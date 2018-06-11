將您的部落援軍直接運送到敵軍村莊核心地帶！

攻城機器就像移動的部落城堡，可以在戰鬥中運輸和保護您的部落援軍。升到12級大本營，就可以建造攻城機器工坊，解鎖並建造這些攻城機器。大本營達到12級即可建造攻城機器工坊；部落城堡等級達到6級，就可以接收部落成員增援的攻城機器。

攻城戰車



攻城戰車可以鑿穿敵人的城牆（對城牆造成10倍傷害），還會摧毀任何擋在其前進路上的建築。攻城戰車不光能夠在戰場上保護你的部落援軍，還能在敵人的城牆上撞開缺口，帶領你的部隊穿過城牆奪取勝利！

攻城飛艇

攻城飛艇飛行在敵軍村莊上方，它會飛過敵軍防禦，徑直朝敵人的大本營移動，同時在飛行的過程中不斷丟下炸彈進行轟炸。攻城飛艇的移動速度比攻城戰車快得多，但是可承受的傷害也更少。

您也可以像以前一樣，點擊部落徽章然後派出你的部落援軍……也可以使用攻城機器，一路殺到敵人的大本營！



部署攻城機器之後，您的部落援軍將自動搭載攻城機器。只要滿足以下3種情況中的任何一種，部落援軍將被釋放：1) 攻城機器抵達敵軍大本營；2) 攻城機器被敵人摧毀；3) 您可以點擊選擇毀滅攻城機器，手動釋放出部落援軍。