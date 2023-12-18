首領們，大家好！
準備好一起迎接Clash聖誕節全新活動了嗎？
餅乾大作戰！
大本營達8級以上的玩家即可參與這項限時活動，一起來用全新方式慶祝Clash聖誕節吧。
餅乾大作戰跟Clash萬聖節的縫合怪談類似，玩家可以透過遊戲內活動收集資源、解鎖特別獎勵和贏取活動幣，活動幣可兌換超級酷炫的戰利品，如「薑餅之王」造型和史詩英雄裝備「巨型手套」。
活動日期：
餅乾大作戰開始！
日期：2023年12月18日
時間：台北/香港時間16:00
餅乾大作戰結束
日期：2024年1月1日
時間：台北/香港時間16:00
不過直到台北/香港時間2024年1月3日16:00前，大家仍可在商人的Clash聖誕節分頁及薑餅烘焙坊兌換獎勵。
哥布林烘焙師閃亮登場
餅乾大作戰活動開始時，全新的薑餅烘焙坊會出現在大力士和他的部落競賽大蓬車旁，它將作為餅乾大作戰的活動建築！哥布林烘焙師將在這座新建築展開工作，他的目標是成為全村最好的烘焙師。但他需要大家幫他收集材料，才能做出美味的餅乾。
Clash聖誕節資源：香甜聖水
餅乾大作戰活動期間，大家可以收集專屬資源：香甜聖水。哥布林烘焙師需要這種甜到極致的材料烘焙他的餅乾，大家可以透過薑餅烘焙坊收集香甜聖水，但在多人遊戲中突襲其他玩家的村莊才是獲取香甜聖水最快的方式。 跟縫合怪談時只要進攻特定的建築不同，這次香甜聖水會隨機藏在3座敵方建築中。所以這次就不能像之前只下野蠻弓箭手來掠奪專屬資源囉！
餅乾幣
收集香甜聖水後，大家將解鎖特殊的Clash聖誕節獎勵，如英雄裝備礦石、限時部隊、限時法術和餅乾幣。就像縫合幣一樣，餅乾幣也可以用於向商人購買特殊物品，大家將可以購買活動裝飾物、魔法物品、資源、「薑餅之王」造型或第一個史詩英雄裝備「巨型手套」。
全新限時部隊：蠻羊騎士和餅乾皮卡
蠻羊騎士
在這個薑餅版本的蠻羊騎士面前，城牆就跟烤焦的餅乾一樣酥脆。蠻羊騎士會一頭撞進敵方城牆並將其粉碎，然後她會跳過剩下的城牆，繼續使用遠程攻擊敵方防禦設施。
攻擊偏好：防禦設施
目標：地面單位
所需空間：12
移動速度：22
訓練時間：1分鐘
|等級*
|生命值
|每秒傷害
|初始衝鋒傷害
|3
|700
|125
|220
|4
|900
|150
|300
|5
|1,200
|175
|400
|6
|1,350
|200
|500
|7
|1,650
|225
|600
|8
|1,750
|250
|700
|9
|1,900
|275
|800
|10
|2,100
|300
|900
|11
|2,300
|325
|1,000
*最低3級
餅乾皮卡
這個裹著糖霜的餅乾版迷你皮卡或許喜歡甜點，但別期待這個餅乾戰士會做煎餅，它更喜歡嗆辣口味。餅乾皮卡帶著致命的椒鹽脆餅呼嘯而至，對周圍的一切造成濺射傷害。雖然可能會帶來毀滅性的破壞，但這就是餅乾碎裂的方式......
攻擊偏好：任何單位
目標：地面單位
所需空間：10
移動速度：20
|等級*
|生命值
|每秒傷害
|3
|800
|8,600
|4
|1,000
|8,800
|5
|1,100
|9,000
|6
|1,350
|9,200
|7
|1,550
|9,400
|8
|1,700
|9,600
|9
|1,900
|9,800
|10
|2,200
|10,000
|11
|2,400
|10,200
*最低3級
全新限時法術：袋裝小霜怪
小霜怪法術將為敵方防禦建築帶來刺骨冰寒。袋裝小霜怪法術將短暫冰凍目標，並帶來一個額外驚喜！在法術期間，將召喚出活蹦亂跳的小霜怪，它們會吸引附近防禦設施的火力，並減緩其攻擊速度！
效果類型：區域濺射
所需空間：1
配製時間：3分鐘
|等級*
|小霜怪數量
|冰凍效果持續時間
|3
|10
|1.9秒
|4
|11
|2.1秒
|5
|12
|2.3秒
|6
|13
|2.5秒
|7
|14
|2.7秒
|8
|15
|2.9秒
|9
|16
|3.1秒
|10
|17
|3.3秒
|11
|18
|3.5秒
*最低3級
史詩英雄裝備：巨型手套
第一款史詩英雄裝備已經登場，大家可以在Clash聖誕節餅乾大作戰活動期間透過商人獲取這件強大的裝備！
技能：主動
技能：
野蠻人之王變得巨大無比，將擁有造成2.5格範圍傷害的能力，持續數秒
減少受到的傷害
英雄：恢復生命值
英雄：增加每秒傷害
|等級
|持續時間
|承受傷害降低（%）
|每秒恢復生命值
|每秒傷害值提升
|升級所需礦石費用
|鐵匠鋪等級
|1
|12
|15
|6
|17
|-
|1
|2
|12
|15
|8
|20
|120閃光
|1
|3
|13
|20
|10
|23
|240閃光+20輝光
|1
|4
|13
|20
|12
|26
|400閃光
|1
|5
|13
|20
|14
|29
|600閃光
|1
|6
|13
|25
|16
|32
|840閃光+100輝光
|1
|7
|13
|25
|18
|34
|1,120閃光
|1
|8
|13
|25
|20
|37
|1,440閃光
|1
|9
