攻擊偏好：英雄



傷害類型：單個目標



恢復類型：單個目標



移動速度：16



等級 升級費用 升級時間 恢復 生命值 1 - - 50 1,400 2 21萬闇黑重油 3天 53 1,450 3 22萬闇黑重油 4天 56 1,500 4 23萬闇黑重油 5天 59 1,550 5 24萬闇黑重油 5天12小時 62 1,600 6 25萬闇黑重油 6天 65 1,675 7 26萬闇黑重油 6天12小時 68 1,725 8 27萬闇黑重油 7天 71 1,800 9 28萬闇黑重油 7天12小時 74 1,875 10 29萬闇黑重油 8天 77 1,950

全新防禦建築/建築/陷阱可提升等級上限

4級建築工人小屋



12級實驗室



10級部落城堡



15級儲金罐



15級聖水瓶



9級闇黑重油罐



20級加農炮



13級特斯拉電磁塔



9級炸彈塔



8級地獄之塔



5級天鷹火炮



3級投石機



10級隱形炸彈



15級城牆



隆重介紹：建築工人加入戰鬥

大本營升至14級後，可以升級建築工人小屋。



多年以來，眼見辛苦建造的建築日復一日地在戰火中被燒成灰燼，建築工人終於決定不再坐以待斃，將自己的簡陋小屋變成反擊武器。沒錯！以前，單獨放在村莊四角的建築工人小屋讓人只能打到99%，以兩星結束進攻。但以後，建築工人小屋將不再只是摧毀率中的小小占比！



升至2級後，敵軍來襲時，建築工人小屋將升起防守武器抵禦來犯之敵。



此外，建築工人也不再只是躲在建築工人小屋中，而是投身戰鬥，保護村莊！



為了阻止敵人破壞他辛苦打造的酷炫建築，戰鬥中建築工人會圍繞受損的防禦建築敲敲打打，盡力修復。



2至4級建築工人小屋

等級 升級時間 升級費用 每秒傷害值 每秒修復值 生命值 2 10天 950萬 Gold 80 50 1,000 3 12天 1,250萬金幣 100 55 1,300 4 14天 1,550萬金幣 120 60 1,600

範圍: 6格



傷害類型：單個攻擊目標



目標：地面和空中目標Targets: Ground & Air



攻擊偏好：任何



儘管建築工人在戰場上不會有生命危險，也不能被進攻方的部隊鎖定為目標，但是法術可以對他造成影響。施毒法術會減緩他修復附近建築的速度，冰凍法術會暫停他的修復行為。雷電法術會讓他重置修復的目標。



