部落對戰聯盟賽是全新且具競技性的部落對戰系統，聯盟賽每個月舉行一次，每次有一週的時間展開對戰。在對戰週內，同一個小組的部落將一一進行對戰，角逐最強部落，晉級更高段位(共18個聯盟段位)，贏得全新的超讚專屬獎勵。
部落對戰聯盟賽採用賽季概念。每個賽季中，您的部落將和其他7個處於同一聯盟段位的部落決一高下，爭奪晉級更高聯盟段位的名額。
決定勝敗的關鍵將是成員的戰鬥技巧和對戰表現，而不是部落的防禦和軍隊實力。
聯盟賽分為18個段位，部落的聯盟段位將根據部落的聯盟賽戰績決定。
對戰規模為15v15，但首領最多可以選擇50名部落成員加入聯盟賽，並在每個戰鬥日根據情況選擇下一個戰鬥日的參戰成員。
加入部落對戰聯盟賽，全力參戰以贏得聯盟賽獎章和豐厚資源！
商店中新增“聯盟賽商店”頁面，您可以在這裡使用聯盟賽獎章兌換專屬裝飾物和全新魔法物品——魔法錘！
根據部落在聯盟賽中的戰績，聯盟賽結束後您的部落可以獲得額外聯盟賽獎章，部落首領可以將這些獎章發放給部分部落成員。
魔法錘
推出英雄之錘、建築之錘、法術之錘、戰鬥之錘─可以立即開始並完成升級！
魔法錘是全新的魔法物品，可以立即開始並完成升級，而且無需花費升級資源；而魔法古籍只能立即完成升級，無法提供升級所需資源。
魔法錘只能在新增的聯盟賽商店用聯盟賽獎章兌換獲得，而聯盟賽獎章只能透過部落對戰聯盟賽取得。
時光鐘樓藥水
由碾碎的魔法齒輪提煉而成，可以啟動建築大師基地的時光鐘樓並持續使其運轉30分鐘！
旋風陷阱於11本解鎖，它能產生一個漩渦將敵軍捲至旋風中心 ，阻撓他們前進！
觸發半徑：3格
傷害類型：濺射
每秒傷害值：8
作用範圍：3格
攻擊偏好：任何
目標：地面和空中目標
1級（11級大本營）
300萬金幣
持續時間：6秒
重新設置：2,000金幣
2級（11級大本營）
400萬金幣
升級時間：2天
持續時間：8秒
重新設置：3,000金幣
3級（11級大本營）
500萬金幣
升級時間：3天
持續時間：10秒
重新設置：4,000金幣
多年來，哥布林之王的手下一直在密謀重返《部落衝突》。現在，他們帶著復仇之心捲土重來，等待您的將是前所未有的驚險挑戰！
單人模式哥布林地圖新增25個全新關卡！
挑戰新關卡，贏得更多資源獎勵，包括珍貴的闇黑重油喔！
25個全新關卡總共包含1,740萬金幣、1,740萬聖水和16.65萬闇黑重油。
新增兩個成就：在單人模式哥布林地圖中贏得勝利之星，以及在哥布林地圖最後一關中達成特定目標。
以下單位的訓練費用調降
炸彈人
戈侖石人
飛龍寶寶
女巫
巨石投手
以下單位的快速增援費用調降
氣球兵：5 -> 3寶石
法師：5 -> 3寶石
飛龍：25 -> 15寶石
皮卡超人：25 -> 15寶石
野豬騎士：5 -> 3寶石
瓦基麗武神：8 -> 6寶石
戈侖石人：30 -> 20寶石
女巫：15 -> 10寶石
熔岩獵犬：30 -> 20寶石
巨石投手：8 -> 5寶石
飛龍寶寶：10 -> 8寶石
雷電飛龍：30 -> 20寶石
以下單位的快速贈援費用增加
巨人：2 -> 3寶石
增加捐贈經驗值：捐贈可獲得30經驗值
減少訓練時間：所有等級的訓練時間統一調整為20分鐘
降低訓練費用：所有等級訓練費用上限為100,000金幣
攻城機器部署時會默認設定為先前使用的狀態。
修復攻城戰車卡在城牆和障礙物上的問題。
修復未裝援軍的攻城機器尚未部署，戰鬥會自動結束的問題。
修復後，如果所有軍隊都已部署並陣亡，而沒有裝載部落援軍的攻城機器尚未部署，戰鬥不會立即結束。
女巫
1級：生命值由320減少至300
2級：每秒傷害由120減少至110、生命值由360減少至320
防空火箭
7級生命值: 1110 -> 1100
8級生命值：1170 -> 1200
9級生命值：1230 -> 1300
10級生命值：1290 -> 1400
天鷹火炮
1級每發攻擊傷害：250 -> 300、1級衝擊傷害：15 -> 20
2級每發攻擊傷害：300 -> 350、2級衝擊傷害： 20 -> 25
3級每發攻擊傷害：350 -> 400、3級衝擊傷害：25 -> 30
X連弩
3級每秒傷害值：80 -> 70
4級每秒傷害值：90 -> 80
5級每秒傷害值：110 -> 100
空中炸彈
12級大本營可將空中炸彈升至更高等級。
觸發半徑由5格縮小至4格。
隱形炸彈
11級大本營可將隱形炸彈升至更高等級。
爆炸延遲時間從2秒減少至1.5秒。
地獄之塔
12級大本營新增一座地獄之塔！
資源採集器
金礦：10級大本營可升至更高等級。
聖水收集器：10級大本營可升至更高等級。
闇黑重油提煉井：10級大本營可升至更高等級。
城牆
12級大本營可升級至13級的城牆增加100塊，總共有200塊城牆可升至13級。
新增挑戰：
拆毀建築：在多人遊戲中摧毀50/150/250座建築
搗毀建築：在對抗賽中摧毀30/60/90座建築
暴力拆牆：在多人遊戲中摧毀25/75/125塊城牆
瘋狂拆牆：在對抗賽中摧毀50/150/250座建築
奪星狂人：在對抗賽中，於前60秒內累積贏得3顆勝利之星
搶星狂人：在多人遊戲中，於前60秒內累積贏得3顆勝利之星
重播進攻時可選擇1/2的重播速度
發動進攻時會默認不選中任何部隊
在“一鍵訓練”的頁面中點擊訓練“上一次使用的軍隊設定”時，訓練營只會訓練您在上一次戰鬥中派遣出去的軍隊，而不會像更新前一樣訓練整支軍隊（包括您訓練好但並沒有派遣的軍隊）
商店重新設計支援更多類別！
6級及以上的建築大師基地城牆可使用建築大師基地聖水升級。