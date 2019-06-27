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CWL6月線下資格賽入圍部落共有八隊，
不過本月因簽證等因素，有一隊無法參加賽事，
但根據規則與賽事時間，已不及候補其他隊伍，故本月僅有七隊參賽。
經過抽籤分為兩組，將進行三天的賽事！
6/28 22:00 A組賽事，前兩名晉級第三天賽事。
6/29 22:00 B組賽事，前兩名晉級第三天賽事。
6/30 22:00 四強賽
A組
NOVA毛豆
QueeN Walkers
# Kings #
Top of Japan
B組
Polish Power
INTZ
NosBellumSumus
1、勝利之星數量
2、村莊摧毀率
第1名：12,500美金 + 全球總決賽參賽資格
第2名：10,000美金
第3名：7,500美金
第4名：5,000美金
第5名：3,750美金
第6名：3,750美金
第7名：3,750美金
關於部落衝突全錦標球賽參賽方式，請見中文官方粉絲團網誌說明！
更多賽事規則，請見ESL賽事網站！