建築工人小屋被摧毀後，建築工人將停止修復建築。



友情提醒：建築工人小屋現在屬於防禦建築，它會受到攻擊偏好為防禦設施兵種的攻擊，比如氣球兵、野豬騎士等。



建築工人加入戰鬥之後，新成就也會對應加入遊戲！



爆裂出擊-在多人連線模式中摧毀配備武器的建築工人小屋



等級 目標數量 經驗值獎勵 寶石獎勵 1 25 10 10 2 250 100 30 3 2500 1000 100

12級實驗室

升級時間 升級費用 生命值 12天 1,200萬聖水 1,280

10級部落城堡

升級時間 升級費用 部隊容量 法術存儲容量 攻城機器 生命值 20天 1,900萬金幣 45 3 1 5,200

15級儲金罐

升級時間 升級費用 容量 生命值 12天 600萬聖水 450萬金幣 3,700

15級聖水瓶

升級時間 升級費用 容量 生命值 12天 600萬金幣 450萬聖水 3,700

9級闇黑重油罐

升級時間 升級費用 容量 生命值 15天 1,200萬聖水 33萬闇黑重油 4,100

20級加農炮

升級時間 升級費用 每秒傷害值 生命值 17天 1,750萬金幣 154 2,150

13級特斯拉電磁塔

升級時間 升級費用 每秒傷害值 生命值 18天 1,800萬金幣 150 1,350

9級炸彈塔

升級時間 升級費用 每秒傷害值 被摧毀時造成傷害 生命值 18天 1,850萬金幣 84 500 2,300

8級地獄之塔

升級時間 升級費用 每秒傷害值 目標數量 生命值 19天 1,900萬金幣 2,300/105 1/6 3,700

5級天鷹火炮

升級時間 升級費用 每秒傷害值 衝擊傷害 生命值 20天 2,000萬金幣 500 40 5,600

3級投石機



升級時間 升級費用 每秒傷害值 生命值 19天 1,900萬金幣 190 4,800

隱形炸彈可升至10級

升級時間 升級費用 傷害 作用範圍 8天 600萬金幣 140 3格

城牆可升至15級

可升級塊數 升級費用 生命值 100塊城牆 700萬金幣或聖水 1.25萬

英雄可提升等級上限

野蠻人之王可升至80級



弓箭女皇可升至80級



大守護者可升至55級



神盾勇者可升至30級



76至80級野蠻人之王

等級 升級時間 升級費用 每秒傷害值 生命值 恢復時間 技能等級 76 8天 30.5萬闇黑重油 559 10,490 40分鐘 15 77 8天 31萬闇黑重油 568 10,680 40分鐘 15 78 8天 31.5萬闇黑重油 577 10,870 40分鐘 15 79 8天 32萬闇黑重油 586 11,060 40分鐘 15 80 8天 32.5萬闇黑重油 595 11,250 42分鐘 16

鐵拳出擊可升至16級

傷害提高 生命恢復 速度提高 #召喚數量 990 4,700 33 36

76至80級弓箭女皇

等級 升級時間 升級費用 每秒傷害值 生命值 恢復時間 技能等級 76 8天 30.6萬闇黑重油 820 3,425 40分鐘 15 77 8天 31.2萬闇黑重油 825 3,460 40分鐘 15 78 8天 31.8萬闇黑重油 830 3,495 40分鐘 15 79 8天 32.4萬闇黑重油 835 3,530 40分鐘 15 80 8天 33萬闇黑重油 840 3,565 42分鐘 16

皇家披風可升至16級

傷害提高 生命恢復 技能有效時間 #召喚數量 1,480 525 6.6秒 20

51至55級大守護者

等級 升級時間 升級費用 每秒傷害值 生命值 恢復時間 技能等級 51 8天 1,700萬聖水 303 2,460 40分鐘 10 52 8天 1,750萬聖水 307 2,480 40分鐘 10 53 8天 1,800萬聖水 311 2,500 40分鐘 10 54 8天 1,850萬聖水 315 2,520 40分鐘 10 55 8天 1,900萬聖水 319 2,540 42分鐘 11

永恆書卷/生命光環可升至11級

技能有效時間 生命值提升比例 最大生命值提升 8.5秒 90% 575

26至30級神盾勇者

等級 升級時間 升級費用 每秒傷害值 生命值 恢復時間 技能等級 26 8天 30萬闇黑重油 560 4,140 40分鐘 5 27 8天 30.5萬闇黑重油 565 4,180 40分鐘 5 28 8天 31萬闇黑重油 570 4,220 40分鐘 5 29 8天 31.5萬闇黑重油 575 4,260 40分鐘 5 30 8天 32萬闇黑重油 580 4,300 42分鐘 6

追蹤神盾可升至6級

傷害 生命恢復 目標數量 2,060 3,200 4

兵種可升至更高的等級

野蠻人可升至10級（超級野蠻人也可升至10級）

弓箭手可升至10級（超級弓箭手也可升至10級）



炸彈人可升至10級（超級炸彈人也可升至10級）



天使可升至7級



飛龍寶寶可升至8級（地獄飛龍也可升至8級）



亡靈可升至10級（超級亡靈也可升至10級）



瓦基麗武神可升至9級（超級瓦基麗也可升至9級）



戈侖冰人可升至6級



兵種 等級 升級時間 升級費用 每秒傷害值 生命值 訓練時間 訓練費用 野蠻人 10 14天 1,500萬聖水 42 240 5秒 400聖水 弓箭手 10 14天 1,550萬聖水 34 60 6秒 800聖水 炸彈人 10 16天 1,600萬聖水 94/54 130 15秒 2,400聖水 飛龍寶寶 8 16天12小時 1,700萬聖水 145 1,900 1分30秒 1.2萬聖水 亡靈 10 16天12小時 30萬闇黑重油 70 108 18秒 13闇黑重油 瓦基麗武神 9 17天 31萬闇黑重油 208 1,850 1分30秒 250闇黑重油

