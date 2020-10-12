首領們，Clash萬聖節快樂！
《部落衝突》秋季更新上線啦！本次更新，我們將推出新的超級部隊、13級大本營新內容、Supercell ID新功能以及大量遊戲性優化。
超級部隊
超級部隊再添生力軍：超級瓦基麗和超級亡靈！一起來看看這兩個超級兵種的各項屬性吧！
超級瓦基麗武神
你見過留著龐克頭，脾氣火爆的瓦基麗武神嗎？她就是超級瓦基麗武神！和一般的瓦基麗武神一樣，超級瓦基麗也會施展超強力的旋風斬，但她的傷害更高，而且被消滅時還會丟下一瓶狂暴法術，讓周圍的友軍享受狂暴加成。
|等級
|每秒傷害值
|生命值
|訓練費用
|訓練時間
|所需空間
|強化費用
|7
|250
|2,000
|475闇黑重油
|3分45秒
|20
|60,000闇黑重油
|8
|300
|2,300
|550闇黑重油
|3分45秒
|20
|60,000闇黑重油
超級亡靈
與一般亡靈相比，超級亡靈的肌肉更發達，傷害也更高，而且牠扛著的火箭炮絕對不是鬧著玩的。除此之外，和建築大師基地的異變亡靈一樣，超級亡靈的前幾次攻擊都是遠距離攻擊，很適合遠程狙殺敵方目標。不過體型變大也讓牠無法再躲開搜空地雷。
|等級
|每秒傷害值
|生命值
|訓練費用
|訓練時間
|所需空間
|強化費用
|8
|350
|1400
|66闇黑重油
|1分48秒
|12
|60,000闇黑重油
|9
|375
|1500
|72闇黑重油
|1分48秒
|12
|60,000闇黑重油
超級部隊冷卻時間
移除超級部隊的7天強化冷卻時間。現在，超級部隊的強化效果到期後，可以立即再次強化同一種部隊，不需要再等待7天的冷卻時間。隨著超級部隊的陣容不斷壯大，我們希望這項調整能夠激勵玩家多多嘗試新的軍隊組合，為遊戲配兵帶來新的變化。
13級大本營新增內容
本次秋季更新，我們為13級大本營玩家準備了許多精彩內容，包括提升部分建築和兵種的等級上限，以及增加可升至滿級的城牆數量。等級上限的提升給滿級玩家提供新的升級選擇，除此之外，兵營等級提升也能給當前的遊戲環境帶來豐富、好玩的新變化。我們非常期待這一變化能帶來哪些超讚的新戰術。
|防禦
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|箭塔
|19
|16,000,000金幣
|16天
|134
|1,600
|特斯拉電磁塔
|12
|16,500,000金幣
|17天
|140
|1,200
|建築
|等級
|升級費用
|升級時間
|部隊容量
|生命值
|兵營
|11
|16,000,000金幣
|16天
|75
|800
|兵種
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|訓練費用
|法師
|10
|15,000,000聖水
|15天
|245
|250
|4,600聖水
|皮卡超人
|9
|15,500,000聖水
|15天
|680
|6,700
|32,500聖水
|巨人
|10
|15,000,000聖水
|15天
|72
|2,000
|5,000聖水
城牆
可升至14級的城牆數量增加100塊。
Clash萬聖節狂歡！
萬聖節，當然我們更喜歡叫它Clash萬聖節，應該是大家都很喜歡的一個節日。因此本次更新也將推出一年一度的Clash萬聖節主題內容，包括萬聖節主題的背景音樂和讀取介面，可愛又可怕的樹和灌木叢，還有全新的萬聖節障礙物。
