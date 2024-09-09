部落公告欄和搜尋！

是不是想讓招募新部落成員更有效率？或者想要輕鬆找到一個像家一樣的完美部落？沒問題，首領！部落現在可以在公告欄上發布公告，讓大家以更有趣的方式瀏覽更詳細的部落資訊。具體細節：

首領和副首領可在公告欄上自行編輯訊息，或將部落描述作為公告內容。此外，還可以自訂公告的背景圖片。

尋找部落的新玩家將會看到最符合他們需求的一些部落的公告，內容包括其他部落成員的活躍狀況，以及系統會自動考慮的各種其他因素。

更改語言或全年齡友善部落設定將導致部落公告失效，需要重新發布公告。在更改設定、公告失效之前，將會出現一個確認對話欄。

玩家仍可以透過部落名稱或部落標籤，以及進階選項來搜尋部落。

魔法零食來囉！

在9月戰場尋寶活動期間，我們將推出一種全新的、更有趣的方式，為建築工人、英雄、部隊、裝備和研究提供臨時加成！

魔法零食目前僅可在尋寶活動期間推出，並且只能透過活動的寶箱獲得。活動期間，玩家每48小時最多獲得3份魔法零食。

魔法零食會在24小時內過期，且無法像魔法物品一樣疊加使用或出售，因此最好盡快使用它們！

魔法零食儲存在專門的倉庫中，當獲得第一個魔法零食時，這個倉庫就會解鎖。

此次更新總共會推出6種魔法零食：建築工人大餐、知識濃湯、能量點心、戰力煎餅、訓練甜點和部落城堡蛋糕。

戰場尋寶：9月11日至30日期間推出！

我們將推出一種有趣的新玩法，讓大家透過多人遊戲獲得更多獎勵！

在即將推出的「戰場尋寶」中，我們將向玩家介紹一個新概念——在戰鬥中尋找寶箱並獲取額外獎勵！

玩家要在戰鬥中尋找寶箱，戰鬥結束後可開啟寶箱，獲取額外獎勵。獎勵包括資源、裝飾、造型、英雄裝備、魔法零食和魔法物品（包含各種錘子）！

玩家在開啟寶箱時，會有4種寶箱稀有度：普通、稀有、史詩和傳奇。

不過，並非全部標有寶物標記的地點都包含寶箱！有些地點可能只是誘餌，玩家必須找到真正的寶箱。

活動開始時，最多會有三個寶箱供大家尋找，且每48小時會刷新一次。

超級蓄能時間到！

是不是已經完成所有建築的升級？那是時候進行超級蓄能囉！進一步「升級」你的滿級建築，讓它們釋放出最大威力！

從16級大本營開始，玩家可選擇透過超級蓄能為部分建築提供新的增益。它們與普通升級的區別如下： 輕量化：時間更短、花費更少，提供的屬性提升較小。 僅限滿級：只有當建築升至滿級時，才能進行超級蓄能。 暫時性：當建築推出新等級上限時，該建築之前啟用的所有超級蓄能都會移除，並不再擁有對應的增益效果。

每個建築最多可進行三次超級蓄能，每次都會增強不同的屬性，並為你的建築提供更酷炫的閃電視覺效果！

要進行超級蓄能，你需要僱用一位建築工人並花費一些資源。

目前超級蓄能已知問題，當進行超級蓄能升級時，建築設施不會停止作用。那代表防禦設施在升級時仍會進行防禦，而資源設施仍會生產資源，未來會透過可選更新版本修正。

成為超級蓄能達人，體驗更強的戰力！

隆重推出傳奇場景：飛龍領地！

這個場景包含了《部落衝突》中前所未有、細節豐富的廣闊區域和元素。還有一些額外的細節和視覺效果，像是過場動畫和影片，這些都是為了使場景更加獨特而手工繪製的。我們還將推出幕後花絮影片，介紹創作出如此詳細和精緻外觀內容的過程。

這類場景只會偶爾推出，因為和玩家在遊戲中看到的普通大小的場景相比，創作這類場景所花費的時間要多很多。就物理大小而言，傳奇場景的尺寸是普通場景的六倍大。

困難模式調整

普通英雄裝備等級上限調整為15級。

史詩英雄裝備等級上限調整為21級。

進攻方英雄每秒傷害值從降低15%調整為降低5%。

進攻方英雄生命值從降低10%調整為降低5%。

防禦設施每秒傷害值提高5%（無調整）。

遊戲性優化

現在，戰術視角功能除了可在偵察時使用外，也可在村莊編輯模式使用。

所有可召喚部隊的英雄裝備都新增一個按鈕，用來查看召喚的部隊。

嘗試用寶石購買物品時，彈出的提示訊息現在會標明，還需要多少寶石才能購買對應物品。

戰爭地圖現在會顯示各個玩家部落城堡獲得的增援數量，以及部隊總空間，而不是只顯示「增援」。

單人模式和練習模式的頁面上會直接顯示目前達成的進度。

報名參加傳說聯盟時，會彈出確認訊息。

現在，在陣型編輯器的庫存中，季節性障礙物會按對應的活動存放在一起。。

如果在未儲存更改的情況下就退出部落設定，會彈出確認視窗。

更改設定後，部落彈窗不會再自動關閉，而是會顯示設定更新後的「我的部落」頁面。

建築工人小屋的「ZZZ」動畫是否播放，會和建築工人是否在休息的情況一致。

平衡性調整

經濟系統平衡性調整

我們希望讓大家能透過對戰獲得更豐厚的獎勵！為了達成這個目標，我們提升了絕大多數聯盟賽等級中，聯盟賽獎勵加成給予的闇黑重油獎勵。此外，我們還提升了玩家可以從儲存建築中奪走的戰利品資源的比例！也就是說，大家可以從其他玩家那裡掠奪更多儲存的資源了！但要小心，這項改動同樣也會影響你自己的儲存建築！

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