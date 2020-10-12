首領們，Clash萬聖節快樂！

《部落衝突》秋季更新上線啦！本次更新，我們將推出新的超級部隊、13級大本營新內容、Supercell ID新功能以及大量遊戲性優化。



超級部隊

超級部隊再添生力軍：超級瓦基麗和超級亡靈！一起來看看這兩個超級兵種的各項屬性吧！



超級瓦基麗武神

你見過留著龐克頭，脾氣火爆的瓦基麗武神嗎？她就是超級瓦基麗武神！和一般的瓦基麗武神一樣，超級瓦基麗也會施展超強力的旋風斬，但她的傷害更高，而且被消滅時還會丟下一瓶狂暴法術，讓周圍的友軍享受狂暴加成。



等級 每秒傷害值 生命值 訓練費用 訓練時間 所需空間 強化費用 7 250 2,000 475闇黑重油 3分45秒 20 60,000闇黑重油 8 300 2,300 550闇黑重油 3分45秒 20 60,000闇黑重油

超級亡靈

與一般亡靈相比，超級亡靈的肌肉更發達，傷害也更高，而且牠扛著的火箭炮絕對不是鬧著玩的。除此之外，和建築大師基地的異變亡靈一樣，超級亡靈的前幾次攻擊都是遠距離攻擊，很適合遠程狙殺敵方目標。不過體型變大也讓牠無法再躲開搜空地雷。



等級 每秒傷害值 生命值 訓練費用 訓練時間 所需空間 強化費用 8 350 1400 66闇黑重油 1分48秒 12 60,000闇黑重油 9 375 1500 72闇黑重油 1分48秒 12 60,000闇黑重油

超級部隊冷卻時間

移除超級部隊的7天強化冷卻時間。現在，超級部隊的強化效果到期後，可以立即再次強化同一種部隊，不需要再等待7天的冷卻時間。隨著超級部隊的陣容不斷壯大，我們希望這項調整能夠激勵玩家多多嘗試新的軍隊組合，為遊戲配兵帶來新的變化。



13級大本營新增內容

本次秋季更新，我們為13級大本營玩家準備了許多精彩內容，包括提升部分建築和兵種的等級上限，以及增加可升至滿級的城牆數量。等級上限的提升給滿級玩家提供新的升級選擇，除此之外，兵營等級提升也能給當前的遊戲環境帶來豐富、好玩的新變化。我們非常期待這一變化能帶來哪些超讚的新戰術。



防禦 等級 升級費用 升級時間 每秒傷害值 生命值 箭塔 19 16,000,000金幣 16天 134 1,600 特斯拉電磁塔 12 16,500,000金幣 17天 140 1,200

建築 等級 升級費用 升級時間 部隊容量 生命值 兵營 11 16,000,000金幣 16天 75 800

兵種 等級 升級費用 升級時間 每秒傷害值 生命值 訓練費用 法師 10 15,000,000聖水 15天 245 250 4,600聖水 皮卡超人 9 15,500,000聖水 15天 680 6,700 32,500聖水 巨人 10 15,000,000聖水 15天 72 2,000 5,000聖水

城牆

可升至14級的城牆數量增加100塊。



Clash萬聖節狂歡！

萬聖節，當然我們更喜歡叫它Clash萬聖節，應該是大家都很喜歡的一個節日。因此本次更新也將推出一年一度的Clash萬聖節主題內容，包括萬聖節主題的背景音樂和讀取介面，可愛又可怕的樹和灌木叢，還有全新的萬聖節障礙物。



為了烘托Clash萬聖節的氣氛，骷髏飛桶也將回歸戰場！



骷髏飛桶屬於限時兵種，只能在Clash萬聖節期間訓練。作為空中單位，骷髏飛桶靠著幾隻氣球飛向敵軍村莊，誰也不知道那些氣球裡裝的是什麼燃料。但是當飛桶被敵軍射落後，它真正的目的就暴露了，那就是給敵人送上一群骷髏兵搗蛋鬼——Harry、Larry、Terry還有他們的一幫好友！



