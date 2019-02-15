首領們，大家好，
《部落衝突》激烈賽事即將開戰！持續六個月的熱血對戰，大家準備好了嗎？
該賽事採用全新的5v5賽制，總獎金高達一百萬美元！
新秀部落將異軍突起？而強勢部落會一敗塗地？一切盡在首屆部落衝突全球錦標賽！
我們將與ESL攜手打造首屆部落衝突全球錦標賽，讓全世界的部落能夠同場競技，決選世界第一。
秀出你的實力！ 參加部落衝突全球錦標賽有兩種方式。現在就召集你的部落，養精蓄銳，整裝待發！
方式1：參加遊戲內預選賽
首先，你的部落需要在3月至8月的部落對戰聯盟賽賽季期間（每月1日至11日）晉級冠軍盃聯盟賽I並與其他部落爭奪排行榜名次。
每個月，冠軍盃聯賽I排名前4位的部落將受邀前往波蘭卡托維茲市參加5v5線下預選賽。 （排名依據獲勝場數(天數)、回合中取得星數、摧毀率排序）
賽季結束時，Supercell會對獲得參賽資格的部落進行確認。
排名前4位的部落獲得優先參加當月線下預選賽的資格。
如果排行榜前4位的部落中有部落放棄參賽資格或者無法參賽，該部落的資格將被給予排名第5位的部落，依次類推。
Supercell將透過遊戲內的收件箱與獲得參賽資格部落的首領聯繫。
部落首領須在24小時之內確認是否參加當月的線下預選賽。
如果該部落首領沒有及時回覆或者他的部落無法前往波蘭卡托維茲市參加線下預選賽，參賽資格將被順延至排名更低的部落。
部落首領需要從部落對戰聯盟賽參戰成員名單中指定5名成員代表部落參加線下預選賽。
請注意：線下預選賽是一項在波蘭卡托維茲市舉辦的線下賽事，所有5名參賽者都必須能到場參賽。
航班及住宿將由ESL負責。
所有參賽者必須年滿18歲，必須能夠入境波蘭，必須準備好所有必須的旅行證件。
方式2：参加ESL PLAY預選賽
首先，在ESL部落衝突全球錦標賽網站上報名參賽>>>傳送門<<<
預選賽從3月持續到8月，於每個月的12日至24日舉行。
排名前4的部落將受邀去波蘭卡托維茲市參加每月線下預選賽。
ESL PLAY預選賽賽制：
採5v5、12級大本營的友誼賽模式
準備時間15分鐘，對戰時間1小時
單敗淘汰賽制，一局定勝負（參賽部落每輪進行一局比賽，最後的勝者晉級）
向冠軍衝刺
卡托維茲線下預選賽一共舉行6次，你的部落只要能在其中任意一次比賽中獲勝，就可以前往德國參加ESL ONE大賽，並在其中的部落衝突全球錦標賽總決賽中衝擊世界冠軍。
六支從卡托維茲線下預選賽中脫穎而出的部落外加兩支由玩家社群投票選出的人氣部落將在ESL ONE的賽場上爭奪桂冠。
更多賽事相關內容，請大家持續留意ESL網站消息。
若有關賽事建議等，也歡迎大家至粉絲團留言，謝謝。