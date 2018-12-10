新增戰爭基地陣型欄位 新增第1個：1,000寶石 新增第2個：1,500寶石 新增第3個：2,000寶石

聖誕節內容更新： 登入介面 節日背景音樂 季節性障礙物 降雪特效 & 建築覆蓋積雪



更新後玩家可儲存的聯賽獎章數量上限為2,500枚，超過該上限的獎章將兌換為寶石。 轉換比例是，每10枚獎章可兌換為1顆寶石。



您可以在戰鬥正式開始後，但尚未派出任何軍隊前，再調整攻城機器的模式。



支持2018 推出的iPad Pro等裝置型號



在iPhone X、Honor P20等全螢幕裝置上玩遊戲時，玩家可透過稍微拉遠視角，來確保可觀看區域和其他型號的裝置顯示一致。



時光鐘樓加速在系統維護後會保持暫停，您需要點擊“恢復”後才能繼續加速。



更新後，在戰鬥中玩家可以在正式部署大守護者前再選擇其模式。



如果商店中出現特惠包，商店的“寶藏”選項圖示將顯示為金色。



設定： 簡化設定功能介面。 在“更多設定”中開啟或關閉降雪效果。 開啟/關閉家鄉戰鬥介面雙行顯示部署欄位（僅限平板裝置，預設為關閉）。