天使可升至7級

升級時間 升級費用 對部隊每秒恢復值 對英雄每秒恢復值 生命值 訓練時間 訓練費用 17天 1,700萬聖水 72 62 1,700 2分鐘 2萬聖水

戈侖冰人可升至6級

升級時間 升級費用 每秒傷害值 被摧毀時冰凍時間 生命值 訓練時間 訓練費用 17天 32萬闇黑重油 44 7.5秒 3,600 2分30秒 320闇黑重油

超級部隊可提升等級上限

超級部隊 等級 每秒傷害值 生命值 訓練時間 訓練費用 超級野蠻人 10 220 1,200 25秒 2,000聖水 超級弓箭手 10 144 550 1分12秒 9,600聖水 超級炸彈人 10 130/313 475 1分鐘 9,600聖水 地獄飛龍 8 82至1660 2,200 2分15秒 1.8萬聖水 超級亡靈 10 350 1,700 1分48秒 78闇黑重油 超級瓦基麗 9 325 2,500 3分45秒 625闇黑重油

法術可提升等級上限

鏡像法術可升至7級



施毒法術可升至8級



鏡像法術可升至7級

升級時間 升級費用 可複製的部隊單位 花費 16天12小時 1,650萬聖水 38 3.7萬聖水

施毒法術可升至8級

升級時間 升級費用 每秒最大傷害值 速度降低(%) 攻擊速度降低(%) 花費 17天12小時 30萬闇黑重油 300 46% 68% 200闇黑重油

平衡性調整

6級鏡像法術可複製的部隊單位從33提高到34



超級巨人生命值降低200



超級亡靈每秒傷害值降低50，生命值提高100



2級地獄飛龍每秒傷害值從80至1600降低為79至1580，生命值降低50



地獄飛龍地獄射線冷卻時間從0.5秒提高到0.6秒



4級及以上部落的法術最大增援數量增加1



8級地獄之塔處於多重目標模式時，可對6個目標進行攻擊



遊戲調整與遊戲性優化

部落城堡援軍機制調整

我們重新設計了部落城堡增援機制的部分功能，一是為了避免低本玩家在進攻中遇到過於強大的部落援軍，二是為了維持遊戲中期階段的平衡性。



2021年春季更新將實裝以下調整：



部落城堡等級 援軍等級上限對應的實驗室等級 1級 5級（需要7級大本營） 2級 6級（需要8級大本營） 3級 7級（需要9級大本營） 4級 8級（需要10級大本營，包括隱密哥布林） 5級 9級（需要11級大本營，包括超級野蠻人、超級弓箭手、超級炸彈人） 6級 10級（需要12級大本營，包括所有其他超級部隊） 7級 11級（需要13級大本營） 8級 接收的部落援軍沒有等級上限