為了烘托Clash萬聖節的氣氛，骷髏飛桶也將回歸戰場！
骷髏飛桶屬於限時兵種，只能在Clash萬聖節期間訓練。作為空中單位，骷髏飛桶靠著幾隻氣球飛向敵軍村莊，誰也不知道那些氣球裡裝的是什麼燃料。但是當飛桶被敵軍射落後，它真正的目的就暴露了，那就是給敵人送上一群骷髏兵搗蛋鬼——Harry、Larry、Terry還有他們的一幫好友！
骷髏飛桶屬性
|傷害
|生命值
|訓練費用
|訓練時間
|攻擊偏好
|傷害類型
|目標
|所需空間
|移動速度
|768
|940
|6,000聖水
|30秒
|任何
|區域濺射
|地面目標
|5
|10
Supercell ID
Supercell ID團隊一直在根據玩家的建議開發新的功能，提升Supercell ID的實用性。
現在可以自己設置Supercell ID帳號的名稱。
可以增加個人資料，選擇個人頭像，你最喜歡什麼樣的頭像呢？
好友列表：您可以透過Supercell ID新增好友，和他們一起暢玩所有Supercell遊戲。
可以看到線上好友以及他們正在玩的遊戲！
遊戲性優化與調整
每次更新，我們都會盡力推出更多遊戲性優化，進一步提升各位首領的遊戲體驗。這次更新也不例外，我們將實裝大量遊戲性優化和問題修復。我們根據具體內容進行了分類，詳情如下：
新帳號年齡驗證機製
本次更新後，創建地為美國的新帳號需要在教學階段輸入玩家年齡。如果玩家輸入的年齡低於16歲，其帳號將被標記為低年齡玩家帳號。此類帳號將受到以下限制：
無法使用Supercell ID。我們希望以後能推出更適合低年齡玩家的Supercell ID版本。
對於有低年齡玩家加入的部落，其部落聊天的信息將受到更為嚴格的監管和審核。一旦檢測到部落聊天中出現任何不文明用語和個人隱私信息，系統會立即將此類信息刪除。
玩家點擊外部連結時會收到一個彈窗提示，提醒玩家確認是否要訪問《部落衝突》之外的網站。
玩家年滿16歲後，以上限制將被移除。
英雄
更新後，英雄會一直處於防禦狀態，而且在進行防禦後會自動恢復為滿血狀態。 「正在防禦」和「正在休息」兩種模式間的切換功能已被移除。
攻城機器
如果您在戰場上的軍隊只剩下攻城機器，戰鬥不再會自動結束。
建築大師基地
優化了異變亡靈的AI，降低其初始攻擊位置的不確定性。
系統維護期間，時光鐘樓加速效果不會再暫停，因為系統維護並不會影響建築大師基地的發展進度。
造型
英雄造型功能加入新科技，可以顯示更加酷炫狂野的造型特效，比如英雄召喚出的部隊也可以獲得該英雄所用的造型特效、攻擊特效、煙霧特效等。
修復英雄武器可能與地圖元素發生的穿模問題。
特效
遊戲引擎現在可以同時渲染多個法術特效（包括治療、彈跳、狂暴、毒藥、隱身、急速、永恆書卷、冰凍、冰霜、鏡像、眩暈、玲瓏陷阱等法術特效的疊加）。
部落友誼戰
增加新的時間選項：5分鐘的準備時間和45分鐘的對戰時間。
平衡性調整
我們一直以來的目標都是把《部落衝突》打造成最好的策略遊戲，因此我們也在持續關注和分析遊戲的平衡性，在確保遊戲公平的同時又不失挑戰性。本次更新我們將對兵種和防禦建築進行以下平衡性調整。
兵種
攻城炸彈人
炸彈人現在會使用彈跳法術跳過城牆。
優化炸彈人的AI，讓他們能更集中地鎖定同一塊城牆，降低他們被部署後分散攻擊不同城牆的機率。
炸彈人的部分攻擊傷害轉移到了死亡附加傷害，以提升他們的可預測性和實用性。假設你的炸彈人和城牆已升至你目前大本營所支持的最高等級：
1個享受狂暴法術加成的炸彈人可以摧毀1塊城牆。
9級大本營及以下：2個炸彈人最高可以摧毀1塊9級城牆。
