我們將在9月11日推出史上最大型的外觀內容：傳奇場景。
這個場景中包含了《部落衝突》中前所未有、細節豐富的廣闊區域和元素。我們在地圖上不同位置還設置了一些額外的視覺效果，會有以英雄視角展開故事的過場動畫和片段。
我們還將推出幕後花絮影片，介紹創作如此詳細和精緻的外觀內容的過程。
這種全新等級的場景只會偶爾推出，因為和玩家在遊戲中看到的普通大小的場景相比，創作這類場景需要花費高達六倍以上的時間。就物理大小而言，傳奇場景的尺寸也是普通場景大小的六倍多。
在傳奇場景未推出的月份裡，遊戲中仍會推出普通場景，因此大家仍可期待未來大部分的月份仍會推出普通場景。
現在來聊聊這個全新外觀的定價吧。這次的售價是32.99美元（不含稅），具體價格可能會根據你所在的地區有所不同，這是我們目前推出最頂級的外觀產品。我們希望完全透明化它如此高價的原因。我們致力於讓遊戲營利的方式更加多樣化，並且會著重在外觀物品方面。我們認為讓玩家的消費集中在外觀內容，對玩家來說會更加公平和友好。
這個傳奇場景的設計是為了打造遊戲中最稀有、最吸引人的的內容，所以價格會比較高。我們在未來仍會推出較平價的外觀，讓覺得這個傳奇場景太貴的玩家有其他的選擇。
我們期待在9月獲得大家對這個傳奇場景的建議回饋和初步印象！我們對這個全新外觀感到非常興奮，也希望大家會和我們一樣喜歡！
- 《部落衝突》團隊