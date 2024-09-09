我們將在9月11日推出史上最大型的外觀內容：傳奇場景。

這個場景中包含了《部落衝突》中前所未有、細節豐富的廣闊區域和元素。我們在地圖上不同位置還設置了一些額外的視覺效果，會有以英雄視角展開故事的過場動畫和片段。

我們還將推出幕後花絮影片，介紹創作如此詳細和精緻的外觀內容的過程。