9級大本營及以上：3個炸彈人可以摧毀1塊10級及以上的城牆。
9級大本營及以上：6個炸彈人的死亡附加傷害可以摧毀1塊10級及以上的城牆。
更新後的炸彈人傷害數據見下表。請注意：對城牆造成的傷害為表中所列數值的40倍。
|等級
|攻擊傷害
|死亡附加傷害
|1
|6
|6
|2
|10
|9
|3
|15
|13
|4
|20
|16
|5
|43
|23
|6
|55
|30
|7
|66
|36
|8
|86
|48
|9
|86
|48
地獄飛龍
地獄飛龍在飛行時，牠噴射的烈焰射線的傷害不會再提升；不過，牠蓄力到更高程度的攻擊傷害所需的時間也有所縮短。
攻城訓練營
為了給法師們多一點呼吸的空間，我們根據Clash世界勞基法，將4級攻城訓練營裡裝載的法師數量從12個減少為11個。
雷電飛龍
如果彈射範圍內有多個等距離目標，雷電飛龍的閃電鏈會優先彈射至當前生命值最高的目標。
超級弓箭手
超級弓箭手現在能正確命中距離她0.1格的目標。
飛行單位AI
優化所有飛行單位的AI。優化後，當特斯特電磁塔從地底冒出來時，如果飛行單位當前鎖定的目標優先級更高，則不會被強制重新鎖定攻擊目標。
建築
防空火箭
8級防空火箭（需要10級大本營）的生命值提升10，讓它有可能可以多抵擋一次雷電法術的攻擊。
法術
骷髏法術
所有等級的骷髏法術可召喚的骷髏兵數量增加1個。
升級時間和升級費用
降低了多個闇黑重油兵種的升級時間和升級費用，詳情如下：
|兵種
|等級
|更新前的升級時間
|更新後的升級時間
|更新前的升級費用
|更新後的升級費用
|亡靈
|2
|3天
|2天
|10,000闇黑重油
|10,000闇黑重油
|3
|3.5天
|2.5天
|20,000闇黑重油
|15,000闇黑重油
|4
|4天
|3天
|30,000闇黑重油
|20,000闇黑重油
|5
|5.5天
|4天
|40,000闇黑重油
|30,000闇黑重油
|6
|7.5天
|5天
|50,000闇黑重油
|40,000闇黑重油
|7
|11.5天
|7.5天
|140,000闇黑重油
|90,000闇黑重油
|8
|14天
|14天
|180,000闇黑重油
|180,000闇黑重油
|9
|15.5天
|15.5天
|250,000闇黑重油
|250,000闇黑重油
|野豬騎士
|2
|3.5天
|2.5天
|20,000闇黑重油
|15,000闇黑重油
|3
|4天
|3天
|30,000闇黑重油
|20,000闇黑重油
|4
|4.5天
|3.5天
|40,000闇黑重油
|25,000闇黑重油
|5
|6天
|4.5天
|50,000闇黑重油
|35,000闇黑重油
|6
|7.5天
|5.5天
|60,000闇黑重油
|50,000闇黑重油
|7
|11.5天
|8天
|150,000闇黑重油
|100,000闇黑重油
|8
|14天
|12天
|200,000闇黑重油
|180,000闇黑重油
|9
|14天
|14天
|240,000闇黑重油
|240,000闇黑重油
|10
|16天
|16天
|280,000闇黑重油
|280,000闇黑重油
|瓦基麗武神
|2
|4天
|3.5天
|40,000闇黑重油
|25,000闇黑重油
|3
|5.5天
|4天
|50,000闇黑重油
|30,000闇黑重油
|4
|6.5天
|4.5天
|60,000闇黑重油
|35,000闇黑重油
|5
|8天
|6天
|70,000闇黑重油
|60,000闇黑重油
|6
|11.5天
|8.5天
|150,000闇黑重油
|110,000闇黑重油
|7
