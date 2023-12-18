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2023年12月18日
Blog – Clash of Clans

歡迎加入餅乾大作戰！

首領們，大家好！

準備好一起迎接Clash聖誕節全新活動了嗎？

餅乾大作戰！

大本營達8級以上的玩家即可參與這項限時活動，一起來用全新方式慶祝Clash聖誕節吧。 

餅乾大作戰跟Clash萬聖節的縫合怪談類似，玩家可以透過遊戲內活動收集資源、解鎖特別獎勵和贏取活動幣，活動幣可兌換超級酷炫的戰利品，如「薑餅之王」造型和史詩英雄裝備「巨型手套」。


活動日期：
餅乾大作戰開始！
日期：2023年12月18日
時間：台北/香港時間16:00

餅乾大作戰結束
日期：2024年1月1日
時間：台北/香港時間16:00

不過直到台北/香港時間2024年1月3日16:00前，大家仍可在商人的Clash聖誕節分頁及薑餅烘焙坊兌換獎勵。

哥布林烘焙師閃亮登場

餅乾大作戰活動開始時，全新的薑餅烘焙坊會出現在大力士和他的部落競賽大蓬車旁，它將作為餅乾大作戰的活動建築！哥布林烘焙師將在這座新建築展開工作，他的目標是成為全村最好的烘焙師。但他需要大家幫他收集材料，才能做出美味的餅乾。

Clash聖誕節資源：香甜聖水

餅乾大作戰活動期間，大家可以收集專屬資源：香甜聖水。哥布林烘焙師需要這種甜到極致的材料烘焙他的餅乾，大家可以透過薑餅烘焙坊收集香甜聖水，但在多人遊戲中突襲其他玩家的村莊才是獲取香甜聖水最快的方式。 跟縫合怪談時只要進攻特定的建築不同，這次香甜聖水會隨機藏在3座敵方建築中。所以這次就不能像之前只下野蠻弓箭手來掠奪專屬資源囉！

餅乾幣

收集香甜聖水後，大家將解鎖特殊的Clash聖誕節獎勵，如英雄裝備礦石、限時部隊、限時法術和餅乾幣。就像縫合幣一樣，餅乾幣也可以用於向商人購買特殊物品，大家將可以購買活動裝飾物、魔法物品、資源、「薑餅之王」造型或第一個史詩英雄裝備「巨型手套」。

全新限時部隊：蠻羊騎士和餅乾皮卡

蠻羊騎士

在這個薑餅版本的蠻羊騎士面前，城牆就跟烤焦的餅乾一樣酥脆。蠻羊騎士會一頭撞進敵方城牆並將其粉碎，然後她會跳過剩下的城牆，繼續使用遠程攻擊敵方防禦設施。

  • 攻擊偏好：防禦設施

  • 目標：地面單位

  • 所需空間：12

  • 移動速度：22

  • 訓練時間：1分鐘


等級*生命值每秒傷害初始衝鋒傷害
3700125220
4900150300
51,200175400
61,350200500
71,650225600
81,750250700
91,900275800
102,100300900
112,3003251,000

*最低3級

餅乾皮卡

這個裹著糖霜的餅乾版迷你皮卡或許喜歡甜點，但別期待這個餅乾戰士會做煎餅，它更喜歡嗆辣口味。餅乾皮卡帶著致命的椒鹽脆餅呼嘯而至，對周圍的一切造成濺射傷害。雖然可能會帶來毀滅性的破壞，但這就是餅乾碎裂的方式......

  • 攻擊偏好：任何單位

  • 目標：地面單位

  • 所需空間：10

  • 移動速度：20

等級*生命值每秒傷害
38008,600
41,0008,800
51,1009,000
61,3509,200
71,5509,400
81,7009,600
91,9009,800
102,20010,000
112,40010,200

*最低3級

全新限時法術：袋裝小霜怪 

小霜怪法術將為敵方防禦建築帶來刺骨冰寒。袋裝小霜怪法術將短暫冰凍目標，並帶來一個額外驚喜！在法術期間，將召喚出活蹦亂跳的小霜怪，它們會吸引附近防禦設施的火力，並減緩其攻擊速度！

  • 效果類型：區域濺射

  • 所需空間：1

  • 配製時間：3分鐘

等級*小霜怪數量冰凍效果持續時間
3101.9秒
4112.1秒
5122.3秒
6132.5秒
7142.7秒
8152.9秒
9163.1秒
10173.3秒
11183.5秒

