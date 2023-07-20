首領們，大家好！

近期有許多創作者錄製了部落衝突的攻略與趣味影片，每位創作者擅長的打法，以及所在的本數不同，因此大家也可以根據頻道重點去選擇適合自己的創作者，由於新秀創作者人數不少，因此將分成幾篇文章為大家介紹他們！



蘑菇

頻道重點：14本&15本攻略、挑戰解法、新手教學、趣味影片

以認真風格解說天女、狗球打法、攻城烈焰車觀念、超級部隊、英雄、戰寵等，還有新手上路的教學，頻道內容豐富。





MrEviL邪恶

頻道重點：13本&15本攻略、趣味影片

頻道內詳細解說了特殊以及常見的打法，像是超蠻超弓鏡像飛艇、閃震鏡像飛龍龍騎士、超法冰人巫、天女礦豬烈焰等。





Derek Liu

頻道重點：解析打法、挑戰解法、部落首都

實驗型創作者，擅長以數據分析打法，深入研究兵種各種效果交替影響，如守護者學徒與大守護者光圈效果關係等。





M0min COC

頻道重點：15本攻略、趣味影片、分享陣型

主要分享超藍胖打法，拆解流行陣，並以第一視角分享傳說盃段的進攻。





青蛙呱呱🐸

頻道重點：15本攻略

解說記錄部落內部落對戰聯盟賽，並以第一視角分享閃震超巫對不同陣型的打法。





Meogy鹋吉

頻道重點：挑戰解法、活動打法、部落首都

分享挑戰省法術打法，以及特定兵種活動任務三星搭配打法等。





Kuki_game

頻道重點：15本攻略、挑戰解法、部落首都

部分影片以繪圖方式解說進攻思路，再進行實戰操作介紹超豬飛艇打法等。





希歐熙

頻道重點：部落首都、建築大師基地

詳細解說有關首都、衛城進攻解陣，包含三刀首都等配兵打法。





創作影片並不容易，希望大家有喜歡的影片，能以訂閱與觀看多多鼓勵新秀創作者們唷！感謝大家！



明天仍將為大家介紹新秀創作者，其中還包含女性創作者，以及多位高手的頻道，敬請期待！



※創作者頻道的言論不代表官方立場。