
第2名：150,000美元
第3名：100,000美元
第4名：75,000美元
第5至6名：37,500美元
第7至8名：25,000美元
12月3日至5日每天13點部落衝突全球錦標賽總決賽！敬請鎖定烏龜頻道，讓我們一起見證冠軍出爐！