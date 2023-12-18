哥布林烘焙師閃亮登場

餅乾大作戰活動開始時，全新的薑餅烘焙坊會出現在大力士和他的部落競賽大蓬車旁，它將作為餅乾大作戰的活動建築！哥布林烘焙師將在這座新建築展開工作，他的目標是成為全村最好的烘焙師。但他需要大家幫他收集材料，才能做出美味的餅乾。