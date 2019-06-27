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2019年6月27日
Blog – Clash of Clans

​CWL 6月線下資格賽！中文直播預告！

還記得上個月精彩的部落衝突全球錦標賽賽事直播嗎？

烏龜這次同樣在他的頻道精心規劃了直播解說！

想觀看頂尖賽事並聽中文解說？

想知道烏龜又特別邀請了哪些頂尖玩家？

請不要錯過精彩直播唷！

直播時間：6月28日至6月30日每晚10點（台北/香港時間）

請記得訂閱烏龜頻道才不會錯過直播唷！

賽事說明：

CWL6月線下資格賽入圍部落共有八隊，

不過本月因簽證等因素，有一隊無法參加賽事，

但根據規則與賽事時間，已不及候補其他隊伍，故本月僅有七隊參賽。

經過抽籤分為兩組，將進行三天的賽事！

6/28 22:00 A組賽事，前兩名晉級第三天賽事。

6/29 22:00 B組賽事，前兩名晉級第三天賽事。

6/30 22:00 四強賽

分組名單如下：

  • A組

    • NOVA毛豆

    • QueeN Walkers

    • # Kings #

    • Top of Japan

  • B組

    • Polish Power

    • INTZ

    • NosBellumSumus

組內排名的判定依據依次為：

1、勝利之星數量

2、村莊摧毀率

線下資格賽獎金：

第1名：12,500美金 + 全球總決賽參賽資格

第2名：10,000美金

第3名：7,500美金

第4名：5,000美金

第5名：3,750美金

第6名：3,750美金

第7名：3,750美金

關於部落衝突全錦標球賽參賽方式，請見中文官方粉絲團網誌說明

更多賽事規則，請見ESL賽事網站