烏龜將進行中文直播！同時XBB與金雄將分別在這三天作為嘉賓一同分析賽況！同時，頻道內會不定時進行抽獎，將有機會獲得周邊、寶石、、黃金通行證等好禮唷！

直播時間：12月3日至12月5日下午13點（台北/香港時間）

請記得提前訂閱烏龜頻道，並設定小鈴鐺，才不會錯過精采賽事唷！