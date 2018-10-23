部落對戰聯盟賽是全新且具競技性的部落對戰系統，聯盟賽每個月舉行一次，每次有一週的時間展開對戰。在對戰週內，同一個小組的部落將一一進行對戰，角逐最強部落，晉級更高段位(共18個聯盟段位)，贏得全新的超讚專屬獎勵。

部落對戰聯盟賽採用賽季概念。每個賽季中，您的部落將和其他7個處於同一聯盟段位的部落決一高下，爭奪晉級更高聯盟段位的名額。

決定勝敗的關鍵將是成員的戰鬥技巧和對戰表現，而不是部落的防禦和軍隊實力。

聯盟賽分為18個段位，部落的聯盟段位將根據部落的聯盟賽戰績決定。

對戰規模為15v15，但首領最多可以選擇50名部落成員加入聯盟賽，並在每個戰鬥日根據情況選擇下一個戰鬥日的參戰成員。