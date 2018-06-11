大本營升至12級後會自備防禦武器進行反擊。只要敵軍敢碰大本營，巨型特斯拉電磁塔就會出現並攻擊敵軍。巨型特斯拉電磁塔會發射超強電流擊退敵人，對敵人造成大量傷害。
巨型特斯拉電磁塔最高可升至5級，每升高一級就可以反擊更多敵軍。巨型特斯拉電磁塔升至5級就可以解鎖它的終極技能！那就是：大本營被摧毀時會變成一個巨大的炸彈，對周圍敵軍造成巨量傷害。
將您的部落援軍直接運送到敵軍村莊核心地帶！
攻城機器就像移動的部落城堡，可以在戰鬥中運輸和保護您的部落援軍。升到12級大本營，就可以建造攻城機器工坊，解鎖並建造這些攻城機器。大本營達到12級即可建造攻城機器工坊；部落城堡等級達到6級，就可以接收部落成員增援的攻城機器。
攻城戰車
攻城戰車可以鑿穿敵人的城牆（對城牆造成10倍傷害），還會摧毀任何擋在其前進路上的建築。攻城戰車不光能夠在戰場上保護你的部落援軍，還能在敵人的城牆上撞開缺口，帶領你的部隊穿過城牆奪取勝利！
攻城飛艇
攻城飛艇飛行在敵軍村莊上方，它會飛過敵軍防禦，徑直朝敵人的大本營移動，同時在飛行的過程中不斷丟下炸彈進行轟炸。攻城飛艇的移動速度比攻城戰車快得多，但是可承受的傷害也更少。
您也可以像以前一樣，點擊部落徽章然後派出你的部落援軍……也可以使用攻城機器，一路殺到敵人的大本營！
部署攻城機器之後，您的部落援軍將自動搭載攻城機器。只要滿足以下3種情況中的任何一種，部落援軍將被釋放：1) 攻城機器抵達敵軍大本營；2) 攻城機器被敵人摧毀；3) 您可以點擊選擇毀滅攻城機器，手動釋放出部落援軍。
雷電飛龍在11級大本營解鎖，它還能吸收不少傷害，同時給敵人的村莊造成毀滅性打擊，絕對能夠讓您的敵人不寒而慄。擊中敵人後，雷電會繼續跳躍，擊中附近目標，最多可以擊中5個不同的防禦建築或部隊。
被消滅時，雷電飛龍還會釋放雷電再次劈向敵方！
資源倉庫
聖水瓶可升至13級
儲金罐可升至13級
闇黑重油罐可升至7級
防禦建築
加農炮可升至16級
箭塔可升至16級
迫擊炮可升至11級
防空火箭可升至10級
法師塔可升至11級
炸彈塔可升至7級
X連弩可升至6級
特斯拉電磁塔可升至10級
地獄之塔可升至6級
天鷹火炮可升至3級
城牆可升至13級（100塊）
陷阱＆防禦建築數量增加
巨型炸彈數量+1
隱形彈簧數量+2
搜空地雷數量+1
空中炸彈數量+1
特斯拉電磁塔數量+1
其他建築
部落城堡可升至8級（+5部隊容量）
實驗室可升至10級
兵營可升至10級（每個+5兵力）
野蠻人可升至8級
弓箭手可升至8級
巨人可升至9級
炸彈人可升至8級
氣球兵可升至8級
法師可升至9級
飛龍可升至7級
皮卡超人可升至8級
亡靈可升至8級
野豬騎士可升至8級
瓦基麗武神可升至7級
戈侖石人可升至8級
女巫可升至4級
熔岩獵犬可升至5級
巨石投手可升至4級
飛龍寶寶可升至6級
掘地礦工可升至6級
3個英雄的等級上限提升（野蠻人之王和弓箭女皇現在最高可升至60級，大守護者最高可升至30級。）
更改名稱
大家以後可以獲得更多改名機會了。首次改名免費，第二次改名需500寶石，第三次需1000寶石，以此類推，最多需花費10000寶石。每次改名之後，你需要等待一周才能再次改名。
我們有時會在遊戲中遇到使用違反服務條款名稱的玩家，這樣的名稱不該出現在《部落衝突》中。檢舉功能優化後，您可以在玩家資訊頁面直接檢舉違反用戶條款的玩家名稱。
部落相關優化
現在，部落首領
必須
先將一位部落成員提升為首領才能退出部落。
部落城堡“休息”模式
剛收到部落援軍，護盾時間就要結束了？知道自己就要被攻擊了，但是暫時沒辦法登錄遊戲？ 部落城堡現在可以在“正在防禦”和“正在休息”兩種模式間切換了。部落城堡設置為“正在休息”時，你的部落援軍不會參與防守村莊，能夠保護你的部落援軍供之後使用！
複製村莊陣型
