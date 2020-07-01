首領們，大家好！

我們在6月26日推出了一次可選更新版本修復遊戲內問題，iOS系統與Android系統最新版本號為13.369.9，請您前往對應的商店下載最新版本的遊戲。

更新內容如下：

修復點擊建築大師大本營後不顯示「魔法物品」按鈕的問題

修復開啟和關閉「更換場景」介面時動畫效果遺失的問題

修復地獄飛龍沒有影子的問題

修復9級弓箭手頭環上的寶石在有些動畫效果中顏色不正確的問題

修復不顯示新的「歡迎回來」介面的問題

修復玩家可能錯誤獲得資源車的問題。 如果尚未安裝該可選更新版本，在嘗試收集資源車中的資源時將收到「伺服器不同步」的錯誤提示資訊。

在升級大本營或大本營武器時，大本營上不會再顯示「更換場景」按鈕

此外，我們預計將在今晚7點左右進行伺服器維護來解決以下問題：

修復13本教學模式中投石機沒有彈藥的問題

取消對彈跳法術的修改，以避免離開彈跳法術效果範圍的部隊直接衝向城牆

地獄飛龍可試用的數量從28減少到18

投石機現在需要時間來裝填彈藥，和其他類似建築保持一致；之前投石機會立即裝填彈藥

修復資源車相關問題後，現在不活躍村莊的資源車將重新開啟自動生成資源

預計維護30分鐘，維護將會刪除重播內容，造成不便，敬請見諒！

全面開戰！

《部落衝突》遊戲團隊