骷髏飛桶屬性

傷害 生命值 訓練費用 訓練時間 攻擊偏好 傷害類型 目標 所需空間 移動速度 768 940 6,000聖水 30秒 任何 區域濺射 地面目標 5 10

Supercell ID

Supercell ID團隊一直在根據玩家的建議開發新的功能，提升Supercell ID的實用性。



現在可以自己設置Supercell ID帳號的名稱。



可以增加個人資料，選擇個人頭像，你最喜歡什麼樣的頭像呢？



好友列表：您可以透過Supercell ID新增好友，和他們一起暢玩所有Supercell遊戲。



可以看到線上好友以及他們正在玩的遊戲！



遊戲性優化與調整

每次更新，我們都會盡力推出更多遊戲性優化，進一步提升各位首領的遊戲體驗。這次更新也不例外，我們將實裝大量遊戲性優化和問題修復。我們根據具體內容進行了分類，詳情如下：



新帳號年齡驗證機製

本次更新後，創建地為美國的新帳號需要在教學階段輸入玩家年齡。如果玩家輸入的年齡低於16歲，其帳號將被標記為低年齡玩家帳號。此類帳號將受到以下限制：

無法使用Supercell ID。我們希望以後能推出更適合低年齡玩家的Supercell ID版本。

對於有低年齡玩家加入的部落，其部落聊天的信息將受到更為嚴格的監管和審核。一旦檢測到部落聊天中出現任何不文明用語和個人隱私信息，系統會立即將此類信息刪除。

玩家點擊外部連結時會收到一個彈窗提示，提醒玩家確認是否要訪問《部落衝突》之外的網站。

玩家年滿16歲後，以上限制將被移除。





英雄

更新後，英雄會一直處於防禦狀態，而且在進行防禦後會自動恢復為滿血狀態。 「正在防禦」和「正在休息」兩種模式間的切換功能已被移除。



攻城機器

如果您在戰場上的軍隊只剩下攻城機器，戰鬥不再會自動結束。



建築大師基地

優化了異變亡靈的AI，降低其初始攻擊位置的不確定性。



系統維護期間，時光鐘樓加速效果不會再暫停，因為系統維護並不會影響建築大師基地的發展進度。



造型

英雄造型功能加入新科技，可以顯示更加酷炫狂野的造型特效，比如英雄召喚出的部隊也可以獲得該英雄所用的造型特效、攻擊特效、煙霧特效等。



修復英雄武器可能與地圖元素發生的穿模問題。



特效

遊戲引擎現在可以同時渲染多個法術特效（包括治療、彈跳、狂暴、毒藥、隱身、急速、永恆書卷、冰凍、冰霜、鏡像、眩暈、玲瓏陷阱等法術特效的疊加）。



部落友誼戰

增加新的時間選項：5分鐘的準備時間和45分鐘的對戰時間。



平衡性調整

我們一直以來的目標都是把《部落衝突》打造成最好的策略遊戲，因此我們也在持續關注和分析遊戲的平衡性，在確保遊戲公平的同時又不失挑戰性。本次更新我們將對兵種和防禦建築進行以下平衡性調整。



兵種

攻城炸彈人 炸彈人現在會使用彈跳法術跳過城牆。

優化炸彈人的AI，讓他們能更集中地鎖定同一塊城牆，降低他們被部署後分散攻擊不同城牆的機率。

炸彈人的部分攻擊傷害轉移到了死亡附加傷害，以提升他們的可預測性和實用性。假設你的炸彈人和城牆已升至你目前大本營所支持的最高等級：

1個享受狂暴法術加成的炸彈人可以摧毀1塊城牆。

9級大本營及以下：2個炸彈人最高可以摧毀1塊9級城牆。

9級大本營及以上：3個炸彈人可以摧毀1塊10級及以上的城牆。

9級大本營及以上：6個炸彈人的死亡附加傷害可以摧毀1塊10級及以上的城牆。

更新後的炸彈人傷害數據見下表。請注意：對城牆造成的傷害為表中所列數值的40倍。





等級 攻擊傷害 死亡附加傷害 1 6 6 2 10 9 3 15 13 4 20 16 5 43 23 6 55 30 7 66 36 8 86 48 9 86 48