看到某個部落成員的村莊陣型覺得很喜歡？現在，當你訪問部落成員村莊時，你可以複製他們的村莊陣型。這樣就不需要花費寶貴的時間來重新調整自己的村莊了！在家鄉村莊，大本營等級達到4級即可解鎖該功能；在建築大師基地，建築大師大本營達到4級即可解鎖該功能。您無法複製與自己大本營等級相差超過1級的陣型。
部落競賽優化
由於更新了12級大本營的新內容，我們新增與之相關的部落競賽挑戰！
部落競賽結束後的結算頁面現在會顯示排行榜，我們還添加了一個計時器，顯示可以收集部落競賽獎勵的剩餘時間。
優化戰爭工具
如果一個玩家在部落對戰中已經用完了所有進攻機會，他們鎖定的攻擊目標會自動從部落戰地圖上移除。
遊戲內推送通知
現在，在遊戲內設定介面的“更多設定”中，您可以選擇您希望收到的遊戲內推送通知。
其他優化
分享重播的冷卻時間從30分鐘縮短至5分鐘。
伺服器維護期間，力量藥水的持續時間會正常暫停。
經濟
壁壘之戒
每枚壁壘之戒的價格從200寶石降低至100寶石。
降低升級城牆所需的壁壘之戒數量，每枚壁壘之戒現在等同於升級城牆所需的100萬資源。如果升級一塊城牆所需的資源為100萬，升級需要的壁壘之戒數量則為1枚；升級所需資源為200萬，則需要2枚；300萬資源則需3枚，以此類推。升級所需資源不足100萬，則僅需1枚壁壘之戒。
商人
增加商人出售的壁壘之戒數量。
資源倉庫：
12級大本營聖水和金幣的最大儲量均提升至1200萬。
12級大本營暗黑重油的最大儲量提升至24萬。
城牆
我們知道，在《部落衝突》中，升級城牆是一件很花時間的事情。因此，我們決定調整升級5-10級大本營對應城牆所需的資源數量。
寶庫
我們增加了所有等級大本營對應的寶庫容量。
勝利之星獎勵
大幅增加了各個聯賽等級對應的勝利之星獎勵，
部落對戰獎勵：
增加透過部落對戰獲得的資源數量。
部落對戰勝利後獲得的資源比例從600%提升至700%
平局獲得的比例從240%提升至350%
戰敗獲得的比例從180%提升至300%
法術
雷電法術
增加雷電法術每次雷擊造成的傷害（共6次）
冰凍法術
調整冰凍法術，以增強其適用性。
所需空間降低至1
配製費用及時間減少50%
立即增援所需費用減半
降低法術持續時間
鏡像法術
所需空間降低至3
配製費用及時間減少25%
立即增援所需費用減少25%
可複製的部隊單位減少25%
防禦建築
大本營升級
必須將所有可用建築擺放出來，才能升級至下一級大本營。
箭塔
12級傷害從86降低至83
13級傷害從98降低至92
14級傷害從110降低至108
地獄之塔
提升單一目標和多重目標模式下的傷害
4級傷害從54提升至58
5級傷害從64提升至70
炸彈塔
5級傷害從44提升至46
6級傷害從48提升至52
天鷹火炮
不再對戈侖石人造成3倍傷害
兵種
天使
4級每秒恢復值從71降低至65
5級每秒恢復值從90降低至80
掘地礦工
移動速度從250提升至400
鑽入/鑽出地面所需的時間從1.2秒降低至0.6秒
巨人
7級生命值從1220提升至1280
8級生命值從1440提升至1480
巨石投手
1級每秒傷害值從65降低至60
2級每秒傷害值從75降低至70
3級每秒傷害值從85降低至80
皮卡超人
5級生命值從4500提升至4700
6級生命值從5100提升至5200
我們還降低了訓練皮卡超人所需的聖水數量，讓低本玩家更願意訓練皮卡超人。
飛龍
5級生命值從2900提升至3000
6級生命值從3200提升至3300
我們還降低了訓練飛龍所需的聖水數量，讓低本玩家更願意訓練飛龍。
女巫
1級生命值從270提升至320每秒傷害值從50提升至100召喚的骷髏兵數量從3個增加至4個
2級生命值從300提升至360每秒傷害值從60提升至120召喚的骷髏兵數量保持不變
3級生命值從330提升至400每秒傷害值從70提升至140召喚的骷髏兵數量從5個減少為4個
建築大師基地
8級建築大師大本營新增20塊（4排）城牆
超級皮卡：降低所有等級的死亡附加傷害
希望大家喜歡我們這次的更新內容，祝大家遊戲愉快！