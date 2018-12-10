12月更新來襲！
看過更新預告的首領們肯定知道，這一次並非只是季節性更新那麼簡單……
此次更新包含大量酷炫新內容，一起來看看更新詳情了解了解吧。
戈侖冰人是全新的闇黑重油兵種，當您大本營達到11級並已將闇黑訓練營升至8級時，就能解鎖戈侖冰人。
蝙蝠法術是全新的暗黑重油法術，它會召喚出一群蝙蝠攻擊敵軍防禦建築。
攻城氣球是12級大本營攻城機器工坊中的全新攻城機器，它會從空中投擲毀滅性巨石攻擊敵軍防禦建築並造成濺射傷害。
您可以使用移位任意鏟將障礙物移動到地圖上的任意位置。
您可以使用英雄藥水將英雄暫時提升5級，最高不能超過您大本營等級對應的英雄等級上限。
闇黑訓練營可升至8級
闇黑法術工廠可升至5級
攻城機器工坊可升至3級
建築大師基地
新增戰爭基地陣型欄位 新增第1個：1,000寶石 新增第2個：1,500寶石 新增第3個：2,000寶石
聖誕節內容更新： 登入介面 節日背景音樂 季節性障礙物 降雪特效 & 建築覆蓋積雪
更新後玩家可儲存的聯賽獎章數量上限為2,500枚，超過該上限的獎章將兌換為寶石。 轉換比例是，每10枚獎章可兌換為1顆寶石。
您可以在戰鬥正式開始後，但尚未派出任何軍隊前，再調整攻城機器的模式。
支持2018 推出的iPad Pro等裝置型號
在iPhone X、Honor P20等全螢幕裝置上玩遊戲時，玩家可透過稍微拉遠視角，來確保可觀看區域和其他型號的裝置顯示一致。
時光鐘樓加速在系統維護後會保持暫停，您需要點擊“恢復”後才能繼續加速。
更新後，在戰鬥中玩家可以在正式部署大守護者前再選擇其模式。
如果商店中出現特惠包，商店的“寶藏”選項圖示將顯示為金色。
設定： 簡化設定功能介面。 在“更多設定”中開啟或關閉降雪效果。 開啟/關閉家鄉戰鬥介面雙行顯示部署欄位（僅限平板裝置，預設為關閉）。
新增成就：將遊戲綁定至Supercell ID以妥善保護您的遊戲進度。
家鄉村莊陣型編輯器中，在“偵察模式”或“只顯示城牆”模式下，切換“刪除模式開啟/關閉”選項，陣型將不能正常顯示的問題。
在“偵察模式”或“只顯示城牆”開啟時，看不到已失效陷阱效果的問題。
再次修復攻城戰車卡在裝飾上的問題。
修復部落城堡處於“正在休息”模式時，部落徽章偶爾會閃爍一幀的情況。
捐贈攻城機器在對應的部落競賽挑戰中計算為30單位。
修復在新手教學階段，玩家為村莊設定名稱時，會遇到的由於“黑名單”功能導致的客戶端與伺服器不同步的問題。
更新後，在建築大師基地，開始對抗賽前如果仍在建造一個建築或陷阱，該建築或陷阱圖示將顯示為正常等級。