|14天
|14天
|190,000闇黑重油
|190,000闇黑重油
|8
|16天
|16天
|260,000闇黑重油
|260,000闇黑重油
|戈侖石人
|2
|4天
|3.5天
|50,000闇黑重油
|30,000闇黑重油
|3
|5.5天
|4天
|60,000闇黑重油
|35,000闇黑重油
|4
|6.5天
|4.5天
|70,000闇黑重油
|40,000闇黑重油
|5
|8天
|6天
|80,000闇黑重油
|70,000闇黑重油
|6
|9.5天
|7.5天
|120,000闇黑重油
|100,000闇黑重油
|7
|11.5天
|8天
|180,000闇黑重油
|120,000闇黑重油
|8
|14天
|12天
|200,000闇黑重油
|180,000闇黑重油
|9
|14天
|14天
|220,000闇黑重油
|220,000闇黑重油
|10
|16天
|16天
|270,000闇黑重油
|270,000闇黑重油
|女巫
|2
|6天
|5天
|75,000闇黑重油
|50,000闇黑重油
|3
|9天
|6.5天
|120,000闇黑重油
|80,000闇黑重油
|4
|12天
|9.5天
|160,000闇黑重油
|130,000闇黑重油
|5
|14天
|14天
|200,000闇黑重油
|200,000闇黑重油
|熔岩獵犬
|2
|6.5天
|5天
|60,000闇黑重油
|50,000闇黑重油
|3
|8天
|6.5天
|70,000闇黑重油
|70,000闇黑重油
|4
|11.5天
|9天
|150,000闇黑重油
|125,000闇黑重油
|5
|14天
|14天
|200,000闇黑重油
|200,000闇黑重油
|6
|16天
|16天
|270,000闇黑重油
|270,000闇黑重油
|巨石投手
|2
|8.5天
|7天
|120,000闇黑重油
|90,000闇黑重油
|3
|12天
|10天
|160,000闇黑重油
|140,000闇黑重油
|4
|14天
|14天
|200,000闇黑重油
|200,000闇黑重油
|5
|16天
|16天
|280,000闇黑重油
|280,000闇黑重油
問題修復
如果軍隊建築還在升級，那麼友誼戰中將無法使用建築升級完成後才會解鎖的兵種或法術，但是已經解鎖的兵種和法術依然可以正常使用。
如果兵營或軍隊建築裡有已經訓練好的超級部隊，則該超級部隊的增援請求不會再被移除。
力量藥水和英雄藥水的倒數計時將更加準確。
修復陣型編輯器中將物品重疊放置而導致陣型無法保存的問題。
新增周期挑戰任務，目標是在家鄉村莊或建築大師基地的友誼戰中贏得一定數量的勝利之星。
修復回歸玩家獲得24小時村莊守衛後，剩餘線上時間計算錯誤的問題。
如果有部落對戰聯盟賽正在進行，玩家瀏覽一般部落對戰的歷史記錄時，「當前對戰」按鈕將被禁用，以避免玩家進入對手部落查看陣型、陷阱等。
現在部落聊天中會正確顯示建築大師基地友誼戰的剩餘時間。
修復3D動畫問題，使得首幀和最後一幀能夠更好地銜接。
修復雷電飛龍閃電鏈距離計算方面的問題
修復掘地礦工攻擊動畫的問題，保證他的鏟子在擊中目標的同時造成傷害。
修復角色被頭號殺手鎖定時會變小的問題。
修復了當部隊處於攻擊後搖且已鎖定新的攻擊目標時，如果特斯拉電磁塔突然出現，會導致部隊無法正確重新選擇目標的罕見問題。
修復攻城飛艇攻擊投射物的動畫角度問題。以前攻城飛艇雖然瞄準的是地面目標，但投射物是在目標上方的空中爆炸。
走出彈跳法術效果範圍的部隊不會再重新選擇目標，以避免部隊卡在彈跳法術效果範圍內。