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2018年10月23日
Blog – Clash of Clans

2018年10月更新詳情！

2018年10月更新：部落對戰聯盟賽！

部落對戰聯盟賽是全新且具競技性的部落對戰系統，聯盟賽每個月舉行一次，每次有一週的時間展開對戰。在對戰週內，同一個小組的部落將一一進行對戰，角逐最強部落，晉級更高段位(共18個聯盟段位)，贏得全新的超讚專屬獎勵。

  • 部落對戰聯盟賽採用賽季概念。每個賽季中，您的部落將和其他7個處於同一聯盟段位的部落決一高下，爭奪晉級更高聯盟段位的名額。

  • 決定勝敗的關鍵將是成員的戰鬥技巧和對戰表現，而不是部落的防禦和軍隊實力。

  • 聯盟賽分為18個段位，部落的聯盟段位將根據部落的聯盟賽戰績決定。

  • 對戰規模為15v15，但首領最多可以選擇50名部落成員加入聯盟賽，並在每個戰鬥日根據情況選擇下一個戰鬥日的參戰成員。

全新貨幣：聯盟賽獎章！

  • 加入部落對戰聯盟賽，全力參戰以贏得聯盟賽獎章和豐厚資源！

  • 商店中新增“聯盟賽商店”頁面，您可以在這裡使用聯盟賽獎章兌換專屬裝飾物和全新魔法物品——魔法錘！

  • 根據部落在聯盟賽中的戰績，聯盟賽結束後您的部落可以獲得額外聯盟賽獎章，部落首領可以將這些獎章發放給部分部落成員。

全新魔法物品

魔法錘

  • 推出英雄之錘、建築之錘、法術之錘、戰鬥之錘─可以立即開始並完成升級！

  • 魔法錘是全新的魔法物品，可以立即開始並完成升級，而且無需花費升級資源；而魔法古籍只能立即完成升級，無法提供升級所需資源。

  • 魔法錘只能在新增的聯盟賽商店用聯盟賽獎章兌換獲得，而聯盟賽獎章只能透過部落對戰聯盟賽取得。

時光鐘樓藥水

  • 由碾碎的魔法齒輪提煉而成，可以啟動建築大師基地的時光鐘樓並持續使其運轉30分鐘！

全新防禦：旋風陷阱

旋風陷阱於11本解鎖，它能產生一個漩渦將敵軍捲至旋風中心 ，阻撓他們前進！

  • 觸發半徑：3格

  • 傷害類型：濺射

  • 每秒傷害值：8

  • 作用範圍：3格

  • 攻擊偏好：任何

  • 目標：地面和空中目標

1級（11級大本營）

  • 300萬金幣

  • 持續時間：6秒

  • 重新設置：2,000金幣

2級（11級大本營）

  • 400萬金幣

  • 升級時間：2天

  • 持續時間：8秒

  • 重新設置：3,000金幣

3級（11級大本營）

  • 500萬金幣

  • 升級時間：3天

  • 持續時間：10秒

  • 重新設置：4,000金幣

哥布林一族開始反擊！

多年來，哥布林之王的手下一直在密謀重返《部落衝突》。現在，他們帶著復仇之心捲土重來，等待您的將是前所未有的驚險挑戰！

  • 單人模式哥布林地圖新增25個全新關卡！

  • 挑戰新關卡，贏得更多資源獎勵，包括珍貴的闇黑重油喔！


    25個全新關卡總共包含1,740萬金幣、1,740萬聖水和16.65萬闇黑重油。

  • 新增兩個成就：在單人模式哥布林地圖中贏得勝利之星，以及在哥布林地圖最後一關中達成特定目標。

平衡性調整

以下單位的訓練費用調降

  • 炸彈人

  • 戈侖石人

  • 飛龍寶寶

  • 女巫

  • 巨石投手

以下單位的快速增援費用調降

  • 氣球兵：5 -> 3寶石

  • 法師：5 -> 3寶石

  • 飛龍：25 -> 15寶石

  • 皮卡超人：25 -> 15寶石

  • 野豬騎士：5 -> 3寶石

  • 瓦基麗武神：8 -> 6寶石

  • 戈侖石人：30 -> 20寶石

  • 女巫：15 -> 10寶石

  • 熔岩獵犬：30 -> 20寶石

  • 巨石投手：8 -> 5寶石

  • 飛龍寶寶：10 -> 8寶石

  • 雷電飛龍：30 -> 20寶石

以下單位的快速贈援費用增加

  • 巨人：2 -> 3寶石

攻城機器

  • 增加捐贈經驗值：捐贈可獲得30經驗值

  • 減少訓練時間：所有等級的訓練時間統一調整為20分鐘

  • 降低訓練費用：所有等級訓練費用上限為100,000金幣

其他變更/修復：

  • 攻城機器部署時會默認設定為先前使用的狀態。

  • 修復攻城戰車卡在城牆和障礙物上的問題。

  • 修復未裝援軍的攻城機器尚未部署，戰鬥會自動結束的問題。


    修復後，如果所有軍隊都已部署並陣亡，而沒有裝載部落援軍的攻城機器尚未部署，戰鬥不會立即結束。

女巫

  • 1級：生命值由320減少至300

  • 2級：每秒傷害由120減少至110、生命值由360減少至320

防空火箭

  • 7級生命值: 1110 -> 1100

  • 8級生命值：1170 -> 1200

  • 9級生命值：1230 -> 1300

  • 10級生命值：1290 -> 1400

天鷹火炮

  • 1級每發攻擊傷害：250 -> 300、1級衝擊傷害：15 -> 20

  • 2級每發攻擊傷害：300 -> 350、2級衝擊傷害： 20 -> 25

  • 3級每發攻擊傷害：350 -> 400、3級衝擊傷害：25 -> 30

X連弩

  • 3級每秒傷害值：80 -> 70

  • 4級每秒傷害值：90 -> 80

  • 5級每秒傷害值：110 -> 100

空中炸彈

  • 12級大本營可將空中炸彈升至更高等級。

  • 觸發半徑由5格縮小至4格。

隱形炸彈

  • 11級大本營可將隱形炸彈升至更高等級。

  • 爆炸延遲時間從2秒減少至1.5秒。

地獄之塔

  • 12級大本營新增一座地獄之塔！

資源採集器

  • 金礦：10級大本營可升至更高等級。

  • 聖水收集器：10級大本營可升至更高等級。

  • 闇黑重油提煉井：10級大本營可升至更高等級。

城牆

  • 12級大本營可升級至13級的城牆增加100塊，總共有200塊城牆可升至13級。

部落競賽

新增挑戰：

  • 拆毀建築：在多人遊戲中摧毀50/150/250座建築

  • 搗毀建築：在對抗賽中摧毀30/60/90座建築

  • 暴力拆牆：在多人遊戲中摧毀25/75/125塊城牆

  • 瘋狂拆牆：在對抗賽中摧毀50/150/250座建築

  • 奪星狂人：在對抗賽中，於前60秒內累積贏得3顆勝利之星

  • 搶星狂人：在多人遊戲中，於前60秒內累積贏得3顆勝利之星

其他優化內容

  • 重播進攻時可選擇1/2的重播速度

  • 發動進攻時會默認不選中任何部隊

  • 在“一鍵訓練”的頁面中點擊訓練“上一次使用的軍隊設定”時，訓練營只會訓練您在上一次戰鬥中派遣出去的軍隊，而不會像更新前一樣訓練整支軍隊（包括您訓練好但並沒有派遣的軍隊）

  • 商店重新設計支援更多類別！

  • 6級及以上的建築大師基地城牆可使用建築大師基地聖水升級。