根據上表所列數據，1級部落城堡接收援軍時，援軍等級不會超過5級實驗室支持的最高等級。



以野蠻人為例，1級部落城堡可接收最高4級的野蠻人援軍，因為5級實驗室能將野蠻人升至的最高等級就是4級。



該等級上限也適用於部落對戰中的部落援軍。超出等級上限的援軍將自動降低至當前部落城堡所支持的最高等級。除此之外，享受【增援升級】部落特權的援軍也受等級上限的限制。



新手玩家挑戰

遊戲中將推出新手玩家挑戰，讓2至6級大本營玩家透過類似於周期挑戰的方式完成各種挑戰，從而加快遊戲進展。



每次升級大本營都可以解鎖新的 免費 挑戰，且每完成一個挑戰可刷新出更多挑戰。



新手玩家挑戰獎勵

玩家可透過新手玩家挑戰贏取豐厚獎勵，最多可贏取5000積分來解鎖包括金幣符石和建築之書在內的獎勵。



達到7級大本營後，系統將自動為玩家領取所有尚未領取的獎勵。



招募工具

我們對招募工具進行許多調整，以優化部落在使用「尋找新成員」功能時的遊戲體驗。



現在玩家可選擇僅「接收邀請」而不被推薦給部落，點擊我的個人資料介面的「部落邀請」按鈕即可從中選擇一項進行設定：

接收邀請和被推薦

接收邀請

不接收邀請



選擇「接收邀請和被推薦」的玩家必須每週確認是否仍然希望繼續被推薦給部落。



部落發送的加入邀請會在2週後過期，這是為了避免出現玩家因為點擊很久之前收到的邀請而意外加入一個部落的情況。



「尋找新成員」介面新增「推薦玩家」，點擊其訊息圖示即可查看該功能的具體機制以及部落可對推薦結果設置的篩選條件。



部落現在可以設定聊天語言。



時間/費用減少

為了幫助玩家更快升級村莊，本次更新，我們將減少各種項目的升級時間和費用！詳情請查看以下的完整表格。



訓練時間減少

戈侖冰人：360秒→ 300秒



女巫：360秒→ 240秒



超級女巫：1200秒→ 800秒



城牆升級費用減少

12級城牆：3,000,000金幣/聖水→ 2,000,000金幣/聖水



13級城牆：5,000,000金幣/聖水→ 4,000,000金幣/聖水



各級大本營各項目升級時間/費用減少

為幫助玩家更快升級，我們調整2至11級大本營多個項目的升級時間和費用，其中7至10級大本營中升級費用和時間的「折扣」力度最大！



2級大本營各項目的升級時間減少60%



遊戲早期實驗室內兵種升級的時間/費用大幅減少



1至50級野蠻人之王和弓箭女皇的升級費用大幅減少



13級大本營升級費用基本不變



詳情請查看以下表格。請留意以下調整不適用於城牆。



大本營等級 金幣費用 聖水費用 闇黑重油費用 4 -1% -7% - 5 -3% -26% - 6 -8% -8% - 7 -17% -24% -54% 8 -24% -27% -45% 9 -31% -26% -33% 10 -18% -24% -32% 11 -7% -11% -16% 12 -1% -2% -1%

大本營等級 建造/升級時間 實驗室研究時間 4 -3% -8% 5 -6% -43% 6 -11% -44% 7 -14% -38% 8 -24% -31% 9 -26% -24 % 10 -20% -16% 11 -12% -8% 12 -1% -3%

