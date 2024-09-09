是不是想讓招募新部落成員更有效率？或者想要輕鬆找到一個像家一樣的完美部落？沒問題，首領！部落現在可以在公告欄上發布公告，讓大家以更有趣的方式瀏覽更詳細的部落資訊。具體細節：
首領和副首領可在公告欄上自行編輯訊息，或將部落描述作為公告內容。此外，還可以自訂公告的背景圖片。
尋找部落的新玩家將會看到最符合他們需求的一些部落的公告，內容包括其他部落成員的活躍狀況，以及系統會自動考慮的各種其他因素。
更改語言或全年齡友善部落設定將導致部落公告失效，需要重新發布公告。在更改設定、公告失效之前，將會出現一個確認對話欄。
玩家仍可以透過部落名稱或部落標籤，以及進階選項來搜尋部落。
在9月戰場尋寶活動期間，我們將推出一種全新的、更有趣的方式，為建築工人、英雄、部隊、裝備和研究提供臨時加成！
魔法零食目前僅可在尋寶活動期間推出，並且只能透過活動的寶箱獲得。活動期間，玩家每48小時最多獲得3份魔法零食。
魔法零食會在24小時內過期，且無法像魔法物品一樣疊加使用或出售，因此最好盡快使用它們！
魔法零食儲存在專門的倉庫中，當獲得第一個魔法零食時，這個倉庫就會解鎖。
此次更新總共會推出6種魔法零食：建築工人大餐、知識濃湯、能量點心、戰力煎餅、訓練甜點和部落城堡蛋糕。
我們將推出一種有趣的新玩法，讓大家透過多人遊戲獲得更多獎勵！
在即將推出的「戰場尋寶」中，我們將向玩家介紹一個新概念——在戰鬥中尋找寶箱並獲取額外獎勵！
玩家要在戰鬥中尋找寶箱，戰鬥結束後可開啟寶箱，獲取額外獎勵。獎勵包括資源、裝飾、造型、英雄裝備、魔法零食和魔法物品（包含各種錘子）！
玩家在開啟寶箱時，會有4種寶箱稀有度：普通、稀有、史詩和傳奇。
不過，並非全部標有寶物標記的地點都包含寶箱！有些地點可能只是誘餌，玩家必須找到真正的寶箱。
活動開始時，最多會有三個寶箱供大家尋找，且每48小時會刷新一次。
是不是已經完成所有建築的升級？那是時候進行超級蓄能囉！進一步「升級」你的滿級建築，讓它們釋放出最大威力！
從16級大本營開始，玩家可選擇透過超級蓄能為部分建築提供新的增益。它們與普通升級的區別如下：
輕量化：時間更短、花費更少，提供的屬性提升較小。
僅限滿級：只有當建築升至滿級時，才能進行超級蓄能。
暫時性：當建築推出新等級上限時，該建築之前啟用的所有超級蓄能都會移除，並不再擁有對應的增益效果。
每個建築最多可進行三次超級蓄能，每次都會增強不同的屬性，並為你的建築提供更酷炫的閃電視覺效果！
要進行超級蓄能，你需要僱用一位建築工人並花費一些資源。
目前超級蓄能已知問題，當進行超級蓄能升級時，建築設施不會停止作用。那代表防禦設施在升級時仍會進行防禦，而資源設施仍會生產資源，未來會透過可選更新版本修正。
成為超級蓄能達人，體驗更強的戰力！
這個場景包含了《部落衝突》中前所未有、細節豐富的廣闊區域和元素。還有一些額外的細節和視覺效果，像是過場動畫和影片，這些都是為了使場景更加獨特而手工繪製的。我們還將推出幕後花絮影片，介紹創作出如此詳細和精緻外觀內容的過程。
這類場景只會偶爾推出，因為和玩家在遊戲中看到的普通大小的場景相比，創作這類場景所花費的時間要多很多。就物理大小而言，傳奇場景的尺寸是普通場景的六倍大。
普通英雄裝備等級上限調整為15級。
史詩英雄裝備等級上限調整為21級。
進攻方英雄每秒傷害值從降低15%調整為降低5%。
進攻方英雄生命值從降低10%調整為降低5%。
防禦設施每秒傷害值提高5%（無調整）。
現在，戰術視角功能除了可在偵察時使用外，也可在村莊編輯模式使用。
所有可召喚部隊的英雄裝備都新增一個按鈕，用來查看召喚的部隊。
嘗試用寶石購買物品時，彈出的提示訊息現在會標明，還需要多少寶石才能購買對應物品。
戰爭地圖現在會顯示各個玩家部落城堡獲得的增援數量，以及部隊總空間，而不是只顯示「增援」。
單人模式和練習模式的頁面上會直接顯示目前達成的進度。
報名參加傳說聯盟時，會彈出確認訊息。
現在，在陣型編輯器的庫存中，季節性障礙物會按對應的活動存放在一起。。
如果在未儲存更改的情況下就退出部落設定，會彈出確認視窗。
更改設定後，部落彈窗不會再自動關閉，而是會顯示設定更新後的「我的部落」頁面。
建築工人小屋的「ZZZ」動畫是否播放，會和建築工人是否在休息的情況一致。
正如之前預告的，9月平衡性調整將和更新一起上線！如果想了解調整的詳情，可以點擊此處查看。
我們希望讓大家能透過對戰獲得更豐厚的獎勵！為了達成這個目標，我們提升了絕大多數聯盟賽等級中，聯盟賽獎勵加成給予的闇黑重油獎勵。此外，我們還提升了玩家可以從儲存建築中奪走的戰利品資源的比例！也就是說，大家可以從其他玩家那裡掠奪更多儲存的資源了！但要小心，這項改動同樣也會影響你自己的儲存建築！
複製魔鏡製作的複製體無法再獲得隱形藥水瓶或其他裝備提供的傷害加成。
複製魔鏡製作的複製體不再會影響弓箭女皇的重新部署時間。
複製魔鏡製作的複製體無法再獲得裝備提供的被動傷害加成效果。
修復部分玩家名稱能包含不可見字元的問題。現在這些字元不能被使用。
修復進攻可完成勝利之星獎勵時，該次進攻會使得護盾減少時長按兩次進攻計算的問題。
PC版Google Play遊戲：部落城堡和攻城機器現在使用同一個快捷鍵。