|14
|30
|22
|43
|1,800閃光+200輝光+10星光
|1
|10
|14
|30
|24
|53
|1,900閃光
|1
|11
|14
|30
|26
|63
|2,000閃光
|1
|12
|14
|35
|28
|74
|2,100閃光+400輝光+20星光
|1
|13
|14
|35
|30
|84
|2,200閃光
|3
|14
|14
|35
|31
|94
|2,300閃光
|3
|15
|15
|40
|32
|104
|2,400閃光+600輝光+30星光
|3
|16
|15
|40
|33
|115
|2,200閃光
|5
|17
|15
|40
|34
|125
|2,600閃光
|5
|18
|15
|45
|35
|135
|2,700閃光+600輝光+50星光
|5
|19
|15
|45
|36
|140
|2,800閃光
|7
|20
|15
|45
|37
|140
|2,900閃光
|7
|21
|16
|50
|38
|150
|3,000閃光+600輝光+100星光
|7
|22
|16
|50
|39
|155
|3,100閃光
|8
|23
|16
|50
|40
|160
|3,200閃光
|8
|24
|16
|55
|41
|165
|3,300閃光+600輝光+120星光
|8
|25
|16
|55
|42
|170
|3,400閃光
|9
|26
|16
|55
|43
|175
|3,500閃光
|9
|27
|17
|60
|44
|180
|3,600閃光+600輝光+150星光
|9
活動通行證
想要最大化餅乾大作戰活動可獲得的獎勵？那就去獲取全新的活動通行證吧！就像黃金通行證一樣，針對季節性活動的活動通行證，也分有免費獎勵以及付費專屬獎勵。購買活動通行證後，當你獲取香甜聖水時，就能同時解鎖免費和付費專屬獎勵！
沒有購買活動通行證的玩家，仍然可以獲取免費獎勵！
|香甜聖水階等
|免費獎勵
|活動通行證獎勵
|100
|100餅乾幣
|20輝光礦石
|300
|15%訓練加成
|500餅乾幣
|600
|1000閃光礦石
|20輝光礦石
|1,000
|蠻羊騎士
|1050餅乾幣
|1,500
|150餅乾幣
|30輝光礦石
|2,000
|30%訓練加成
|500餅乾幣
|2,500
|1200閃光礦石
|30輝光礦石
|3,000
|餅乾皮卡
|1050餅乾幣
|3,500
|350餅乾幣
|40輝光礦石
|4,000
|30輝光礦石
|500餅乾幣
|4,750
|1300閃光礦石
|40輝光礦石
|5,500
|袋裝小霜怪法術
|10星光礦石
|6,250
|400餅乾幣
|60輝光礦石
|7,000
|30輝光礦石
|聖誕鈴鐺裝飾*1
|7,750
|1500閃光礦石
|60輝光礦石
|8,500
|100輝光礦石
|15星光礦石
|9,250
|450餅乾幣
|70輝光礦石
|10,000
|45輝光礦石
|600餅乾幣
|11,000
|500餅乾幣
|70輝光礦石
|12,000
|150輝光礦石
|20星光礦石
|13,000
|550餅乾幣
|80輝光礦石
|14,000
|45輝光礦石
|800餅乾幣
|15,000
|600餅乾幣
|80輝光礦石
|16,000
|薑餅烘焙坊裝飾
|35星光礦石
額外獎勵
完成餅乾大作戰的獎勵之路後，繼續收集香甜聖水，便可獲取額外獎勵。只有當你完成整個免費獎勵之路後，才能獲取額外獎勵。
|額外收集的香甜聖水
|額外獎勵
|1,000
|130餅乾幣
|2,000
|130餅乾幣
|4,000
|130餅乾幣
|6,000
|130餅乾幣
|8,000
|130餅乾幣
|11,000
|130餅乾幣
|14,000
|130餅乾幣
|17,000
|130餅乾幣
|20,000
|130餅乾幣
|24,000
|130餅乾幣
|28,000
|130餅乾幣
|32,000
|130餅乾幣
商人獎勵
獲取餅乾幣後，便可在商人那裡購買季節性物品，有許多Clash聖誕節限定物品唷！可購買的商品包括魔法物品、Clash聖誕節裝飾、薑餅之王造型和史詩巨型手套！
|物品
|餅乾幣
|巨型手套
|3,100
|薑餅之王造型
|4,650
|6星光礦石
|320
|60輝光礦石
|280
|350閃光礦石
|325
|聖誕野蠻人裝飾
|1,025
|骷髏聖誕襪裝飾
|1,025
|建築大師聖水符石
|3,100
|建築大師金幣符石
|3,100
|聖水符石
|3,100
|金幣符石
|3,100
|法術之書
|1,900
|建築之書
|1,900
|戰鬥之書
|1,900
|英雄之書
|1,030
|移位任意鏟
|1,030
|建築工人藥水
|590
|5壁壘之戒
|515
|力量藥水
|310
|研究藥水
|250
|戰寵藥水
|250
|建築大師星瓶
|200
|資源藥水
|240
|時光鐘樓藥水
|150
|訓練藥水
|50
|薑餅部落小屋屋頂
|515
|薑餅部落小屋裝飾
|515
|薑餅部落小屋地面
|515
|薑餅部落小屋外牆
|515
|90,000聖水
|15
|90,000黃金
|15
希望大家喜歡這個甜蜜的活動！烘焙快樂！