其他低等級大本營的升級費用/時間減少

1至8級大本營中，大部分等級的搜尋對手和「下一個」對手的費用減少



1至2級野蠻人的訓練費用：25/40聖水→ 15/30聖水



1至2級弓箭手的訓練費用：50/80聖水→ 30/60聖水



1至4級巨人的訓練費用：250/750/1250/1750聖水→ 150/300/750/1500聖水



1至2級的野蠻人/弓箭手的升級費用減少



1至4級的聖水收集器/金礦的容量加倍，3小時不再能填滿這些採集器。



全新成就

我們新增幾項全新成就，讓高等級的玩家能夠繼續挑戰自己！



迎難而上 -在多人連線模式中摧毀配備武器的大本營



等級 目標數量 經驗值獎勵 寶石獎勵 1 10 100 20 2 100 800 100 3 2,000 5,000 250

攻城增援 -增援攻城機器*



等級 目標數量 經驗值獎勵 寶石獎勵 1 50 20 20 2 500 200 100 3 5,000 2,000 500

*以後增援的攻城機器數量將計入這項全新成就的進度，不再計算到「患難之交」的進度。

超能出擊 -啟用超級部隊



等級 目標數量 經驗值獎勵 寶石獎勵 1 20 10 10 2 100 100 30 3 250 1,000 100

遊戲相關

英雄或建築開始升級後不再取消其原來已啟用的加成效果，加成效果繼續在後台運行。



教學模式中玩家僅能進攻同等級大本營對應的關卡，不再能進攻更高一級大本營對應的關卡。



升級實驗室期間，先前於實驗室內已在進行的升級會繼續，且實驗室的升級和實驗室內的項目升級都可以使用寶石或魔法物品完成。但實驗室正在升級時，無法開始新的兵種或法術升級。



將新的村莊初始陣型中的一些障礙物移到更靠近地圖邊緣的位置，以便為村莊創造更多相連的空白空間。



為打造更好的新手玩家體驗，我們增加教學結束後的19個單人模式地圖（即從「哥布林前哨基地」到「飛科華」）提供的戰利品，具體如下：



等級 金幣 聖水 1 1,500 1,500 2 2,500 2,500 3 3,000 3,000 4 4,000 4,000 5 5,000 5,000 6 8,000 4,000 7 8,000 8,000 8 8,000 12,000 9 10,000 14,000 10 20,000 6,000 11 14,000 14,000 12 20,000 10,000 13 16,000 16,000 14 17,000 17,000 15 16,000 20,000 16 24,000 14,000 17 20,000 20,000 18 15,000 30,000 19 24,000 24,000

「飛科華」後的單人模式地圖提供的戰利品和之前保持一致。



遊戲介面優化

調整遊戲一直以來的成就排列順序，現在成就將以更合理的順序排列。



現在在訓練介面點擊「立即完成訓練」按鈕會出現確認彈窗。



更換施毒法術的「每秒最大傷害值」圖示以區別於其他每秒傷害值圖示。



實驗室在升級時可點擊查看正在研究/升級的介面。



所有兵種/法術已部署完畢後，戰鬥介面軍隊欄位中會繼續顯示等級圖示的火焰效果。



點擊家鄉/建築大師大本營的升級按鈕後，如大本營升級後可解鎖新的項目，該新項目圖示中將出現「New」提示。



3D內容

為野蠻人之王默認造型增加更多三角面，讓他更加立體，更好展現王者風範。此外，這種自定義紋理充分利用新的著色器，我們計劃使用新的著色器來優化所有默認英雄造型。我們會採用這種著色器來調整以後推出的造型，但目前沒有計劃調整現有的非默認造型。



周期挑戰調整

如玩家領取資源獎勵時，其剩餘空間僅能存放該獎勵的一部分，現在可選擇獲得能存放的那一部分資源，將溢出的部分轉換為寶石。根據玩家最終領取的獎勵數量不同，轉換的寶石數量不等，最多5顆，最少1顆。如玩家領取獎勵中的20%，溢出的80%將轉換為4顆寶石（即5顆寶石的80%）。



賽季結束時， 系統會自動為玩家領取所有已解鎖但未領取的獎勵 ，自動領取時溢出的獎勵將轉換為寶石，轉換規則和手動領取時一致。



如玩家即將滿防，無法完成某項要求升級一定數量的城牆或建築的挑戰，他們只需升級完仍要進行的升級即可。如玩家已滿防，不再需要進行任何升級，這項挑戰會自動完成。



新增隱形法術相關的挑戰（部落競賽和周期挑戰）



周期挑戰中，針對所有關於使用兵種或法術贏得戰鬥的挑戰，每場戰鬥需使用的兵種或法術數量減少為1個。



iOS調整

iPad Pro機型的默認幀數從120幀數調整為60幀數以節省電池電量。如要更換為120幀數，可在遊戲內設定中的更多設定內將「更高幀數」中設定為「開啟」。



在可支援裝置上使用蘋果的Metal圖形API，這能夠提供更高效能，也能減少玩遊戲消耗的電量。



要使用Facebook的社交功能，現在需要玩家授權允許App追蹤，這是我們根據Facebook要求增加的設定。試試Supercell ID吧，既能使用社交功能，又能保障隱私安全！



