首領們，大家好！

《部落衝突》2020年春季更新已上線！本次更新將推出大量新功能、新等級和遊戲性優化，給大家帶來更優質的遊戲體驗！

以下是本次「超級」更新的詳情：

超級部隊隆重登場

家鄉村莊商人旁邊的空地上新增了一座建築，只要點擊這座酒桶一樣的建築，就可以看到可供強化的超級部隊。超級部隊是本次更新加入的全新內容，可以將目前的一般部隊暫時強化成對應的超級部隊。和一般部隊相比，強化後的超級部隊都將獲得一種全新的特殊能力，為家鄉村莊的戰術增加新的深度。

家鄉村莊的大本營等級需至少達到11級。



普通部隊須達到特定等級才能強化為超級部隊。



強化效果持續一週，期間可以訓練對應的超級部隊。



強化之後，超級部隊將替代訓練營中對應一般部隊的位置。期間您只能訓練該超級部隊，無法訓練對應的一般版本。



您可以將超級部隊透過部落增援捐贈給其他部落成員。



強化效果結束後，尚未派遣的超級部隊會繼續留在您的兵營，直至您將其增援或派遣出去。



7天強化時間結束後，您需要再等待7天才能再次強化同一種部隊。但是，在此期間您可以將其他部隊強化為超級部隊。



每次僅能將一種部隊強化至超級部隊。



每種超級部隊都有對應的練習模式，您可以在該模式中體驗該超級部隊在進攻時的威力，然後再決定是否進行強化。



本次更新將先推出4種超級部隊，但我們會在以後的更新中陸續推出更多！

超級野蠻人

比一般野蠻人更快速，也更強壯，部署後會立即進入狂暴狀態，持續8秒。

特殊技能：在部署後的8秒內，速度和傷害提升。



攻擊偏好：任何



傷害類型：單個目標



目標：地面目標



所需空間：5



移動速度：20



強化費用：50,000闇黑重油

等級 大本營等級 每秒傷害值 生命值 訓練費用 訓練時間 8 11 180 1000 1500聖水 25秒 9 12 200 1100 1750聖水 25秒

隱密哥布林

這個哥布林一看就是健身達人。隱密哥布林是一般哥布林的強化版，他在部署後的5秒內會處於隱身狀態。

特殊技能：在部署後的5秒內隱身，不會被鎖定為攻擊目標。



攻擊偏好：資源建築（2倍傷害）



傷害類型：單個目標



目標：地面目標



所需空間：3



移動速度：32



強化費用：50,000闇黑重油

等級 大本營等級 每秒傷害值 生命值 訓練費用 訓練時間 7 11 160 270 600聖水 21秒 8 12 190 320 750聖水 21秒

超級炸彈人

想體驗一番超級大爆炸？ 超級炸彈人腳踩著大號炸彈登場，不管是撞到城牆時還是被敵軍消滅時，他的炸彈都一定會爆炸，而且可以炸開任何等級的城牆。

特殊技能：一定會引爆的大號炸彈。



攻擊偏好：城牆（40倍傷害）



傷害類型：區域濺射



目標：地面目標



所需空間：8



移動速度：28



強化費用：55,000闇黑重油

等級 大本營等級 每秒傷害值 被摧毀時造成傷害 生命值 訓練費用 訓練時間 7 11 78 213 350 7200聖水 1分鐘 8 12 100 250 400 8000聖水 1分鐘 9 13 120 288 450 8800聖水 1分鐘

超級巨人

超級大力士，唯一的人生目標就是揮舞拳頭摧毀一切防禦建築。超級巨人可以對城牆造成額外傷害，絕對是一流的拆牆專家。

特殊技能：對城牆造成更多傷害



攻擊偏好：防禦設施



傷害類型：單個目標



目標：地面目標



所需空間：10



移動速度：12



強化費用：60,000闇黑重油

等級 大本營等級 每秒傷害值 生命值 訓練費用 訓練時間 9 12 130 4200 9000聖水 1分鐘

等級上限提升

家鄉村莊的部分防禦、部隊、建築和法術可升至更高等級。

9級大本營：

可以建造第3個闇黑重油提煉井



冰凍法術可以升至2級



11級大本營：

金礦可升至14級



聖水收集器可升至14級



闇黑重油提煉井可升至8級



12級大本營：

野蠻人可升至9級



哥布林可升至8級



13級大本營：

箭塔可升至18級



迫擊炮可升至13級



炸彈塔可升至8級



亡靈可升至9級



瓦基麗武神可升至8級



毒藥法術可升至7級



可升至14級的城牆增加50塊



全新練習關卡

12本新增練習使用大雪怪的練習關卡



13本新增練習使用攻城訓練營和神盾勇者的練習關卡



遊戲性優化

現在部落援軍的出現順序如下：

所需空間最少的援軍先出來； 所需空間相同的援軍將隨機先出來一種； 如果某個援軍有多個不同等級，等級最低的先出來。

有些英雄造型可用寶石購買。



攻城機器可保存至一鍵訓練/軍隊配置。



全新英雄造型挑選介面，更容易為英雄更換或購買您想要的造型。



個人簡介頁面顯示的英雄將穿上您選中的造型。



購買或獲取英雄造型後，系統會自動跳轉到英雄造型挑選介面。



有的造型可直接購買，不需要獲取黃金通行證。



研究藥水可將實驗室的研究速度提升至原來的24倍（之前是10倍）。



商人每日精選出售的研究藥水的價格調整為120寶石（之前是70寶石）



我們增加更簡潔的方式讓內容創作者創建連結用於分享，方便粉絲使用他們的創作者代碼。



友誼戰也可以使用部落城堡援軍進行防禦。像在傳奇盃聯盟賽中使用部落援軍一樣，只要您友誼戰陣型的部落城堡中存滿援軍，您就無需在每次使用後再次請求援軍，除非您手動進行調整。



因障礙物阻擋無法正常啟用的家鄉村莊陣型可用於部落友誼戰。



在設定--更多設定中可以選擇是否開啟螢幕震動效果。



為了在一定程度上阻止敵方部落試圖加入您的部落來偵察陣型，非參戰成員或在部落中無相關職位的玩家將無法查看部落對戰聯盟賽介面。



建築大師基地

建築大師基地對抗賽增加決勝機制，如果對抗賽雙方取得的勝利之星數量相同、摧毀率也相同，系統將判定戰鬥剩餘時間更長的一方獲勝。



移除建築大師基地的部隊訓練時間，以後可以隨時立即發動進攻。



移除戰爭機器的恢復時間。



即使建築大師基地的訓練營還在升級，也可以繼續訓練部隊。



時光鐘樓調整：

時光鐘樓的提速效果從原來的8倍提升至10倍； 時光鐘樓提速時長從原來的3至11分鐘對應提升至14至30 分鐘； 時光鐘樓提速冷卻時間從7小時延長至22小時；跳過時光鐘樓提速冷卻時間所需的寶石數量減少。



平衡性調整

調整大守護者的AI，他跟隨小雪怪的優先順序降低。



天鷹火炮瞄準小雪怪的優先順序降低。



調整大守護者的AI，他跟隨其他英雄的優先順序降低。



調整天使的AI，她治療小戈侖石人的優先順序降低。



戈侖冰人被摧毀時的冰凍時間減少0.5秒。



小雪怪的濺射範圍略微縮小，以避免在攻擊2x2目標時擊中相鄰建築。



小雪怪不再觸發部落援軍。



小雪怪對資源建築（包括大本營）的傷害減少50%。



減少了升級某些等級的城牆所需的壁壘之戒數量：

11級：2 -> 1 12級：4 -> 3



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