方式1：參加遊戲內預選賽

首先，你的部落需要在3月至8月的部落對戰聯盟賽賽季期間（每月1日至11日）晉級冠軍盃聯盟賽I並與其他部落爭奪排行榜名次。

每個月，冠軍盃聯賽I排名前4位的部落將受邀前往波蘭卡托維茲市參加5v5線下預選賽。 （排名依據獲勝場數(天數)、回合中取得星數、摧毀率排序）



賽季結束時，Supercell會對獲得參賽資格的部落進行確認。



排名前4位的部落獲得優先參加當月線下預選賽的資格。



如果排行榜前4位的部落中有部落放棄參賽資格或者無法參賽，該部落的資格將被給予排名第5位的部落，依次類推。



Supercell將透過遊戲內的收件箱與獲得參賽資格部落的首領聯繫。



部落首領須在24小時之內確認是否參加當月的線下預選賽。



如果該部落首領沒有及時回覆或者他的部落無法前往波蘭卡托維茲市參加線下預選賽，參賽資格將被順延至排名更低的部落。



部落首領需要從部落對戰聯盟賽參戰成員名單中指定5名成員代表部落參加線下預選賽。



請注意：線下預選賽是一項在波蘭卡托維茲市舉辦的線下賽事，所有5名參賽者都必須能到場參賽。