問題修復

遊戲相關

隱形彈簧彈射陣亡部隊不會再浪費其彈射空間。



修復狂暴野蠻人、超級野蠻人和隱密弓箭手的技能持續時間計時不太準確的問題。



修復頭號殺手的淬毒效果持續時間計時不太準確的問題。



修復攻城訓練營持續時間計算不準確的問題，之前它實際的持續時間和訊息介面顯示的30秒有所差異。



攻城滾木車的訊息介面增加持續時間這條屬性。



修復極少數情況下地面部隊目標鎖定失敗的問題。如果地面部隊的射程內正好只有2個可攻擊的目標，沒有其他目標，且這2個目標靠得很近，地面部隊可能會無法鎖定其中任何一個目標。



現在被部署到隱形法術範圍內的部隊會立即隱形，不會再出現防禦建築有時可以在這些部隊隱形之前進行鎖定的問題。



如果熔岩獵犬和寒冰獵犬在選擇目標時，場上剩餘的防空火箭都被隱形了，牠們不會忘記鎖定之前沒有看到的防空火箭。



優化弓箭女皇的尋徑系統，這將改善她的AI，比如她現在會優先往有城牆缺口的方向移動。



防守天使的治療濺射效果不再能夠給防禦建築補血。



修復其他友軍都沒有攻打城牆的情況下，大守護者會去攻打城牆的問題。



如果在大守護者受到傷害的同時啟用永恆書卷技能，他可以免疫傷害。



Supercell ID好友之間可以實時觀戰



特效

弓箭女皇未使用皇家披風技能但獲得隱形效果時，射出的箭矢可正常顯示。



修復雷電飛龍被消滅時出現的旋轉動畫。



修復戈侖冰人被消滅時的視覺效果不一致的問題。



單人模式

在單人模式資源倉庫中顯示戰利品。如果某一張地圖/關卡還剩餘100%戰利品，現在資源倉庫會顯示成裝滿狀態而不是空白狀態。



新增玩家可選擇進攻時使用造型的功能，而不是使用玩家當前所選造型。



在關卡中新增進攻倒計時功能。



介面

陣型編輯器按鈕不可見時，對戰介面將不再顯示提醒。



參加部落對戰聯盟賽時，玩家必須選擇對戰規模，不會再使用默認選擇。



查看重播時，如果進攻方使用過多單位，最多將能顯示36個圖示，之前最多只會顯示30個。



修復打開部落對戰聯盟賽介面時，試圖打開一般部落對戰詳情而導致遊戲閃退的問題。



其他

在教學模式、超級部隊試用關卡或單人模式關卡中摧毀大本營將不再累積經驗值。在遊戲模式中使用自己的軍隊仍可正常獲取經驗值。



修復玩家一次可訓練或已訓練的超級部隊可能超過預定數量的問題。



修復城牆視覺效果問題：城牆被摧毀後村莊首領未登入遊戲，在這種情況下，別的玩家訪問該村莊時會遇到城牆錯誤的視覺效果問題。



修復建築大師基地問題：如果在之前的戰鬥中遊戲伺服器器發生問題，玩家可能會隨機獲得額外的部隊。



建築工人列表

建築工人列表現在可顯示建築工人小屋能否升級。

陣型編輯器

為了避免視覺錯誤，在推曳單位時，整體移動的按鈕無法使用。



優化在陣型編輯器中交換城牆時，城牆連接的顯示效果。



修復在陣型編輯器中不能同時移動超過500個單位的問題。



在陣型編輯器中調換建築位置不會觸發陣型冷卻時間。



增援

優化請求增援介面中超級部隊的排序，超級部隊將會有一個固定順序，而不像之前一樣任意排序。



增援失敗時會有相關提示。



在進行部落戰捐兵時，部落特權（和增援等級上限）的影響會立即生效，而不是先增加原等級的部隊，然後再顯示等級變化。



部落對戰配對機制