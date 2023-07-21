首領們，大家好！
昨天和大家分享一些新秀創作者的資訊，如果還沒看過可以點擊本篇文章查看！今天要向大家介紹同樣熱血沸騰的創作者們，其中不少創作者為X Team的一員，實力不在話下，現在就來了解了解他們吧！
頻道重點：15本攻略
X Team的選手，頻道內介紹關於超藍胖、雷龍球、閃震泰坦、天女超豬、閃震狗球等打法，多數影片都有中文字幕，近期影片則搭配解說。
頻道重點：15本攻略、趣味影片
X Team的選手，曾打進2022全球總決賽。頻道主要介紹閃震泰坦打法與爬盃實錄、解陣方式，以及部落戰30+連勝記錄，影片多帶有字幕或搭配解說。
頻道重點：15本攻略、建築大師基地、部落首都
X Team的隊經理，影片介紹各地部落與該部落成員擅長打法，像是煙花流、閃震泰坦等。並分享X Team成員們的進攻，解說像是奶妹的天護泰坦與閻神的閃震狗球等。
頻道重點：15本攻略
X Team的選手，曾打進2022全球總決賽，頻道直播自己的進攻與最新打法，包含超龍球、泰坦超藍胖等，以及翻車實況。
頻道重點：13＆15本攻略
影片介紹13本與15本進攻流派，前者包含了天女狗球、雪怪藍胖冰巫等打法，後者則有鏡像狗球龍騎、泰坦雪怪超弓等打法。
頻道重點：15本攻略、新手教學
頻道主要錄製如何培養新號，以及其相關常識與注意事項。近期也介紹15本有關攻略像是飛艇超弓、雙龍流等。
明天也將為大家介紹新秀創作者，究竟他們都是幾本，又擅長哪些打法呢？答案即將揭曉！
※創作者頻道的言論不代表官方立場。