地獄飛龍 地獄飛龍在飛行時，牠噴射的烈焰射線的傷害不會再提升；不過，牠蓄力到更高程度的攻擊傷害所需的時間也有所縮短。



攻城訓練營 為了給法師們多一點呼吸的空間，我們根據Clash世界勞基法，將4級攻城訓練營裡裝載的法師數量從12個減少為11個。



雷電飛龍 如果彈射範圍內有多個等距離目標，雷電飛龍的閃電鏈會優先彈射至當前生命值最高的目標。



超級弓箭手 超級弓箭手現在能正確命中距離她0.1格的目標。



飛行單位AI 優化所有飛行單位的AI。優化後，當特斯特電磁塔從地底冒出來時，如果飛行單位當前鎖定的目標優先級更高，則不會被強制重新鎖定攻擊目標。





建築

防空火箭 8級防空火箭（需要10級大本營）的生命值提升10，讓它有可能可以多抵擋一次雷電法術的攻擊。





法術

骷髏法術 所有等級的骷髏法術可召喚的骷髏兵數量增加1個。





升級時間和升級費用

降低了多個闇黑重油兵種的升級時間和升級費用，詳情如下：



兵種 等級 更新前的升級時間 更新後的升級時間 更新前的升級費用 更新後的升級費用 亡靈 2 3天 2天 10,000闇黑重油 10,000闇黑重油 3 3.5天 2.5天 20,000闇黑重油 15,000闇黑重油 4 4天 3天 30,000闇黑重油 20,000闇黑重油 5 5.5天 4天 40,000闇黑重油 30,000闇黑重油 6 7.5天 5天 50,000闇黑重油 40,000闇黑重油 7 11.5天 7.5天 140,000闇黑重油 90,000闇黑重油 8 14天 14天 180,000闇黑重油 180,000闇黑重油 9 15.5天 15.5天 250,000闇黑重油 250,000闇黑重油 野豬騎士 2 3.5天 2.5天 20,000闇黑重油 15,000闇黑重油 3 4天 3天 30,000闇黑重油 20,000闇黑重油 4 4.5天 3.5天 40,000闇黑重油 25,000闇黑重油 5 6天 4.5天 50,000闇黑重油 35,000闇黑重油 6 7.5天 5.5天 60,000闇黑重油 50,000闇黑重油 7 11.5天 8天 150,000闇黑重油 100,000闇黑重油 8 14天 12天 200,000闇黑重油 180,000闇黑重油 9 14天 14天 240,000闇黑重油 240,000闇黑重油 10 16天 16天 280,000闇黑重油 280,000闇黑重油 瓦基麗武神 2 4天 3.5天 40,000闇黑重油 25,000闇黑重油 3 5.5天 4天 50,000闇黑重油 30,000闇黑重油 4 6.5天 4.5天 60,000闇黑重油 35,000闇黑重油 5 8天 6天 70,000闇黑重油 60,000闇黑重油 6 11.5天 8.5天 150,000闇黑重油 110,000闇黑重油 7 14天 14天 190,000闇黑重油 190,000闇黑重油 8 16天 16天 260,000闇黑重油 260,000闇黑重油 戈侖石人 2 4天 3.5天 50,000闇黑重油 30,000闇黑重油 3 5.5天 4天 60,000闇黑重油 35,000闇黑重油 4 6.5天 4.5天 70,000闇黑重油 40,000闇黑重油 5 8天 6天 80,000闇黑重油 70,000闇黑重油 6 9.5天 7.5天 120,000闇黑重油 100,000闇黑重油 7 11.5天 8天 180,000闇黑重油 120,000闇黑重油 8 14天 12天 200,000闇黑重油 180,000闇黑重油 9 14天 14天 220,000闇黑重油 220,000闇黑重油 10 16天 16天 270,000闇黑重油 270,000闇黑重油 女巫 2 6天 5天 75,000闇黑重油 50,000闇黑重油 3 9天 6.5天 120,000闇黑重油 80,000闇黑重油 4 12天 9.5天 160,000闇黑重油 130,000闇黑重油 5 14天 14天 200,000闇黑重油 200,000闇黑重油 熔岩獵犬 2 6.5天 5天 60,000闇黑重油 50,000闇黑重油 3 8天 6.5天 70,000闇黑重油 70,000闇黑重油 4 11.5天 9天 150,000闇黑重油 125,000闇黑重油 5 14天 14天 200,000闇黑重油 200,000闇黑重油 6 16天 16天 270,000闇黑重油 270,000闇黑重油 巨石投手 2 8.5天 7天 120,000闇黑重油 90,000闇黑重油 3 12天 10天 160,000闇黑重油 140,000闇黑重油 4 14天 14天 200,000闇黑重油 200,000闇黑重油 5 16天 16天 280,000闇黑重油 280,000闇黑重油

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