*最低3級

史詩英雄裝備：巨型手套

第一款史詩英雄裝備已經登場，大家可以在Clash聖誕節餅乾大作戰活動期間透過商人獲取這件強大的裝備！

  • 技能：主動

  • 技能：

    • 野蠻人之王變得巨大無比，將擁有造成2.5格範圍傷害的能力，持續數秒

    • 減少受到的傷害

    • 英雄：恢復生命值

    • 英雄：增加每秒傷害

等級持續時間承受傷害降低（%）每秒恢復生命值每秒傷害值提升升級所需礦石費用鐵匠鋪等級
11215617-1
21215820120閃光1
313201023240閃光+20輝光1
413201226400閃光1
513201429600閃光1
613251632840閃光+100輝光1
7132518341,120閃光1
8132520371,440閃光1
9143022431,800閃光+200輝光+10星光1
10143024531,900閃光1
11143026632,000閃光1
12143528742,100閃光+400輝光+20星光1
13143530842,200閃光3
14143531942,300閃光3
151540321042,400閃光+600輝光+30星光3
161540331152,200閃光5
171540341252,600閃光5
181545351352,700閃光+600輝光+50星光5
191545361402,800閃光7
201545371402,900閃光7
211650381503,000閃光+600輝光+100星光7
221650391553,100閃光8
231650401603,200閃光8
241655411653,300閃光+600輝光+120星光8
251655421703,400閃光9
261655431753,500閃光9
271760441803,600閃光+600輝光+150星光9

活動通行證

想要最大化餅乾大作戰活動可獲得的獎勵？那就去獲取全新的活動通行證吧！就像黃金通行證一樣，針對季節性活動的活動通行證，也分有免費獎勵以及付費專屬獎勵。購買活動通行證後，當你獲取香甜聖水時，就能同時解鎖免費和付費專屬獎勵！

沒有購買活動通行證的玩家，仍然可以獲取免費獎勵！

香甜聖水階等免費獎勵活動通行證獎勵
100100餅乾幣20輝光礦石
30015%訓練加成500餅乾幣
6001000閃光礦石20輝光礦石
1,000蠻羊騎士1050餅乾幣
1,500150餅乾幣30輝光礦石
2,00030%訓練加成500餅乾幣
2,5001200閃光礦石30輝光礦石
3,000餅乾皮卡1050餅乾幣
3,500350餅乾幣40輝光礦石
4,00030輝光礦石500餅乾幣
4,7501300閃光礦石40輝光礦石
5,500袋裝小霜怪法術10星光礦石
6,250400餅乾幣60輝光礦石
7,00030輝光礦石聖誕鈴鐺裝飾*1
7,7501500閃光礦石60輝光礦石
8,500100輝光礦石15星光礦石
9,250450餅乾幣70輝光礦石
10,00045輝光礦石600餅乾幣
11,000500餅乾幣70輝光礦石
12,000150輝光礦石20星光礦石
13,000550餅乾幣80輝光礦石
14,00045輝光礦石800餅乾幣
15,000600餅乾幣80輝光礦石
16,000薑餅烘焙坊裝飾35星光礦石

額外獎勵

完成餅乾大作戰的獎勵之路後，繼續收集香甜聖水，便可獲取額外獎勵。只有當你完成整個免費獎勵之路後，才能獲取額外獎勵。

額外收集的香甜聖水額外獎勵
1,000130餅乾幣
2,000130餅乾幣
4,000130餅乾幣
6,000130餅乾幣
8,000130餅乾幣
11,000130餅乾幣
14,000130餅乾幣
17,000130餅乾幣
20,000130餅乾幣
24,000130餅乾幣
28,000130餅乾幣
32,000130餅乾幣

商人獎勵

獲取餅乾幣後，便可在商人那裡購買季節性物品，有許多Clash聖誕節限定物品唷！可購買的商品包括魔法物品、Clash聖誕節裝飾、薑餅之王造型和史詩巨型手套！

物品餅乾幣
巨型手套3,100
薑餅之王造型4,650
6星光礦石320
60輝光礦石280
350閃光礦石325
聖誕野蠻人裝飾1,025
骷髏聖誕襪裝飾1,025
建築大師聖水符石3,100
建築大師金幣符石3,100
聖水符石3,100
金幣符石3,100
法術之書1,900
建築之書1,900
戰鬥之書1,900
英雄之書1,030
移位任意鏟1,030
建築工人藥水590
5壁壘之戒515
力量藥水310
研究藥水250
戰寵藥水250
建築大師星瓶200
資源藥水240
時光鐘樓藥水150
訓練藥水50
薑餅部落小屋屋頂515
薑餅部落小屋裝飾515
薑餅部落小屋地面515
薑餅部落小屋外牆515
90,000聖水15
90,000黃金15

希望大家喜歡這個甜蜜的活動！烘焙快樂！